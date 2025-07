Özgür Özel'den Erdoğan'a: "Cesaretin varsa çık milletin karşısına"

Ankara'da, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda önemli bir adım atıldı. CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla saat 18.30'da “Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet” sloganıyla "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" açıldı.

Açılış öncesi yurttaşlar Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binası civarında toplandı.

EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN MESAJ GÖNDERDİ

İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Silivri’deki hücresinden bir mektup yolladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni, “Milletin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığının, milli iradenin üstünlüğüne olan inancının ifadesi” olarak tanımlayan İmamoğlu, “Milletimizin eşit şartlarda, mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir. Bu nitelikleriyle burası bir partinin, bir şahsın değil, milletin ofisidir. Eksiksiz, tüm milletindir. Burası, milletimizle birlikte tarih yazacağımız bir merkez olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin asıl gücü; aklıyla, bilgisiyle, emeğiyle, ayırdığı vaktiyle ona destek olacak olan vatandaşların gücüdür,” dedi.

“Herkesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarını yakından izlemeye ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan bu büyük kampanyanın, seferberliğin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum,” diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi; enerjisiyle, kararlılığıyla, insanlığıyla, yoldaşlığıyla hepimize güç veren, değerli Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere, tüm parti yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın emeklerinin bir ürünüdür,” şeklinde konuştu.

“Bizler, ‘Herkes için her yerde önce adalet, önce hak ve hürriyet’ diyen bir anlayışla, tam bir seferberlik duygusuyla çalıştık, çalışıyoruz,” diyen İmamoğlu, “Yerel yönetimlerde sergilediğimiz zihniyet farklılığı, ortaya koyduğumuz olağanüstü performans ve arkamızdaki halk desteği, hukuk görüntüsü altında bizlere karşı yürütülen siyasi saldırının en önemli sebeplerinden biridir. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü hiçbir iktidar; hakikati, milletin sevgisini, takdirini değiştirmeye muktedir değildir. Ama millet büyüktür ve millet iktidar değiştirmeye muktedirdir,” ifadelerini kullandı.

19 Mart’tan bu yana alanları boşaltmayan vatandaşlara da teşekkürlerini sunan İmamoğlu, “Hep birlikte çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi haklılığımızdan aldık, almaya devam edeceğiz. Bizler, bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bizler, bundan seneler sonra çocuklarımızın karşısında utançla yere değil, gururla gözlerinin içine bakacağız. Bu mücadelenin içinde olanlar, alınacak zaferin kıvancını ilelebet yüreğinde taşıyacak. Milletimiz içinden geçtiğimiz bu karanlığı elbet aşacak; ülkemiz adaletle birlikte refah ve bereketle dolup taşacak. İşte o zaman her şey çok güzel olacak,” diye konuştu.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar güdümlü yargı kumpasıyla düzenlenen 19 Mart sivil darbesiyle gözaltına alınıp, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla “Cumhurbaşkanı Adayı” ilan edildiği 23 Mart’ta da tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğü elinden İmamoğlu’nun, partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmişti. Özel ve İmamoğlu’nun birlikte belirlediği Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi İcra Kurulu’nda; Genel Merkez adına koordinasyonu sağlamak üzere CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, TBMM Grubu’ndan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu’nun çalışma ekibinden Serkan Özcan’ın bulunması karara bağlanmıştı.

İLK OFİS SEMBOLİK BİR NOKTADA AÇILDI

İktidar kumpaslarına karşı topyekun bir mücadele başlatan CHP, cumhurbaşkanlığı kampanyasının sloganını, “Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet” olarak belirledi. “Cumhurbaşkanı Aday Ofisleri”nin ilki, başkent Ankara’da açıldı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin girişine, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun isimliği asıldı.

İlk ofisin sembolik adresi, 12 Eylül öncesinde CHP Genel Merkezi olarak kullanılan Ankara Üsküp Caddesi’ndeki “Bülent Ecevit Parti Okulu” binası oldu. Türkiye’nin, başta ekonomi olmak üzere, her alandaki adalet sorunlarına eğilecek olan ofisin açılışı; CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun ile vatandaşların geniş ve coşkulu katılımlarıyla gerçekleştirildi. 19 Mart sivil darbesi sonrasında başlayan gösterilerin sembol ismi “Pikachu” da açılıştaki yerini alıp, ilgi odağı oldu. Açılış; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

DİLEK İMAMOĞLU: “EKREM HER NE KADAR BUGÜN BURADA OLMASA DA EMİN OLUN; YÜREĞİ BİZİMLE BİRLİKTE”

