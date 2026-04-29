Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: "İşçilere 1 Mayıs hediyesi verelim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, kritik açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Komisyon toplansın, sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısında birtakım yargı oyunları ile ortada olan bütün sorunları kaldıralım. Bu iş bitsin" dedi.

Özel şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk-İş'le, işçilerle konuşacağımız çok şey var. Önce şu taahhüdümüzü söyleyelim. 2010 yılında iktidar Partisi 1 Mayıs hem bayram hem de Taksim'de diye bununla övünen billboardlar yaptırmıştı.

İki sene Taksim'e çıkış serbest oldu. Sonra bu iktidar Taksim'den korkar oldu. Şimdi 1 Mayıs bayram da zehir, Taksim de yasak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında işçi hangi meydanı istiyorsa o meydan 1 Mayıs günü işçinindir.

Külliyenin, Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesini istiyorsa orası işçiye açık olacaktır. Bir kere bunu söylemek lazım.

Bir gün bütün işçilerin hep birlikte istediklerinde Taksim'de, istediklerinde milyonlarca işçinin birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacağı meydanlarda onlarla birlikte halay çekmeyi, onlarla birlikte olacağımız o gün için bekliyoruz ve mücadele ediyoruz.

Mücadelemiz buna ilişkindir. Bütün işçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun öncelikle. Biraz önce Sayın Başkan bahsetti. Çok mutluyuz ki Doruk Madencilikle ilgili sorun çözüldü. Bu sorunun çözümünde emeği, katkısı olan herkese teşekkürler.

"HERKES SENDİKALI OLMALI"

"Öncelikle çocuklarının hakkı için, alın terleri için Eskişehir'den kalkıp Ankara'ya kadar gelen, gereğinde yalın ayak yürüyen, gereğinde açlık grevi yapan, gözaltına alınan ama bırakıldığında mücadelesini bırakmayan emekçi arkadaşlarımızın karşısında saygıyla eğiliyoruz.

Hepimiz katkı sağlamaya çalıştık ama başarı onların başarısıdır. Onların mücadelesidir. Bu süreçte Sayın Başkan'ın da hem gözaltı süreçlerinde İçişleri Bakanlığı, Emniyet nezdinde hem de sorunun çözülmesi için görüşülmesi gereken her kademede katkı sağladığını Sayın Başkan'dan öğrendik. Bu anlamda da teşekkür ediyorum.

Buradan Türkiye'de emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, sendikalı olmayı tavsiye ediyoruz.

En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Tabii en kötü sendika sendikasızlıktan iyi diye sendikacılığı da kötü yapmamak lazım. Sendikacıların da kendilerine verilen görevleri, işçinin kendisine verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanması lazım. Ama bu niyette olsanız da önünüzde çok engeller var. İşte o engelleri konuştuk Sayın Başkanımızla birlikte. Bu meselenin aslında, yani baktığınızda kimse mangalda kül bırakmıyor. Herkes emekten yana, emekçiden yana, sendikadan yana. İşte bugün akşam mesela akşamüstü, tahmin ediyorum saat 16.00'da Külliye'de program olacak 1 Mayıs temalı. E değil mi?

Saatler içinde örgütlenmenin önünde ne engel varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkarılıyorsa ya da sendikalı işçilere toplu iş sözleşmesi sırasında, toplu işe ulaşana kadar ve TİS sırasında, uygulanması sırasında ne haksızlıklar yapılıyorsa bunları engelleyecek, işi bir buçuk saat içinde arkadaşlar sendikaların uzmanlarının da katkılarıyla, her birimizin de partisindeki bu alanda çok kıymetli milletvekillerimizin katkılarıyla bu sorunu çözebiliriz. 1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa, gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim.

ERDOĞAN'A SAMİMİYET VE YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Çalışma Sosyal Güvenlik Komisyonu toplansın. Sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısındaki birtakım yargı oyunlarıyla, birtakım kanundaki açık noktalardan yararlanarak ya da verilmesi gereken bazı kanuni güvenceler verilmediği için ortada olan bütün sorunları kaldıralım, bu iş bitsin.

Bir buçuk saat meclise gider. Daha sonra imza atarız 48 saat beklenmeden genel kurulda görüşülsün diye. Bugün talimat verse, perşembe meclisi, perşembe günü komisyondan geçer. 1 Mayıs günü tatil, haftaya salı günü bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir samimiyet çağrısında bulunuyorum.

