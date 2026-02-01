Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: İktidarınız tükenmiştir, seçim sandığını getirin

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Çorum oldu.

Çorum Abide Kavşağı’nı dolduran yurttaşlar, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Gün gelecek, çok uzun zaman değil, bu kardeşiniz tekrar burada olacak. Seçim için olacak, erken seçim için olacak, Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Size söz veriyorum; bir devri kapatıp bir devri açacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına karşı dikkatli olun" paylaşımına değinen Özel, "Sırf dijital dolandırıcılık olsa neyse! Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz, işçileri enflasyona ezdiren sizsiniz, çiftçilere kanundaki desteklemelerini vermeyen sizsiniz, milletin cebinden alıp faiz lobilerine veren sizsiniz, 'ekonomi iyi olacak' diye oy toplayıp kemer sıkacaksınız diye seçimden sonra konuşan sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız. Siz tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılarsınız!" tepkisini gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "CHP'nin bir an önce erken seçim talebi vardır. Bu ülkede, bu iktidardan yılmış on milyonlar var, yoksullar, işçiler, emekçiler ve emekliler var. Bunun için Erdoğan'a söylüyorum; iktidarınız tükenmiştir, enerjiniz kalmamıştır, bu ülkeye umut olamıyorsunuz. Bunun için daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirin" dedi.

İstanbul seçimlerinin yinelenmesi için bir kez daha çağrı yapan Özel, "Adayını çıkar, benim adayım belli. Ekrem Başkan için İstanbul'da seçimi yenileyelim. Tek şartım var; eğer senin adayın kazanırsa Ekrem Başkan da yok, o gün ben siyaseti bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa dur derse, evladını bir kez daha seçerse yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin" diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye’ye Cumhuriyet’i getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, ‘Milli irade, milli irade’ diyen, ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyım atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir. Tükenmiş Erdoğan’ın siyasetidir.

"BİR DEVRİ KAPATACAĞIZ"

Gün gelecek, hem de öyle çok uzun zaman değil, bu kardeşiniz tekrar burada olacak. Seçim için olacak, erken seçim için olacak, Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Size söz veriyorum, bir devri kapatıp bir devri açacağız. Hazır mısınız? Bakan evlatlarının devri bitecek, bu vatan evlatlarının devri başlayacak.

Pijamayı çıkarıp, kumandayı bırakıp, buralara gelirsen. Önde - arkada demeden nereden yol verildiyse oradan gidersen, bu fotoğrafı gösterirsen bir başka evde oturan senden cesaret alacak. Senden umudu kalmamış birisi umut bulacak. Ne zaman ki herkes sokakta ve meydanda olacak; işte o gün seni sömüren, hakkını yiyen, maaşına zam, ürününe fiyat vermeyenler iktidarı kaybedecekler. AK Parti’nin kara düzeni gidecek, yerine halkın iktidarı gelecek.

BAKAN ŞİMŞEK'E TEPKİ

Şimdi öyle bir noktadayız ki, çok önemli bir uyarı var. Erdoğan’ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok kıymetli bir tweet atmış. Hakikaten önemli. Ben de destekliyorum. Diyor ki ‘Lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına dikkatli olun.’ Hakikaten buna dikkat edin. Telefonla arayanlara asla onlar diyor diye sakın ha sakın… ‘Telefonu kapatma, bankaya git’, bu işleri duyunca yüzüne kapayın. ‘Bir link geldi, şunun için tıkla’, tıklamayın. Bunlar doğru. Sayın Şimşek’in uyarısı doğru da...