Açılışta, Yavaş ve Dr. İmamoğlu da birer konuşma yaptı. Silivri’de esir tutulan eşi İmamoğlu’na ve haksız, hukuksuz cezaevlerinde tutulan diğer tutuklulara destek veren Dr. İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün yalnızca bir ofisin kapılarını açmıyoruz; bugün, birlikte hayalini kurduğumuz bir geleceğe ilk adımı atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni; umudun mekânı, dayanışmanın adresi, değişimin başlangıç noktası olarak açıyoruz. Bu özel günde, sevgili eşim, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun selamını ve sevgisini sizlere iletmek istiyorum. Her ne kadar bugün burada olmasa da emin olun; yüreği bizimle birlikte. Tam da burada, bu meydanda, bizimle aynı umutla, aynı inançla atıyor. Evet; çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizde haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin gölgesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sevgili Ekrem ve pek çok yol arkadaşımız hukuka aykırı, adeta susturulmak istenircesine, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki; bizler, umudumuzu da inancımızı da asla kaybetmedik.

Çünkü biz, bu ülkenin insanına güveniyoruz. Milletimizin vicdanına, sağduyusuna, değişim iradesine inanıyoruz.”

“UMUT, BURADA FİLİZLENECEK”

“Cumhuriyet, bize yalnızca bir yönetim biçimi vermedi. Kendimize güvenmeyi öğretti. Değiştirme cesaretini, hayallerimizin peşinden gitmeyi öğretti. İşte bu ofis, tam olarak bu inançla açılıyor. Bu kapıdan içeri sadece siyaset değil; milletin umudu, ortak aklı, alın teri ve vicdanı girecek. Burada, milletimizin ortak talepleri somut projelere, yatırımlara, hizmete dönüşecek. Burada, geleceği birlikte yazacağız. Bu ofis, herkesin kendini ait hissettiği bir yer olacak. Kadınların, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin… Yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin sesi burada yankılanacak. Umut, burada filizlenecek. Gelecek güzel günler, burada ete kemiğe bürünecek. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, her zaman şu anlayışla yol yürüdü: ‘Siyasi partiler bir amaç değil, insanların mutluluğu için bir araçtır.’ Onun siyasetinde partizanlığa yer yok, ötekileştirmeye yer yok, kutuplaştırmaya asla yer yok.”

“SİLİVRİ’NİN DUVARLARI, EKREM’İN BU MİLLETİN ADALET VE HAYSİYET MÜCADELESİNDEKİ KARARLILIĞINI ASLA ENGELLEYEMİYOR”

“O, herkesin kendisi kadar değerli olduğuna yürekten inanır. Hayatın her alanında, adaletin ve özgürlüğün herkes için tam olarak sağlanmasını ister. Çünkü bilir ki; ancak herkes için adaleti sağladığımızda, büyük ve güçlü bir ülke olabiliriz. Ekrem İmamoğlu’nun hayallerini, kendisinin değil, ülkesinin başarıları süsler. Onun tek iddiası, her mücadelenin en çalışkan neferi olmaktır. Şu bilinsin ki; Silivri’nin duvarları, onun bu milletin adalet ve haysiyet mücadelesindeki kararlılığını asla engelleyemiyor. Çünkü biliyor ki, bu ülkenin dört bir yanında milyonlarca yürek, onunla birlikte atıyor. Çocukların, gençlerin, kadınların, emekçilerin daha adil, daha eşit bir ülkede yaşaması için mücadele eden bir milletiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, hep birlikte başaracağız. Bugün burada hep birlikte haykırıyoruz: Evet, adalet istiyoruz. Evet, hukuk istiyoruz. Evet, özgürlük istiyoruz. Ve evet, güzel bir gelecek istiyoruz. Bu açılış, sadece bir ofisin değil; bir milletin umudunun, kararlılığının, iradesinin açılışıdır.

Ve biliyoruz ki; her şey çok güzel olacak!”

İMAMOĞLU: “MİLLETİMİZE BU UMUDU, BU ÖZGÜVENİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VERDİ; HİÇ KİMSE GERİ ALAMAZ”

Tutuklandığı gün olan 23 Mart’ta kurulan “dayanışma sandıklarına” akın eden 15,5 milyon vatandaşın adaylaştırdığı İmamoğlu, Ankara’da açılan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi”ne Silivri’deki hücresinden mektup yolladı. İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Böke tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, canım milletim; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin açılışına hoş geldiniz. Eşit haklara sahip vatandaşların, özgür ve adil seçimlerle yöneticilerini belirlemesi, Cumhuriyetimizin temelidir, demokrasimizin asli şartıdır.

