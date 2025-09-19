Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

Burada açıklamada bulunan Özel, iktidara tepki göstererek, "Bir darbe girişimine kalkıştılar. O günden sonra Türkiye'nin bir sonraki iktidarına, bir sonraki cumhurbaşkanına, milletimiz takdir ederse ülkeyi bundan sonra yönetecek olan Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar. Türkiye siyaset tarihine bu kara lekeyle geçtiler" dedi.

"Bundan sonraki süreçlerde de nasıl Manisa'da yüzde 6'yı da aldık, yüzde 60'ı da aldık" diyen Özel, "Bu parti Türkiye'de baraj altında da kalmıştır, yüzde 60'la iktidara geldiğini hep birlikte ilk seçimlerde göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Kendi memleketimden ilan ederim ki; CHP'nin kazandığı seçimin gecesi, Türkiye'nin zaferi olacak, Türkiye'nin bayramı olacak. Kaybeden olmayacak. Kimse korkmayacak. O seçimi CHP kazandı, şimdi CHP'nin dönemi başladı olmayacak. AK Partilinin yoksulunu da, MHP'linin işsizini de, diğer siyasi görüşlerden herhesin beklentilerinin hayata geçeceği, CHP'nin buna en temel yerden müdahale edeceği, eşitliği getireceği, zenginliği getireceği bir dönem başlayacak. Bunun sevincini hep beraber yaşayacağız."

"GERÇEK SORUNLARIN KONUŞULMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özgür Özel, şunları ifade etti: "Türkiye'yi yönetenler, ülkede bu derin yoksulluğa, bu işsizliğe, bu enflasyona, bu hayat pahalılığına çare bulmak yerine; ülkeyi gererek, tartışmalar çıkararak ve içeride, dışarıda yüksek tansiyonla bir siyaset takip ederek ülkenin gerçek sorunlarının konuşulmasına engel olmaya çalışıyorlar."

"Gençlerimiz umutsuz, emeklimiz, emekçimiz mutsuz, çiftçi borç batağında" vurgusunu yapan Özel, "Bu sorunların çözülebilmesi için mutlaka temel yaklaşımı hep birlikte kazanma, hep birlikte kalkınma, adil bölüşme olan sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'A TRUMP JR. GÖRÜŞMESİ ÇAĞRISI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın görüşmesine ilişkin konuşan Özel, "Filistin'i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'ın icazetiyle 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan'ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum" dedi.

KURULTAY MESAJI

Özgür Özel, açıklamasında, "24 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'ni yapacağız ve kayyum belasından kurtulacağız. Bu pazar partimizin kurultayını yapacağız, parti üzerinde yapılan ince hesapların hepsini bozduk ve bozmaya devam edeceğiz" diye konuştu.