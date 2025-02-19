Özgür Özel'den Erdoğan'a: CHP'ye yapılmak istenen darbenin neresindesin?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, "iktidar" mesajları vermeyi sürdüren Özel, iktidarın anahtarının yereldeki başarı olduğunu vurguladı. Son seçimlerde ulaşılan oy oranı ve anketlere dikkat çeken Özel, Türkiye'de işler CHP açısından bakıldığında iyiye gidiyor. Kabuk kırıldı, önümüz açıldı" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Bundan iki seçim önce 154 il genel meclisi üyesi varken bugün 300 var. Bir önceki seçimde de 184'tü. Önceki genel seçimde 5 ittifak ortağıyla birlikte yüzde 25'ten 38'e çıkarken burada da yüzde 63'lük bir büyük sıçrama, aslında başarının kıyı şeritlerine sıkışmadığını gösteriyor. Esas olayın kırsalda yaşandığını gösteriyor. Geldiğimiz nokta kesinlikle iyi değil ama potansiyelimizi gösteriyor. Nasıl bir başarıya gebe olduğumuzu ortaya koyuyor."

"ERDOĞAN'IN HAZIMSIZLIĞI TETİKLENDİ"

Özel, Türkiye'de 7 bölgede belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu kaydetti. Özel, "En düşük eğitim ve en düşük gelir seviyesinden aldığımız oy, diğer oylara göre daha yüksek. 'CHP kıyılardan oy alır, zenginlerden alır, üniversitelilerden oy alır' bilgisini ters düz etti" diye konuştu.

Tüm seçim anketlerinin ortalamasında birinci olan partinin CHP olduğunu belirten Özel, "Erdoğan'ın hazımsızlığı tetiklendi, saldırdığı kreştir, anne karttır" dedi.

"HEPİMİZE DÜŞEN BU KARAMSARLIĞA TESLİM OLMAMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin eleştirilerini de sürdüren Özel, "İstanbul'da 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan kalmadı. Ne gazeteci bıraktı ne akademisyen ne sanatçı ne de siyasetçi bıraktı. Kimi bulursa saldırıyor ve içeri atıyor" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Bey ve atanmışları korkuyu yükseltmeye çalışıyor" diyen Özeli, "Dünyada bütün diktatörler böyle yapar. Biz umudu yükseltmeye çalışıyoruz. Hepimize düşen bu karamsarlığa teslim olmamak. Başka çaremiz yoktur" şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Darbeyi sana yaparlarsa senin yanındayım, 15 Temmuz'da gördün ama sen CHP'ye yapılmak istenen darbenin neresindesin?" diye sordu.