O nedenle, ülkenin çok kötü yönetildiği, en zor zamanlarda, en kara günlerde bile içimizde hep bir umut vardır: ‘Bir pazar günü sandığa gider, iktidarı değiştiririz, hayatımızın seyri değişir,’ diye düşünürüz. Milletimize bu umudu, bu özgüveni Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Hiç kimse geri alamaz.”

“MİLLETİ HİÇE SAYARAK, KENDİNİ DEVLETİN SAHİBİ ZANNEDENLER OLDU”

“Zaman zaman milleti hiçe sayarak, kendini devletin sahibi zannedenler oldu. Fakat tarihimiz, devletin asıl sahibinin millet olduğunu, iktidarların geçici, milletimizin hayal ve hedeflerinin ise kalıcı olduğunu bizlere gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, her şeyden önce milletimizin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığının, milli iradenin üstünlüğüne olan inancının ifadesidir. Milletimizin eşit şartlarda, mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir. Bu nitelikleriyle burası bir partinin, bir şahsın değil, milletin ofisidir. Eksiksiz, tüm milletindir! Burası, milletimizle birlikte tarih yazacağımız bir merkez olacaktır!”

“PEŞİNDE OLDUĞUMUZ TEK ZAFER; ORTAK AKLIN, ORTAK VİCDANIN ZAFERİDİR”

“Değerli yurttaşlarım; demokratik siyasetin özü, toplumun ortak menfaatlerine hep birlikte, barış içinde ulaşmak, ülkenin sorunlarını uzlaşı ve iş birliği içinde çözmektir. Bu da çok sesliliği, düşünce ve ifade hürriyetini gerektirir. En geniş mutabakatın, en büyük uzlaşmanın peşinde koşmayı gerektirir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, demokratik siyaset anlayışıyla ülke sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üretmek ve mutlaka zafere ulaşmak amacıyla yola çıkıyor. Ama herkes çok iyi bilsin ki; peşinde olduğumuz tek zafer, ortak aklın, ortak vicdanın zaferidir. Peşinde olduğumuz zafer, milleti içine düştüğü durumdan kurtarmaktır.”

“HERKES İÇİN HER YERDE ADALET HAKİM OLSUN DİYE YOLA ÇIKIYORUZ”

“Türkiye’yi, geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getirmek için yola çıkıyoruz. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinsin; herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alabilsin diye yola çıkıyoruz. Herkes için, her yerde adalet hakim olsun, kimse kendisini eşitsizliğe, ayrımcılığa, uğramış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes için her yerde hürriyet hakim olsun, kimse kendisini haksızlıklar, imkansızlıklar yüzünden kısıtlanmış, sınırlanmış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes evde, sokakta, iş yerinde, okulda, hastanede güvende ve güvencede olsun diye yola çıkıyoruz. Devlet, herkesin devleti olsun, adaletinden ve gücünden sual olunmasın, herkesin sonuna kadar yanında olduğunu bildiği, herkesi güvende hissettiren güçlü bir devlet olsun diye yola çıkıyoruz.”

“BÜYÜK BİR ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ VAAT EDİYORUZ”

“Ve biz elbette Türkiye’yi çok daha güçlü, zengin ve büyük bir ülke yapacağız. Biz; gücünü, zenginliğini, büyüklüğünü istisnasız tüm vatandaşlarına özgürlük, refah ve mutluluk olarak yansıtan bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Sadece bir kişi, bir kadro, bir program değişikliği değil, büyük bir zihniyet değişikliği vaat ediyoruz. Tek adam rejimi; devletin işleyişindeki temel değerlere, kurum ve kuralların gücüne, devlet-millet ilişkilerine, siyaset yapma biçimlerine, toplumsal birlik ve dayanışma duygusuna çok büyük zararlar verdi, erozyonlara yol açtı. Biz, ülkemizin tüm meselelerini; hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına dayalı, çoğulcu, demokratik bir anlayışla çözeceğiz. Ülkemizin tüm meselelerini eşitlik, adalet, özgürlük değerlerine tam bir bağlılıkla; birlik ve dayanışmaya, kardeşçe yaşamaya duyduğumuz inanç ve güvenle ve hep ortak aklın rehberliğinde çözeceğiz.”

“HER BİRİ KENDİSİNİ TÜRKİYE İTTİFAKI’NIN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİSSEDEN BAŞKANLARIMIZ…”

“Vaat ettiğimiz zihniyet değişikliğinin, halkın ihtiyaç ve taleplerini karşılamada, şehirlerimizin sorunlarını çözmede ne kadar etkili olduğunu, yerel yönetimler ölçeğinde kanıtladık. Her biri kendisini ‘Türkiye İttifakı’nın belediye başkanı olarak hisseden başkanlarımız, icraatçı ve halkçı politikalarıyla, vatandaşın gönlünde çok güçlü ve çok güzel bir yer edindiler. Ankara’da Mansur Yavaş Başkanımızın, Antalya’da Muhittin Böcek’in, Adana’da Zeydan Karalar’ın, Mersin’de Vahap Seçer’in, Adıyaman’da Abdurrahman Tutdere’nin, Manisa’da rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimizin ve burada isimlerini sayamayacağım tüm diğer değerli belediye başkanlarımızın büyük başarıları bir tesadüf değildir.”

