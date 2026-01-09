Özgür Özel'den "emekliye geçim garantisi yok" tepkisi: Erdoğan'a seslendi, seçim mesajı verdi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti’nin kara düzeni! Sokakta ve Meclis’teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar!" tepkisini gösterdi.

"Peki bu milletin parası nereye harcanıyor?" diye soran Özel, şunları sıraladı:

">> ⁠Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar.

>> 11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar.

>> 36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar.

>> 39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar."

"Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok" vurgusunu yapan Özel, "Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok. Ey Erdoğan; 2026'da geçim yoksa, seçim var! CHP emeklinin yanındadır. Meclis’te nöbete devam, mücadeleye devam!" dedi.