Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: "Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borçları nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım" dedi. Özel, ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek yalnızca zenginlerin ve rantçıların kazandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada, AKP iktidarının ekonomi politikalarını emekli aylığı ve üreticiler üzerinden eleştirdi; belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin tartışmalara da değindi.

Özel, parti binasının balkonunda yurttaşlara hitap etti, daha sonra İl Belediye Başkanları Toplatısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, ilk önce partisinin Burdur İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel'e İl Başkanı Kadir Koç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve diğer il belediye başkanları eşlik etti.

İl başkanlığına girişte Özel'e 1 Mayıs doğumlu "Mayıs" adlı bir köpek hediye edildi. Özel, Mayıs’ı genel merkeze götüreceğini söyledi.

Parti binasının balkonundan Burdurlu emeklilere seslenen Özel, "Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli aylığı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü emekli maaşı 3 çeyrek altın alıyor. 5 tane çeyrek altın kayıp. Emekli ablam bir çeyrek altın almış kuyumcudan, evde çantada yok. Aklı çıkar, bütün yolu gezer, arar. Nerede kaybettim diye. Şimdi bak, bir emekli değil, her emekli, bir sefer değil, her ay, bir altın değil, beş altın kaybetmiş. Nerede kaybettik diye arayacak mısınız?" dedi.

Emeklilerin seçim sandığında kaybettiğini ifade eden Özel, "AK Parti geldi, seçim sandığında aylık beş çeyrek altını kaybettiniz. Kaybettiniz yer sandıksa, bunun bulacağı yer yine sandık. Seçim sandığına gidilecek, ne kaybedildiyse orada bulunacak" dedi.

Üreticinin, iktidarda halktan yana partinin olmaması nedeniyle ezildiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"O köylünün fasulye üreticisinin, kabak üreticisinin, domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Kimin partisi iktidarda? Zenginin partisi iktidarda. Gelirken garibandan oy alarak geldiler. Yerlerini yaptılar. Şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar Burdur’da. Denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetinin kurtardığı. Oysa 1’e 1,5 paritesi var. Yani sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira – 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle bir şey olmuyor. Ne oluyor bu sefer? Bütün anaçlar bıçak altına gidiyor. Kesiliyor. Sonra Türkiye’de beslenme sorunu var. Türkiye’de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim. Baştan korumuyor, kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor iyice perişan ediyor."

"SADECE RANTÇILAR KAZANIYOR"

Uygulanan politikalarla yalnızca rantçıların kazandığını ifade eden Özel, "Halkın partisinin iktidara gelip halktan, çiftçiden, üreticiden, hayvancıdan yana pozisyon alması lazım. Öyle politikalar üretmesi lazım. Hem üretici hem tüketiciyi korumak lazım. O zaman ne olacak? Hem fahiş fiyatlar ortadan kalkacak hem emek sömürüsü ortadan kalkacak. Herkes birden kazanacak. Şimdi kim kazanıyor? Sadece zenginler kazanıyor. Sadece rantçılar kazanıyor" diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen yandaş müteahhide 660 milyar buluyorsun, 20 milyona yakın emekliye 100 milyar bulamıyorsun. Bugün eğer o 660 milyarı çarçur etmese her emekli 17 bin 500 lira alabilir. Her asgari ücretli enflasyon zammı alabilir. Her çiftçinin her esnafın da kredi faizi silinir, vadelere bölünebilir. Halk Bankasından kredi çekmiş adam. Pandemide düşük faizle. Öderken faizi artırıyorlar. Bakın pandemide KGB’den dünyanın en ucuz kredisini zenginlere dağıttılar. Adam aldı yat aldı, özel uçak, yalı aldı hepimizin parasıyla. Pandemide Halk Bankası’ndan esnaf kefalet kredisi çekenin faizini yüzde 9’dan 25’e çıkarıyorlar öderken. O yüzden bir tarafa para bulan varsa, bir tarafa para bulamıyorsa nedir bu iktidar? Emeklinin, işçinin, çiftçinin değil, zengin müteahhidin iktidarı olmuştur.