Şimdi Sayın Şimşek’e bir şey söyleyeceğim. Sırf dijital dolandırıcılık olsa neyse. Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz. İşçileri enflasyona erdiren sizsiniz. Çiftçilerin kanundaki desteklemesini vermeyen sizsiniz. Milletin cebinden alıp faiz lobilerine veren sizsiniz. ‘Ekonomi iyi olacak’ diye oy toplayıp, ‘Kemer sıkacaksınız’ diye seçimden sonra konuşan sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız? Siz tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılarsınız. Bu milletten ‘İyi olacak, yüzün gülecek’ diye oy alıp, daha sonra bu millete sırtını dönenlere, bu milletten Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelip, aday olup seçilen belediye başkanını zorla, rüşvetle baskıyla partisine çekmeye çalışan siyasi dolandırıcılara, Aydın’ın oyunu alıp AK Parti’ye topuklayan siyasi kapkaççılara karşı milletimizi uyarıyorum. Memlekette adı AK Parti olan, ama memlekete kara düzen dayatan, oyları alıp sırtını dönen, hizmet yapmayan, milleti açlıkla burun buruna, yoksullukla baş başa bırakan siyasi dolandırıcılara karşı milletimizi uyarıyorum. Bunlarla mücadele için sandığa davet ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olsa bugün asgari ücret 39 bin lira olacak. Emekli maaşı önce bir, sonra bir buçuk asgari ücret olacak. Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV, KDV olmayacak. Yani mazot 58 lira değil, 33 lira olacak. Emeklilere her bayram bir asgari ücret ikramiye verilecek. Kimse yoksulluğa terk edilmeyip, temel vatandaşlık geliriyle yoksul ailelerin tamamına geçinecekleri bir maaş verilecek. Vergi bunların dönemindeki gibi yüzde 64 dolaylı, yani fabrikatörle çalışanından aynı vergi alınarak değil; çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan vergi alınmayan bir adil vergi düzeni kurulacak. Bugün dolaylı vergi yüzde 64, sizlerin maaşlarından kesilen gelir vergisi yüzde 24, yüzde 88. Kurumlar vergisi sadece yüzde 11. Yani bu ülkede zenginler, kazananlar, esas vergi vermesi gerekenler verginin 11’ini, geri kalanlar yüzde 88’ini veriyor. Esas alınması gerekenden bir, alınmaması ya da az alınması gerekenden 8 kat fazla vergi alan bir düzenle karşı karşıyayız.

ERDOĞAN'A SEÇİM ÇAĞRISI

Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce erken seçim talebi vardır. Karşımızda kendisine ve yaşına bir şey demem ama şunu hatırlatırım. Sayın Erdoğan ben yaştaydı. O gün de Necmettin Erbakan, 70 yaşındaydı. Ona diyordu ki kendi sesi var, ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diyordu Erbakan için. O gün Ecevit 74 yaşındaydı. Ecevit hastalandığında ona şifa dilemek yerine diyordu ki ‘Bırak be adam, ne zaman bırakacaksın, o ölünce mi bırakacaksın?’ Bizim siyasetimizde yaşla dalga geçmek yok. Bizim siyasetimizde başbakan yürüyemiyorsa, ayağı sürtüyorsa onunla alay etmek yok. Bizim siyasetimizde yaşa da makama da saygı var. Ama bu ülkede bu iktidardan yılmış 10 milyonlar var. Yoksullar, işçiler, emekçiler ve emekliler var.

Bunun için Erdoğan’a söylüyorum. İktidarınız tükenmiştir. Enerjiniz kalmamıştır. Bu ülkeye umut olamıyorsunuz. Bunun için daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirip bakın, Çorum ne söylüyor? ‘Ey Erdoğan, adayı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.’ Hodri meydan. Çorum’dan yükselen bu ses… Artık kimse Erdoğan’dan da onun iktidarından da ne zam ne de kendisinin sesini duymasını bekliyor. Erdoğan’dan istenen şey artık zam değil, sandıktır. Sandığı istiyor musunuz? Bakın bu sandığı kaybedeceklerini bildikleri için sandıktan kaçıyorlar.

