Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuştu.

Özel, konuşmasına TUSAŞ saldırısında yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değinen Özel, söz konusu çağrının Cumhur İttifakı'nın "gizli açılımı" olduğunu söyledi.

Özel, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz net bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek "Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle!" ifadelerini kullandı.

"Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar bu sorunun varlığına inanacağız" diyen CHP lideri şunları söyledi:

"Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp, Tayyip beyin de istediğini alıp, bu alışverişle bir anayasa hesabı kurmak ayıplı bir hesaptır."

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Terörün amacı bizi korkutmak, bizi sindirmekken, biz de korku yaratmakken burada meydanı dolduranlara selam olsun. Şiddete karşı susmayanlar hoş geldiniz. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre karşı hep birlikte meydan okumaya geldik.

Terörü bitiren, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileri giden bir Türkiye için çalışanlarız. Hangi odak olursa olsun, terörün karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu iktidar ülkeyi herkes için güvencesiz hale getirmektedir.

2022'de 334 kadın, 2023'te 315 kadın, 2024'ün ilk 10 ayında 325 kadın erkekler tarafından katledildi.

Bu ülkede neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor.

Meclis'te oy birliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imza ile çıkan kişi, kadınların arkasından devleti çeken kişidir, tarih önünde sorumludur.

Devletin içine sızmalarına seyirci kaldıklarınızın, devlete ne zaman başkaldıracağını bu milletin karşısına ne zaman çıkacaklarını bilemeyiz, bilemezsiniz, bunun için uyarıyorum.

"HASTANELERİ BEDELSİZ KAMULAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Bu ülkede bebekler bile korunamıyor. 12 yenidoğan yavrumuzu kaybettik. Ölümler bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu, gözaltılar oldu. Tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman bir savcıyı tehdit ettiler. O gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye, o hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım, haydi getirin meclise bunu yapalım. Bugünkü sağlık bakanı o günkü İstanbul il sağlık müdürüdür. Asla ve asla o koltukta oturmamalıdır. O günkü bakanı da bugünkü bakanı da atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Bu milleti koruyamayanlar emanete hıyanet edenlerdir. Biz bu iktidarı düzeltene kadar, bu iktidarın uygulamalarını terk edene kadar bu ülke her birimiz için güvenli bir ülke olana kadar, bu iktidarla mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi yeniden kurtaracağız.

Bu ülke 40 yıldır teröre en az kırk bin can verdi. Yaşam hakkının en önemli tehdidi terördür. Buraya gelirken bile kaygılandığımız, terörün kim olduğuna bakmadan sivilleri hedef almasıdır. Biz bu ülkede toplumsal barışın sağlanması için gerekli iradeyi hep koruduk. Biz yıllardır bu ülkede yaşayan insanların anayasada yazdığı gibi eşitliğini savunduk.

Bu ülkede Kürtler sorunum var diyorsa Kürt sorunu vardır. Devlet, bir sorunun olup olmadığına değil, millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır.

"BİR KİŞİYİ KONUŞTURUP SORUNU ÇÖZME HESABI YANLIŞTIR"

Ancak Cumhur İttifakı bu sorunları görmezden gelerek diğer yandan şehit ailelerinin duygularını yok sayarak, işine gelen aktörü parlatarak, işine gelmeyeni hapiste tutarak bir dayatmanın içine girmiştir. Bizim tutumumuz nettir.

Bizim tutumumuz nettir. Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar bu sorunun varlığına inanacağız.

Bu sorunlar, kayyım politikaların sona ereceği, sivil demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür hissedeceği bir süreci Meclis’te başlatarak bu sorun çözülmelidir.

Biz üzerimize ne düşüyorsa katkı vereceğiz. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp, Tayyip beyin de istediğini alıp, bu alışverişle bir anayasa hesabı kurmak ayıplı bir hesaptır.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Biz çözüm için Meclis’i adres gösteriyoruz. Recep bey, Abdullah Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyor. Yapılan teklif görünüşte sayın Bahçeli'nin beyin teklifidir. Cumhur ittifakının gizli açılımının ayan beyan sözcüsü sayın Bahçeli'dir. Ancak sayın Erdoğan’ın hala iki kelam etme cesareti gösteremediğini hayretle görüyoruz.

Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle!"