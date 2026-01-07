Özgür Özel'den emeklilere söz: "Meclis'i terk etmeyeceğiz"

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin İstanbul'da bu haftaki ayağı Beykoz'da gerçekleşti.

Mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

19 Mart operasyonundan bu yana 79'uncu kez düzenlenen mitinge yurttaşlar, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER'İN MEKTUBU OKUNDU

Miting Beykoz'un tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mektubunun okunmasıyla başladı. Mektubu Alaattin Köselerin eşi okudu.

Köseler'in mektubundan satır başları şöyle:

"3 kuşaktır Beykozluyuz. Beykozlular ile kurduğum bu bağ atalarımdan bana kalan en büyük mirastır. 20 yıl sonra Beykoz halkının iradesiyle tekrar seçilmem benim en büyük onurumdur. Makamlar geçicidir, ama ahlaki değerler ve duruşlar kalıcıdır. Sizlerden aldığım bu kuvvet beni burada daha azimli kılıyor. Benim alnım ak başım dik.

Eylül ayında süren 3 günlük mahkemenin ardından tahliye kararı verildi. Fakat ne yazık ki bu özgürlük sadece 24 saat sürdü. Bana ulaşan yüzlerce mektuptan anlıyorum ki bu süreç halkın vicdanında da yer bulmamış. Tüm Beykozlu komşularıma soruyorum: Yaşadıklarım üzerinden başarı hikâyeleri yazmaya çalışanların davranışları ne kadar ahlakidir, ne kadar vicdanidir?

Bana kurulan kumpasın parçası olanların isimleri Şile Belediyesi iddianamesi tapelerinde açıkça geçmektedir. Bazı kişiler bu isimleri unutturmaya çalışsa da bu kişilerin hainlikleri toplumun hafızasından silinmeyecektir.

Adil yargılanma hakkı sadece şahsım için değil bu ülkede yaşayan her yurttaşın temel güvencesi olmalıdır. Halk tarafından seçilen belediye başkanlarının kaderi yine halk tarafından seçimle belirlenmelidir.

Demokrasi, adalet ve özgürlük bizi bir arada tutan en sağlam paydalardır. Tutuksuz yargılanma hakkı hem bizlerin hem de ailelerimizin en temel hakkı olmalıdır.

Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Dayanışma içinde birbirimize inanmamız en büyük gücümüz olacaktır. Bu günler geçecek, biz yine büyük bir azimle sizlerin refahı için onurumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz. Dayanışmanız hepimize güç veriyor. Özgür günlerde size kavuşmayı diliyorum."

ÖZGÜR ÇELİK KÜRSÜDE EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüye çıktı. Özgür Çelik soğuk havaya rağmen meydanları dolduran Beykozlulara teşekkür ederek başladı. Konuşmasına "Beykoz'da halk iradesinin gaspını" anlatarak başlayan Çelik, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e selam gönderdi. "Beykoz halkının iradesine ihanet edenler" diyerek CHP'den AKP'ye geçen belediye meclisi üyelerini de yuhalayan Çelik, "Tarih bu ihaneti asla unutmaz" dedi. "Bu parti değiştirenler, insanları belediyeden işten çıkarmaya başladılar, insanların ekmeğiyle oynamaya başladılar" diye sözlerine devam eden Çelik "Şunu unutmayın, tarihin karanlık sayfalarında bir kere, yüz kere hain ilan edileceksiniz" dedi.

Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu'nun mektubundan öne çıkanlar şöyle:

"Milletin gönlünden daha büyük ve daha değerli bir makam bilmeyiz. Milletin seçimle işbaşına getirdiği yöneticileri tutuklayarak bir zorbalık düzeni kurmaya çalışanlar, meşruiyetlerini yitirdiler. Millete verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar, ekonomiyi batıranlar, eğitimi, sağlığı, adaleti yerle bir edenler meşruiyetlerini yitirdiler. Milletin onayını almanın tek yolu vardır: Getirin sandığı, millet iradesini bildirsin. Sandıktan kaçanı millet affetmez, affetmeyecek. Milleti kutuplaştırarak seçim kazanma devri bitmiştir. Millet çalışanı artık işbaşında görmek istiyor. Millet artık halkçılık görmek istiyor. Bizim oylarımızı artırarak İstanbul'u kazanmamızın sebebi de budur. Yurttaşlarımız canla başla nasıl çalıştığımızı çok iyi bilirler.

Kimsenin partisine, siyasi fikrine bakmadan icraat yaptık. Karşımızda kreşler üzerinden bile ayrımcılık, siyasi bölücülük yapan bir akıl var. Hukuksuzca, ahlak dışı oyunlarla, yetki ve makam gaspı yapan siyasi akıl, İstanbul'u 25 yıl yönetti. 25 yıl bu şehri yönetip tek bir kreş yapmayanlar, Alaattin başkanın umutla ve heyecanla gerçekleştirdiği, açılışa hazır 3 adet kreşi Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiler. Bu apaçık bir yargı gaspıdır. Hak gaspıdır. Bu adımla sadece sandıktan çıkan oylar değil, Beykoz için verilen emek de yok sayılmaktadır. Bu hukuksuzluğun hesabını aziz milletimiz vakti geldiğinde soracaktır. Her işte kendi siyasi çıkarlarını gözetenler, birlik ve kardeşlik duygumuz karşısında tarih olacaklar. Aynı siyasi akıl Beykoz Belediyesi'nde çalışanları işten çıkarmıştır. Bu vicdanları zedelemiştir. Milletin ekmeğiyle oynayanlar sandık günü geldiğinde hesabını verecekler.

Bu adalet ve hürriyet, bu demokrasi, bu haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele elbet kazanılacaktır. Başaracağız. Eksilmeyen cesaretinizle kazanacağız. Her birlikte el ele başaracağız. Her şey çok güzel olacak."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRTİK MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik'in ardından kürsüye çıktı. Özel "bu soğukta meydanı tıka basa dolduranlar" diyerek Beykozluları selamladı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul, İstanbulluların yıllarca Tayyip Bey'in adamlarına verdikleri oylarla yönetilirken herkes sandığa, milli iradeye saygı duyuyordu. Gün oldu İstanbullu dedi ki Tayyip Erdoğan'a 'artık yeter. Bu defa senin belirlediğin değil benim seçtiğim birisi bu şehri yönetecek.'

Bizim adayımız 3 defa bu Tayyip Bey'in adayını yendi. Yetmedi daha sonra Murat Kurum'a karşı sizin kardeşiniz Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçen İstanbullu AKP'nin adayını bir kez daha yendi. İstanbul'un iradesine saygı duymayanlar bundan 294 gün önce Ekrem Başkan'ın evine sabahın köründe polisimizi yollayarak ve orada gözaltı işlemi yaparak, değerli eşinin yanından sanki bir suçluymuş gibi alıp götürerek bir darbeye giriştiler.

"19 MART DARBEYDİ"

Yapılan bir sonraki Cumhurbaşkanına yönelik bir darbeydi. Bu darbeye direnmekten başka çare yoktu. İşte o gün bir çağrı yaptık. Her darbenin siyasi hedefinin yanında sembolik hedefi olur. Dedik ki darbeye teslim olmayacağız. Bu binadan çıkmayacağız. Bu binaya Ekrem Başkan'ı kim oturttuysa onları çağıracağız dedik. Bir çağrı yaptık. 10 gün boyunca yan yana gelmemiz valilikçe yasaklandı. Dediler bitti bu iş. Dedim ki ne olacaksa bu gece olacak. Biz balkona çıktık Saraçhane'ye çağrı yaptık. Onlar otobüsleri, metroları, vapurları, hatta köprüleri kapattılar. O gün tam bu saatlerde Saraçhane'ye yürüyerek, bütün engelleri aşarak, bariyerleri yıkarak 110 bin kahraman geldi. Birçoğunuz oradaydınız. O ilk gece oradaki 110 bin kişiye, İstanbul Üniversitesi'nden gelen üniversiteli gençlere, oraya akan tüm İstanbullulara, milyonlar olup orayı sonraki günler dolduranlara ve Ocak ayının üçünde Çankırı'da meydanı dolduranlara ve burada yağmur altında saatlerce bekleyip Beykoz'u dolduranlara selam olsun, helal olsun.

Bu meydanda psikolojik üstünlük vardır. Bu meydanda çoğunluk enerjisi vardır. Elinde sonunda haklı olan kazanacak. Bu gece evinde pijamayı çekip TV izlemek yerine, yağmur altında buraya gelenler kazanacak.

İBB için hazımsızlık yapanlar, Beykoz'u da hazmedemediler. İlk geceden seçim sonuçlarına itiraz edip, 50 tane takla atıp Beykoz'u elimizden almaya çalıştılar, ama biz oyunuza sahip çıktık, mazbatamızı aldık.

Alaattin Köseler'e sordukları soru şu: 67 bin lira özel kalemine göndermişsin. Bu para ne parası? Köpürttüler, köpürttüler. Sonra ortaya çıktı ki bu para Alaattin Köseler'in verdiği bir yeminin parasıymış. Uçak, yemek vb için belediye parası harcamayacağım diyen adamın uçak ve yemek parasıymış bunlar.