"HEP BİRLİKTE İŞÇİYE ELİMİZİ UZATALIM"

Emekten yanaysa, işçiden yanaysa, işte Türkiye'deki en büyük işçi konfederasyonunun başkanının huzurunda biz işçiden yana elimizi uzatıyoruz. Gelin hep birlikte işçiye elimizi uzatalım, bu sorunları çözelim. Diğer yandan Türk-İş'in 36.000 lira ilan ettiği açlık sınırının ki bu konuda çok objektif çalışıyorlar. Hatta Sayın Başkan sürecin nasıl olduğunu bize izah etti. Biz görmüyoruz bile çalışmayı. Uzmanlar çalışıyorlar, yayınlıyorlar diyor.

Ama bir gerçek var. Bu sene ilk kez asgari ücret ilan edildiği gün açlık sınırının altındaydı. Bugün de açlık sınırı asgari ücretten 8.000 lira yukarıdadır. Bu bir şeyi gösteriyor. 2018 yılında ve 2023 yılında Sayın Erdoğan emekçilerden destek talep ederken, enflasyon tek haneli rakamların üstünde olursa 3 ayda bir asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapabiliriz demişti. Bu konuda taahhütte bulunmuştu. Ama seçildiği günden beri asgari ücret yılda bir kez artıyor. O da artması gereken zamanda artıyor. Şimdi ilk üç ayda %10 enflasyon var. Ve bu şöyle gözüküyor ki altı ay dolduğunda asgari ücrette yapılmış olan zammı enflasyon yutacak.

Kalan altı ayda da enflasyon asgari ücretliği geçen seneki durumundan da geriye götürecek. Bunun için öyle temmuzu falan beklemeden, ilk üç ayın enflasyon farkını asgari ücrete uygulamak lazım. Bunun üzerinden de bütün ücretlerin buna göre şekillenmesi gerekir. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz."

EMEKLİYE İŞÇİYE HAKSIZLIK EDİLİYOR

"Bir kişi tek başına çalışıp hayata tutunabilmesi için 44.000 liraya ihtiyacı var. Bu acı gerçeği 1 Mayıs arifesinde bir kez daha ifade etmek isterim ve daha da kötüsü yıllarca çalışıp, elleri nasırlanan, dirsekleri çürüyen, en sonunda gözlük numaraları büyüyen, sen artık çalışmayacaksın. Bugüne kadar sen bize baktın.

Bundan sonra biz size bakacağız dediğimiz emeklilere bugün Türkiye'de çok büyük bir haksızlık yapılmaktadır. En düşük emekli maaşı 20.000 liradır. Ortalama emekli maaşı 23.000 liradır ve açlık sınırı 36.000 liradır. Bir kişinin tek başına geçim maliyeti 44.000 liradır.

Bunun için hem en düşük emekli maaşının arttırılması hem de bütün emekli maaşlarının yaşanabilir sınırlar içine çekilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.

Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Temel Conta işçileri vardı. Petrol-İş'te örgütlüler. DİGEL tekstil işçileri vardı. TEKSİF'te örgütlüler. Özel İtalyan Lisesi işçileri vardı. TEZ-KOOP-İŞ'te örgütlüler. Mersin Liman işçileri vardı. Tüm-Tis'te örgütlüler. Biz tüm bu arkadaşlarımızın seslerini duyuyoruz ve Türk-İş çatısı altında sendikalarıyla da işçi arkadaşlarımızdan da dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Onların mücadeleleri bizim mücadelemizdir. Sayın Başkan'ın sık sık dile getirdiği, yukarıda da konuştuğumuz staj mağdurlarının sorununun çözülmesi, taşeron sorununun çözülmesi çok çok önemlidir. Ayrıca da özel sektör emekçilerine promosyon verilmesinin yasal güvence altına alınması, yasal zorunluluk olması çok önemli. Kamudaki çalışanların promosyonları devlet garantisinde ama işçinin maaşından alınacak promosyon işverenin insafına bırakılmış durumda. Hele hele burada doğru bir yasal düzenleme yapılırsa çok güçlü pazarlıklar yapılarak işçilerin, özel sektördeki işçilerin de çok iyi promosyonlar alması imkanı ortaya çıkar. Bu konudaki düşüncemizi de ifade ediyorum. Emeğin hakkını çok daha kolay alabileceği yarınlarda hep birlikte olmayı ümit ediyor, bir kez daha 1 Mayıs'ı kutluyorum."