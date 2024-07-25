Özgür Özel'den Erdoğan'a 'borç tahsilatı' yanıtı: Tek amacı hizmeti aksatmak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "Bunun tek amacı var; belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özgür Özel, burada "Balıkesir Halk Buluşması"nda yurttaşlara seslendi.

Konuşmasında siyanür şirketine direnen yurttaşlara değinen Özel, "Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerden, maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmendağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef bir kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde iki tane siyanür havuzu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SİMİTİ 10 LİRA SEN YAPTIN"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok" ifadelerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın, "SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok" dediğini anımsatan Özel, "Tam buradan başlayayım. Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira... Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira!" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Hazımsızlık şu; belediyeler hizmet etmek istiyor, işte Ahmet... Bu kadar borca rağmen içi içine sığmıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan kaynak buluyoruz, fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye! Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar.

"HALK HESABINI SANDIKTA SORACAK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

"Önünde dünya kadar dosya var. Kentsel dönüşüm için, toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş, geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve Vergi Dairesi'ne inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla burada belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız... Şimdi diyor ki, AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde, faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var; belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak... Belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda, bunu millet görüyor ve sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak."

SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİ

Sokak köpekleri ile ilgili yasal düzenlemeye değinen Özel, "CHP'nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da bütün barınağa toplanıp 1 ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı sesler ile katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ancak tehlike geçmiş değil" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Şimdi diyor ki 'Köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz. Belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen diyor ki 'Bu işi çöz. Ya çöz ya da cezayı alırsın.' Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Bütün yükü belediye başkanlarına atıp cezayla tehdit ediyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum."

ERDOĞAN'IN 'MUHALEFETİN SIRTINDA KÜFE YOK' SÖZLERİ

Erdoğan'ın emekli aylıklarına yapılan zammı eleştiren muhalefet için 'Muhalefetin sırtında küfe yok' sözlerine de yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan'a emekli ağır geliyor. Erdoğan'a asgari ücretli ağır geliyor, çiftçi ağır geliyor, esnaf ağır geliyor. Diyor ki taşıyamıyor, yük ağır! Ağırsa bırak, ver nasıl taşıyacağız emekliyi, nasıl taşıyacağız asgari ücretliyi, nasıl milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur, seçim olur! Çıkar o küfeyi sırtından, küfeyi alacağız ve emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız."