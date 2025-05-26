Özgür Özel'den Erdoğan'a 'ahtapot' yanıtı: Bunun psikolojide bir adı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Kurultayı'nın iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartışmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay, dünya kadar yalan" dedi.

"Bir tane ispat olmayan saçma sapan konularda 3-5 tane meczupun lafıyla süreç yönetiyor birileri" diyen Özel, şunları söyledi:

"Ben bunun sonucundan endişeli değilim, sürecinden istifade etmek isteyenler var, onun farkındayız. Biz bir kurultay daha yaptık delegeyle. Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. Parti içinde kargaşa var demek için yapılmış bir hamle, bir çaba boşa çıkmıştır."

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine yanıt veren Özel, şunları ifade etti:

"Sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Yanlış bir iş. Bir şeyi, bir kişi görüyorsa bunun psikolojide bir adı var. O yüzde tek başına gördüğü ahtapota hiç kimseyi inandıramıyor. Kanıt olmayıp da söyleyerek inandıramaz. Konuşarak, anlatarak bir kişinin suçluluğunun ispatlandığı düzene, hukuk düzeni denmez. Ona, tek kişinin rejiminde yargının da kenara itildiği, suçluya da onun karar verdiği, suçsuza da onun karar verdiği bir düzen olur. Bu düzene bütün hukukçuların direnmesi gerektiğini düşünüyoruz."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Asgari ücrete ara zam yapılması talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, Hak-İş'i ve Türk-İş'i ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz. Ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.