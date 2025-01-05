Özgür Özel'den 'en düşük emekli aylığı' çağrısı: Teklifini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Açıkladığı enflasyon oranıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşını belirleyen bir kurum var. Adı TÜİK... TÜİK, Tayyip Bey'i üzmüyor ama Erzurumlunun canını okuyor. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1 olarak açıkladı" dedi.

"Oysa yıllık enflasyon ENAG'a göre yüzde 83" diyen Özel, "TÜİK'in açıkladığı bütün manipülasyona rağmen kendi rakamı yüzde 44. Memur ve memur emeklilerine sadece yüzde 11, Bağkurlu ve SSK'lı emeklilerine sadece yüzde 15 verilecek. Eğer bu oran böyle kalırsa kök maaşı 10 bin 800'ün altında olanlar 12 bin 500 lira almaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

VEKİLLERE 'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI' ÇAĞRISI

En düşük emekli aylığının artırılması için kanuni düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu belirten Özel, "Ama AKP'lilerin ağzında en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak var. Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını 1,5 asgari ücret yapacağız. Ama hiç değilse bu karda kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için bütün siyasi partilere, Meclis'teki bütün vekillere sesleniyorum; Gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım, kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. En düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım" çağrısını yaptı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Erdoğan'a Suriyeliler konusunda seslenen Özel, "Suriyelileri önce vatandaş, sonra seçmen yapmanın; onlardan alacağı oyla iktidara tutunmanın hesabını yapıyor. Ve diyor ki 'Başımızın üzerinde yeriniz var.' Sayın Erdoğan, senin başının üzerinde değil, Erzurumluların aşının ve işinin üzerinde oturuyorlar. O yüzden artık, geçici koruma statüsü sonlandırılıp, zaten çok sevdiğin Colani de bir dediğini iki etmiyorken, Avrupa'dan para bulmak kolay, yetişemiyorsan biz buradayız, bir an önce Suriyelileri evlerine göndermek ve bu ülkeyi yeniden kalkındırmak zorundayız" dedi.

Özel, son olarak, "Bu verdiğin maaşlarla kimse geçinemiyor. Geçim yoksa seçim var" ifadelerini kullandı.