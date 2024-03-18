Özgür Özel'den emeklilere: 5,5 çeyrek altını 31 Mart'ta sandık başında bulacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli ikramiyesinin CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde alındığını belirterek Kılıçdaroğlu'nu alkışlattı. Emeklinin her ay 5,5 altın kaybı olduğunu kaydeden Özel, "Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. 5,5 çeyrek altını 31 Mart'ta sandık başında bulacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Halk Buluşması'na katıldı.

Gazipaşa'da yurttaşlara seslenen Özgür Özel, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılındayız. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, o günden bugüne bayrağımızın özgürlüğü için canlarını vermiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Antalya bu iktidarın üvey evladı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73.6 milyar vergi tahsilatı yapılmış. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3.3'ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Antalya'ya ne verilmiş? 7.1 milyar... Yani 10 almışlar, Antalya'ya 1 vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler! Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz."

"EMEKLİLERİ ENFLASYON CANAVARINA YEM ETTİLER"

Emeklilerin yaşadığı sorunlara değinen Özel, "Tayyip Bey hiç size karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin liraya geliyordu. Ama maalesef her sene enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek sizi enflasyon canavarına yem ettiler" dedi.

"7 bin 500 liralık emekli maaşını 10 bin lira yaptı. Basit bir hesap var, lütfen emeklilere anlatalım" diyen Özel, şunları anlattı:

"İlk Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün gidin 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Ne kaıp var? 5,5 çeyrek altın... Her emekli bir sefer değil, her ay 1 çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Bunu nerede kaybediyor? Emekliler ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiler. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. 5,5 çeyrek altını 31 Mart'ta sandık başında bulacağız."

KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLATTI

"Emekli ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz" ifadesini kullanan Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu... Bir alkış yollayalım Genel Başkanımıza" dedi.

Özel, şunları anlattı: "Yıl 2015, Genel Başkanımız dedi ki 'Emeklilere iki bayram da ikramiye.' Olmaz, verilemez! 7 Haziran'da emekliler sandığa gitti, çoğunluğu kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine doğru giderken biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar 3 yıl kulaklarının üzerine yattılar. Seçim geldiğinde bu sefer bin lira verdiler. Bugün 3 bin lira verecek, 5 demiştiler 3'e düştüler."

"MİLLETİN TALEPLERİNİN KAVGASINI YAPACAĞIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle kavga etmek istediğini belirten Özel, şunları ifade etti:

"Sürekli zam, zam, zam yapıp; dönüp öbür taraftan DEM, DEM, DEM diye kavga etmek istiyor. Seninle bu konularda kavga yapmam. Ama illa kavga yapmak istiyorsan tamam... Emeklinin, köylünün, işçinin, memurun, gençlerin kavgasını yapacağım. Senin istediğin değil, milletin taleplerinin kavgasını yapacağım."

YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

31 Mart yerel seçimleri için çağrı yapan Özel, "Sandığa tam kadro gidelim. Geçmişte başka partilere oy verenlere de, birlikte sandığa gidelim. Ben bu seçimlerde Gazipaşa'da 2 oydan 1'inden fazlasını, yüzde 60'tan fazlasını bekliyorum, sizlerden rekor oy bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için oy istedi.