“MİLLET BÜYÜKTÜR VE İKTİDAR DEĞİŞTİRMEYE MUKTEDİRDİR”

“Bizler, ‘Herkes için her yerde önce adalet, önce hak ve hürriyet’ diyen bir anlayışla, tam bir seferberlik duygusuyla çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde sergilediğimiz zihniyet farklılığı, ortaya koyduğumuz olağanüstü performans ve arkamızdaki olağanüstü halk desteği, hukuk görüntüsü altında bizlere karşı yürütülen siyasi saldırının en önemli sebeplerinden biridir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü hiçbir iktidar; hakikati, milletin sevgisini, takdirini değiştirmeye muktedir değildir. Ama millet büyüktür ve millet iktidar değiştirmeye muktedirdir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, milletin değişim talebinin sandığa olduğu gibi yansıması konusunda da çok etkili bir rol üstlenecektir. Bu ofis, birlikte geleceği inşa edeceğimiz bir ofis olacak. Ortak geleceğimizi, ortak umutlarımızı inşa edeceğimiz, ortak değerlerimizi yaşatacağımız bir ofis olacak.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ’NİN ASIL GÜCÜ…”

“Elbette, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin asıl gücü; aklıyla, bilgisiyle, emeğiyle, ayırdığı vaktiyle, ona destek olacak olan siz vatandaşların gücüdür. Herkesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarını yakından izlemeye ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan bu büyük kampanyanın, seferberliğin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi; enerjisiyle, kararlılığıyla, insanlığıyla, yoldaşlığıyla hepimize güç veren, değerli Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere, tüm parti yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın emeklerinin bir ürünüdür. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Aday Ofisi İcra Kurulu’nun şahsında bütün yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor, cesaretli ve kararlı dimdik duruşları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin.”

“MİLLETİMİZ İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ BU KARANLIĞI ELBET AŞACAK; ÜLKEMİZ ADALETLE BİRLİKTE REFAH VE BEREKETLE DOLUP TAŞACAK. İŞTE O ZAMAN HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Tıpkı değerli Genel Başkanımız gibi, sevgili dostum, ağabeyim Mansur Yavaş da bu ofisin ev sahiplerinden biridir. Kendisine de gayretli çabaları, dayanışması ve yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyorum. Her mitingde, her eylemde yılmadan, usanmadan adalet ve demokrasi talep eden, kendi kaderine ve ülkenin geleceğine sahip çıkan siz değerli vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi haklılığımızdan aldık, almaya devam edeceğiz. Bizler, bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Ve bizler, bundan seneler sonra çocuklarımızın karşısında utançla yere değil, gururla gözlerinin içine bakacağız. Bu millet kaderinde olan özgürlüğü -kimsenin şüphesi olmasın ki- en kısa zamanda kazanacak. Bu mücadelenin içinde olanlar, alınacak zaferin kıvancını ilelebet yüreğinde taşıyacak. Milletimiz içinden geçtiğimiz bu karanlığı elbet aşacak ve ülkemiz, adaletle birlikte refah ve bereketle dolup taşacak. İşte o zaman her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.”

CHP lideri Özgür Özel, alanda toplanan büyük kitleye sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ev sahipleri, Çankaya Köşkümüzün, Anıtkabir'imizin emanetçileri. Biliyoruz ki bu şehri, Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. Burada da korkuyu evde bırakanlar var. Bu ofisin açılmasıyla birlikte, iktidar yürüyüşünde, adımların adımlara katılacağı bir büyük yürüyüşü buradan başlatıyoruz. İlk darbenin izlerini taşıyan, DGM olarak çok fazla yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı çok zor aldık. Bir darbeye yenilmeyen ve dimdik çıkan bu bina şimdi bir başka darbeye, 19 Mart darbesine direnenlerin simge mekanı olacaktır.

19 Mart'taki darbe girişimine karşı, büyük mücadeleyi tüm Türkiye'ye yayanların, 2 buçuk milyon üyemiz, 15 milyon kişinin, eli bostanlu nenemin, karnında yavrusuyla, o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığıyla arayanlarla yeni bir yürüyüş başladı. Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil milletin adayıdır. türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir."