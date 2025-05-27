Özgür Özel'den Erdoğan'a 'ahtapot' yanıtı: AKP'li belediyelerindeki usulsüzlükleri paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel konuşması sırasında “Free İmamoğlu” posterini kürsüye astı.

Özel, “Ahtapotu göstereceğim” diyerek seslendiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suçlamalarına bugün grup toplantısında yanıt verdi.

Özel, İstanbul’da Fatih, Bayrampaşa ve Bahçelievler belediyelerinde Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri tek tek kamuoyuyla paylaştı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstanbul'da tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptık. 81 ülkeden 89 kardeş partimiz, Sosyalist Enternasyonal davetiyle İstanbul'daydı. Onları ağırladık. Değerli yoldaşımız İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığında dünyada yaşanan her şeyi ve buna karşı sosyal demokratların, sosyalistlerin neler yaptığını, neler yapabileceğini uzun uzun değerlendirdik.

Aşırı sağın, ırkçılığın yarattığı tehditleri, mülteci yaratan iç savaş kışkırtıcılıklarını, mülteci sorunuyla baş başa bırakılan Türkiye'nin bu meseleyi nasıl aşacağını, Filistin'i, Trump'ın gazze üzerindeki hayallerini ve bu hayallerin esas sebeplerini, Rusya-Ukrayna savaşını, hepsini konuştuk. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini ve elbette elbette 19 Mart tarihinde girişilen ve büyük bir direnişle, büyük bir mücadeleyle, bir hafta süren Saraçhane eylemleriyle, milyonların milletin iradesine sahip çıkmasıyla, 81 ilde, bütün demokratların ayağa kalkmasıyla püskürttüğümüz, geleceğe yapılan darbeyi, geleceğimize yapılan darbeyi, Cumhurbaşkanı adayımıza, milletin takdiriyle bir sonraki dönem Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık.

O gün darbeye uğrayan Demokrat Parti, 6'lı masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak ortağı.

"CUNTA BAŞKANI OLARAK SİYASETİ NOKTALIYORSUN"

27 Mayıs darbesi, onun yarattığı mağduriyet, başbakanın, bakanların asılması gibi bir utanç üzerinden onu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmeye çalışacak ve bunu yaparken ülkenin ikinci cumhurbaşkanına, o teslimiyet, Sevr Anlaşması'nı yırtıp atıp Lozan'ı yapan diplomata, Batı Cephesi'nin kumandanına, namus, ahlak, dürüstlük timsali bir devlet adamına, İsmet Paşa'ya dil uzatacak. O İsmet Paşa'ya uzanan dili, İsmet Paşa'yı karalayan o tüm kirli sözleri, seçimi kaybettiği gece oğluna "Ben kaybettim, demokrasi kazandı." deyip tek adam olabilecekken demokrasinin önünü açmış İsmet Paşa'nın hatırası önünde eğilerek o lanetli dili şimdiden kınıyorum, şimdiden kınıyorum.

İsmet Paşa'ya söylediği her sözü 65 yıl sonra o darbeden bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa cumhurbaşkanı olarak geldi. Seçimlere girdi, kaybetti. Cumhurbaşkanlığını da devretti, cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.

Bir küçük hatırlatma. 14 Temmuz günü akşam geç saatlere kadar Meclis çalıştı. Hatta 15 Temmuz gece 2'de, 3'te Meclis salı günü açılmak üzere kapandı. Nöbetçi Grup Başkanvekiliydim. Ankara'daydım ve 15 Temmuz akşamı tanklar harekete geçtiğinde, uçaklar uçarken ve meselenin bir darbe olduğu anlaşıldığında gözümüzün içine baktılar. Bir dakika tereddüt etmeden 'Ankara'da olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsin' dedim, milletvekilleri. Toplandık. Dedim ki: 'Genel Başkan'a ulaşamıyoruz, uçakta. Hava sahası kapanmış. İstanbul'a inmeye çalışıyor. Bir şey yapacağız arkadaşlar. Meclis kapalı. Bütün darbelerin bir hedefi vardır ve darbeler seçilmişleri hedef alır. Meclisi açtırmalı, Meclise gitmeli, bu darbeye oradan direnmeliyiz' Hiçbir arkadaşım bir tereddüt etmedi. Kimi 'Evde silahım var, gidip alsam mı? Bunların ne yapacağı belli olmaz' dedi.

Herkes kendi kullandığı arabalarla Meclise doğru geldik ve teker teker o dönemin Meclis Başkanı, o dönemin Meclis Başkanvekilleri, Grup Başkanvekilleri, bulabildiğimiz herkesi arayıp 'Meclisi açalım, darbeye oradan direnelim' dedik. İsmail Kahraman, küs olduğumuz İsmail Kahraman, gırtlak gırtlağa geldiğimiz İsmail Kahraman bu tutumdan dolayı 'Büyük bir demokrasi örneğidir, dayanışmasıdır' deyip sarıldı diye günlerce, günlerce gündem oldu. Kot pantolon üstüne emanet gömlekle kürsüye çıktım. Dedim ki: 'Biz yeni bir seçim yapılıp millet başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz. Milletin iradesinin, seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasındayız. Bütün darbecilerin sonuna kadar karşısındayız. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız'

"GELECEĞE YAPILAN DARBE"

19 Mart darbesini yapanlar ABD'den icazet aldı dedim. Bir iki gün kınama yaptılar, sonra sustular.

Bu kişiye gazeteci soru sordu. Türkiye'de bir huzursuzluk var, Trump'ın Erdoğan'a yolladığı adam diyor ki Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi. Yaptıkları işe yarayacak diyor. Muhalifleri içeri tıkarsınız, işinize bakarsınız diyor.

Bu darbe geleceğin iktidarına yapılan korkakların yaptığı bir darbedir.

"DARBE YAPANLAR HESAP VERECEK"

Ak Partili olup bu usulü savunacak bir kişi çıksın karşıma. Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız?

Darbeciler panik evresindeler. Ak Parti’nin içindeki bazı vicdanlı sesler, aslında akıllı sesler arasında homurdamalar başlamış. Tayyip bey bir yandan geçmiş sefer Zekeriya Öz’e sahip çıktığı gibi sürece sahip çıkmaya çalışıyor.

İddia var, iddianame yok. Ekrem bey ispatlanana kadar suçsuz. Başsavcılık kendisini hakim yerine koymuş, kararlar alıyor. Ekrem İmamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını hukuk önünde soracaktır.

Bu ülkenin hiçbir vatandaşından bu süreçle ilgili hesap sormayacağız. Biz darbecilerden, milletin kanını emenlerde hesap soracağız. Gün gelecek devran dönecek, darbe yapanlar hesap verecek.

"2019 ÖNCESİNE AİT 37 YOLSUZLUK DOSYASI VAR"

İstanbul Büyükşehir’de 2019 öncesine ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası var. Dosyaya Süleyman Soylu geldi el koydu. O dosyaların örnekleri İBB’de duruyor. Süleyman Soylu alıp götürmediyse İçişleri Bakanlığı’nda duruyor.

Fatih açısından turbun büyüğün geldik. Öğrenci yurt binası yapılması şartıyla yapılan binanın yüklenici firma tarafından turistik otel olarak işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanı’nın 6 yıldır buna rağmen hiçbir şey yapmadığı için Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunları sormuyor, soruşturma açmıyor.

Belediye Ak Parti’de olunca bir şey olmuyor, CHP olunca soruşturma açılıyor.

YENİ ŞAFAK'IN MEHMET ŞİMŞEK MANŞETİ

Biz rezervleri biz bu günler için biriktirdik diyor Mehmet Şimşek. Rezervi, işsizler emekliler için biriktirmemiş de bugünler için biriktirmiş. Mehmet Şimşek niye bana vuruyorlar anlamıyorum diyor.

Bir de diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi karışır mı diyorlar? Parti içi karışıklık için Ak Parti'yi öneriyorum, takip etmek için en iyi mecra Yeni Şafak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ara zam, emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, emeklinin de asgari ücretlininde bu ahtapot gibi sekiz eli sizin yakanızda olacak.

Gelecek hafta sonu için durumlar karışık. Düzce biz istiyoruz diyor, Antalya havalar ısınmadan milyonlar meydanda diyor. Karar veremedim Düzce mi Antalya mı? cumartesi Düzce'ye, pazar Antalya'ya."

Ayrıntılar geliyor...