Çok basit bir hesap var. Burdur’daki emeklilere söylüyorum; bu iktidar geldiğinde en düşük emekli aylığı 8 çeyrek altın alıyordu. İkna olmayan gitsin kuyumcuya sorsun. Ben 22 yıl önce bu maaşı alıyordum o gün çeyrek altın kaç paraydı? Bugünkü emekli maaşı 3 çeyrek altın alıyor. 5 tane çeyrek altın kayıp. ‘Alamıyorum, alamıyorum’ diyor. Bak alamıyorsun, bir tane çeyrek altın düşünürsen aklın çıkar. Ne yaparsın? Eve giderken çeyrek altın alsan. Gittin, baktın çantada yok. Emekli ablam bir çeyrek altın almış kuyumcudan, evde çantada yok. Aklı çıkar, bütün yolu gezer, arar. Nerede kaybettim diye. Doğru mu? Şimdi bak, bir emekli değil, her emekli, bir sefer değil, her ay, bir altın değil, beş altın kaybetmiş. Nerede kaybettik diye arayacak mısınız? Dolaşın, bakın nerede kaybettiniz? Vallahi de billahi de seçim sandığında kaybettiniz. AK Parti geldi, seçim sandığında aylık beş çeyrek altını kaybettiniz. Küçücük bir kız çocuğu küpesini düşürse gider, kaybettiği yerden bulur. Sizin de kaybettiniz yer sandıksa, bunun bulacağı yer yine sandık. Seçim sandığına gidilecek, ne kaybedildiyse orada bulunacak."

Emekli maaşının bugün 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlatan Özel, "Beğenmediğimiz 10 bin lira ile ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaş ile 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiği maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla" ifadelerini kullandı.

"BURDUR'UN 23 MİLYON DOLAR BORCU VAR"

Burdur Belediyesi'nin SGK borcuna ilişkin konuşan Özel, "Çok tartışma yapılıyor belediye borçları, konuşacağız. Bir de şunu söyleyeyim; Ali Orkun Ercengiz belediyeyi devraldığında 23 milyon dolar, bakın 23 milyon dolar borcu vardı. Bugünkü parayla çevirdiğimizde 1 milyara yakın. Şu anda bir kuruş borcu yok. bir kuruş borcu yok. Kimden aldık belediyeyi? AK Parti’den aldık. 23 milyon dolar borçla aldık, 1 kuruş borç yok. Hizmet olur mu? Olmasa bu oy olur mu? Geçen seçim ittifakla kazandık, bu seçimde tek başımıza neredeyse iki kişiden birinin oyunu kazandık. Karşımızda ittifak vardı, biz de yoktu. Tek başımıza kazandık" ifadelerini kullandı.

İL BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI

Özel, daha sonra İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Sen bu ülkeyi 22 sene yönetmişsin SGK’nın belediyeye haciz yolladığı nerede görüldü? Sen 22 yıldır ne yaptın? Bu SGK borçları ödenmediyse neden ödenmedi. İki sebebi var belirli aralıklarla geliyorsun, faizleri silip yapılandırma yapıyorsun.

İşi baştan sıkı tutalım. Bunların elini, kolunu bağlayalım. Ne yapacaksın? SGK borçlarına haciz koyalım, vergi boçlarını hemen isteyelim. Sen 22 sene ülkeyi yönetmişsin. SGK'nin prim borcu yüzünden belediyelere haciz yolladığını ne zaman gördün?Sne ne yaptın 22 yıldır.Bu SGK ve vergi borçları ödenmediyse neden ödenmedi? İki sebebi var. Bir: Belirli aralıklarla faizleri siliyorsun ve yapılandırma yapıyorsun. Bunu yapan belediye, borcunu erken ödeyen belediyeye göre vergi ve

SGK’ya belediyelerin hepsinin borcu yüzde 3. Türkiye’deki bütün belediyelerin SGK borcu yüzde 3’ü bizim belediyelerimizin borcu. Yüzde 97’si diğer borçlar. Bir ilan etsene SGK’ya kimin borcu var bir görelim. Yüzde 35’i bizim borçlarımızın zaten AK Parti’den aldığımız borçlar. Bir yüzde 35 de önceden AK Parti’den aldığımız belediyelerin üzerine faiz binmiş borçlar. Bir kısmı da bizim borcumuz. Rakam ortada. Türkiye’nin ekonomisinin yüzde 80’nini temsil eden belediyeler bizde borcun yarısı sizde.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından CHP'li belediyelere SGK prim borcu bildiriminin yapılmasına ilişkin tartışmalara değinen Özel, "SGK’ye bugün bu borçlar ödense emeklilere bugün zam yapacakmış gibi konuşuyor. Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım" dedi.

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