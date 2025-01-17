Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur" şeklindeki açıklamasına ilişkin konuştu.

Bunun bir 'savaş ilanı' olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bu iş CHP'ye düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı saygı diliyle cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

'2025 İÇİNDE SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK'

Süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan memnun olmayacaklar. 2025 içinde sandık milletin önüne gelecek, bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da hesap verecek. Bir eylemlilik sürecinden, protesto sürecinden bahsetmiyorum, iktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanlarının onurları, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez.

Ne demek 'turbun büyüğü heybede'? Biz bilmiyoruz sen biliyorsan demek ki bu devlet senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. Salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada. Ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin bundan haberi olacak. Daha fazla bunları oturdukları koltuklarda oturtmanın bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık farkındayız."

Özgür Özel, açıklamaların ardından Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gitti.