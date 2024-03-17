Özgür Özel'den emeklilere '31 Mart' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı olduğunu belirterek, "Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksınız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart'ta sandık başında arayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Düziçi'nde Halk Buluşması'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düziçi'ne gelirse siyanür suya karışır, hepimizin sağlığını tehdit eder. Biz CHP olarak tavrımız her zaman net; Türkiye'nin dört bir tarafında biz halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mülakatı kaldıracağız" vaadine ilişkin konuşan Özel, "Geçen seçimde Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına öğretmenliği üniversitede okumuş, öğretmen olmayı hak etmiş kişilere söz verdi, 'mülakatı kaldıracağım' dedi. Atama yapacağız dediler. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 60-80 bin arasında ataması yapılmamış öğretmen vardı. 'Böyle şey olmaz, hepsini atayacağım' dedi, şimdi 1 milyon öğretmen var" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Bu 1 milyon öğretmen, söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor, mülakat kaldırılmadı. Öğretmen kardeşlerimiz diyorlar ki 'Mülakatsız acilen 80 bin atama istiyoruz' diyorlar. Türkiye'deki bütün öğretmenlere destek veriyoruz."

"EMEKLİLERİN 5,5 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR"

Emeklilerin sorunlarına değinen Özel, "Bu Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ve en yoksul korosu. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi gidin 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Bir emekli değil, bütün emekliler; 5,5 çeyrek altını her ay kaybediyorlar. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksınız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart'ta sandık başında arayacaksınız."