Alaattin Başkan'ın nihayet iddianamesi yazıldı, mahkemeye çıktı, sorulanları cevaplayınca, kumpaslar tek tek dökülünce, mahkemeyi gören hâkim tutukluluğunun kaldırılmasına karar verdi. Köseler kalktı geldi, sizle kucaklaştı. Tam göreve iade zamanı gelmişti ki bir şey oldu. Köseler yokken başkanvekili olan şahsa gel bir anlaşma yapalım dediler. Bir anda 67 bin liralık uçak, yemek parasını cebinden ödeyen adamı, ertesi gün tutuklatıp Silivri'ye götürdükleri günün hemen ertesinde, güya CHP'li olan, Köseler gözaltına alınınca AKP'ye 'irade hırsızları' diyen, 'hırsızları defetmeye geldik diye tweet atan' o kişi, 9 Eylül günü Köseler'in özgürlüğünü takas ederek AKP'ye geçti. Sizin oylarınızı AKP'ye peş keş çekti. Haram zıkkım olsun. İşte bunlar bu ahlakın insanlarıdır. Bunların hazmetme kapasitesi böyledir.

Köseler er ya da geç çıkacak, o belediyeye gelecek. Ne yaparsanız yapın, isterseniz hepimizi alın, isterseniz sonraki seçime kadar içerde tutun. And olsun ki bu ellerimle bu Beykoz el değiştirirken aldığımız Atatürk resmini geri asacağım. Beykoz'daki AKP'lilere söylüyorum: Sizin seçimle kazanamadığınız yere böyle çirkinlikle çökülmesi sizin içinize sinmez. Bu belediyeyi bu hırsızlardan geri alacağım.

Atanmış savcılarla, atanmış hakimlerle belediye alacağımıza 50 yıl daha almayalım daha iyi. Eğer patron milletse, gelin birlikte oy verelim Erdoğan, Beykoz'un önünde tekrar kantara çıkalım, tekrar seçimleri yenileyelim, var mısınız?

Aydın'da, Gaziosmapaşa'da, Bayrampaşa'da, Beykoz'da, Söke'de yargı oyunlarıyla belediyelerimizi elimizden aldığını sanıyorsun. Cesaretin varsa buralarda sandığı koyalım, kararı millet versin.

"EMEKLİNİN KIYMA KADAR DEĞERİ YOK"

CHP grubu Meclis'te, biz de sokaklarda, meydanlarda emekli için her şeyi yapacağız. 2018'den beri her şeyin fiyatı arttı. Emekli maaşı artmadı. Yarın gerekli düzenleme yapılmazsa Meclis'i terk etmiyoruz.

Tek adam rejimi başladığında kıymanın kilosu 40 liraydı, bugün 1000 lira. Emeklinin kıyma kadar değeri olsaydı maaşı 26 bin 500 lira olacaktı. Kaşar peyniri kadar artsaydı maaş bugün 37 bin 800 lira olacaktı. Maaşlar insanca bir noktaya gelene kadar mücadele edeceğiz.

CHP'nin düşmanı AKP'nin kara düzenidir. Aç bırakana, yoksul bırakana, işsiz bırakana karşı CHP'liler bütün demokratlarla bir aradadır.

Bir yandan hem bu kadar kötülük yapacak hem dünya lideri pozlarını oynayacak. Sen dünya lideri değil, yerel bir otokratsın. Biz cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz ama Erdoğan Trump ilişkisi bir tehlikedir. Kendi için korkmaktadır. Erdoğan ABD'den icazet alıyor.

Bu şehrin yarınlarında da ülkenin yarınlarında da CHP olacak, İmamoğlu olacak, Mansur Yavaş olacak.

Tayfun Kahraman hakkında AYM ihlal kararı verdi. HSK Başkanı Bakan'a sesleniyorum. Gezi Direnişi yaşarken Tayfun kardeşimizi AYM haklı görmüştür. Adaleti tesis etmenin zamanı gelmiştir.

294 önce 19 Mart darbesi yapıldığında Tayyip Bey çıkıp "Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar" dedi. 8 ay boyunca iftiralar attılar. Attıkları her iftira boş.

Daha iddianamesi hazırlanmamış belediye başkanlarımız var. Maduro'yu götürenler gibi 1 yıldır evli olmayan belediye başkanlarımızı evlerinden alıp götürdüler. Tüm belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Duruşmalar canlı yayınlanmalıdır. Savcısına güvenenler, Ak toros çetesini atayanlar iftiralarını söylemeli, biz de cevaplarını vermeliyiz. Beykoz'da yüz yüze bakıyoruz. Tutuksuz yargılama istiyoruz.

"CESARETİ OLAN KARŞIMIZA ÇIKSIN"

Biz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Onlar birbirlerinin kuyularını kazıyor. Damat, evlat, bakan... Kim aday olursa olsun biz buradayız, adayımız burada, cesareti olan çıksın karşımıza."