"İSTANBUL'DA SEÇİMİ YENİLEYELİM"

Diyor ya ‘İstanbullular seçti ama Ekrem kötü yönetti, biz içeriye attık.’ Diyorum ki kararı İstanbullular versin. Cesaretin varsa gel, adayını belirle, 29 Mart Pazar günü İstanbul’da seçimleri yenileyelim. Daha önce Başbakan getirdin, yendik. Meclis Başkanı getirdin, yendik. Bakan getirdin, yendik. Kimi getiriyorsan… Ama oğlan ama damat ama bakan, kimi bulursan adayını çıkar, benim adayım belli. Ekrem Başkan için İstanbul’da seçimi yenileyelim tek şartım var. Eğer senin adayın kazanırsa Ekrem Başkan yok, o gün ben de siyaseti bırakıyorum. O gün bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa ‘dur’ derse, evladını bir kez daha seçerse yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan. Ben elimdeki belediyeyi boşaltmaya, kazandığım belediyede seçimleri yenilemeye, millet ne diyorsa ona şapka çıkarmaya hazırım. Bu elimdeki şapkayla Erdoğan’a sesleniyorum. Bu vakitten sonra asla ve asla kaçamazsın. Sandıktan kaçanı, millet kovalar. Ve millet, o sandığı bulduğu gün hesabı sorar."

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

İmamoğlu’nun Yalova’ya yolladığı mektubu, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu, Solmaz tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Ülkesini yürekten seven Çorum’un mert insanları… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklar, canım gençler… Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tek tek kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Çorum, binlerce yıllık kadim tarihi, zengin kültürü ve toprağının bereketiyle çok özel bir şehirdir. Ama Çorum’un en büyük, en kıymetli zenginliği insanıdır. Çalışkanlığıyla, özverisiyle, sağduyusuyla, memleketinin geleceğine her koşulda sahip çıkan siz kıymetli Çorumlularla gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle, bir arada olmamızı sağlayan ve örgütümüzün güçlü iradesini temsil eden İl Başkanımız Dinçer Solmaz’a teşekkür ediyorum.

19 Mart’tan bu yana, karşı karşıya olduğumuz siyasi operasyonun temel amacı yargı eliyle milletin iradesini gasp etmektir. Bu nedenle, milletimizin hür iradesiyle seçip görev verdiği belediye başkanları, yöneticileri ve çalışanları, iftiralarla, kumpaslarla hapsediliyor. Bir avuç insan, ayrıcalıklı bir zümre, sırf koltuklarını kaybetmemek için, önümüzdeki seçimleri bugünden baskıyla, tehditle ve şantajla şekillendirmeye çalışıyor. Zorbalık yapıyor. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, ülkemiz uzun zamandır pek çok alanda büyük krizler yaşıyor. Adalette kriz yaşıyor. Ekonomide kriz yaşıyor. Sağlıkta kriz yaşıyor. Eğitimde ve güvenlikte kriz yaşıyor. İktidarın yol açtığı bu ekonomik, siyasi ve idari krizler birbirini besliyor ve büyütüyor.

Ortaya çıkardığı krizler için çözüm üretmeye çalışmadan, krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, attığı hukuk dışı adımlarla ülkemizi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı siyasete alet ederek, milli iradeye darbe vuranların, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlar düzenleyenlerin amacı adaleti sağlamak değildir. Olamaz. Çünkü onlar, vicdanlarını, merhametlerini ve adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptular. Milletle yüz yüze gelmeye utanır oldular. Utandıkça zalimleştiler. Hukuktan ve demokrasiden uzaklaşan bu iktidarla, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. Hak ve özgürlükleri yok sayan bu iktidarla, toplumsal birliğimiz zedelenmekte ülkemizin huzuru kaybolmaktadır.

Çare çok açıktır. Çare, daha fazla vakit kaybetmeden millete gitmek ve milletimizin özgür iradesiyle yeniden hukuk ve demokrasi rotasına dönmektir. Milletimiz tam olarak bunu istemektedir. O sandık gelecek ve Türkiye yeni, umut dolu bir yola girecek. Milletçe, yaşadığımız badirelerin hepsini atlatacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, makam sahiplerinin ülkenin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştığı insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye’yi bereketin, bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Bu amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören bir anlayışla varabiliriz. Bunun için parolamız birdir ve tektir: Herkes için. Her yerde. Önce adalet. Önce hürriyet. Mücadelemiz bitmeyecek. Milletin iktidarında, milletin hakkı milleti olacak. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet ülkemizin her köşesine yayılacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak."