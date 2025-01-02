Özgür Özel'den "emekli aylığı" çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da, Spil Çocuk Evi'nin açılış töreninde konuştu.

CHP'li belediyelerin yoksulu gözeten, halkı merkeze alan bir anlayışla çalışma yürüttüğünü kaydeden Özel, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.

Yeni asgari ücreti eleştiren Özel, "İlk kez yeni yılda çalışanın cebinepara konulmadı, alındı" dedi. 22 bin 104 liralık asgari ücretin bugün sadece 4,5 gram altın alınabileceğini kaydeden Özel, "Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammının hedef enflasyon üzerinden yapılan hesaplamayla verilmesine tepki gösteren Özel, en düşük emekli aylığı için de mutlaka bir yasa düzenlemesi gerektiğini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Geçim yoksa seçim var" dedi.