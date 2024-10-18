Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: İsrail ile ticareti durdurun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinliler yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ile ticaret nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "ticareti durdurun" çağrısı yaptı.

Özgür Özel, Antalya ziyaretinde Alanya’ya gelerek, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Alanya temaslarında Genel Başkan Yardımcıları, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer eşlik etti.

Alanya Belediyesi’nin geçmiş dönemden ağır bir borç yüküyle devralındığını vurgulayan Özgür Özel, "Ben 1.1 milyarlık borcu gördüğümde dedim ki hiçbir şey yapmış olamazlar. Ama bugün bakıyorum. Örneğin ciddi şekilde kırsal mahalleler asfaltlanıyor. Bunun yanında sosyal belediyecilik anlamında çok önemli adımlar atılmış. Yeni Belediye Hizmet Binası sizin tercih ettiğiniz bir yer ve proje olmadığı halde bütün yüke rağmen bitiriliyor. Dediğiniz gibi Aralık ayı Meclisi’ni orada yapacaksınız. Bunların her biri birbirinden kıymetli" dedi.

Özel, daha sonra festivalin olacağı Gazipaşa’ya hareket ederek ilçeden ayrıldı.

Katıldığı 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde İsrail ile ticarete değinen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail ile ticareti bitirdik diyenler nisandan beri orta oyunu oynayarak ticareti devam ettirmektedirler. İsrail ile ticareti durdurun" çağrısında bulundu.

Siyasette yaşanan gelişmelere değinen Özel, "Tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten AK Parti'liye hürmeten Genel Başkanları Erdoğan'a, sayın Bahçeli'ye, DEM Parti'nin eşbaşkanlarına, İYİ Parti'ye, Saadet Parti'ye her zaman elimi uzattık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...