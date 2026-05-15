Özgür Özel'den Erdoğan'a 'erken seçim' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışı ile yeni araç filosunun tanıtımına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Bir bütünün parçalarındayız. Bütün saldırılara rağmen parti ortaya koyduğu hedeflere doğru yürüyor" dedi.

"CHP'NİN İKİ HEDEFİ VAR"

CHP'nin iki hedefi olduğunu kaydeden Özel, "Biri, yerelde doğru hizmetler yapmak ve milletin gösterdiği takdire layık olmak. Diğer hedefi de bu yaptığı iyi hizmetlerle seçmenin 31 Mart 2024 günü kendisine verdiği güveni ve desteği, bir krediyi Cumhuriyet’in geleceğine yönelik olarak en iyi şekilde kullanıp, vatandaşın desteğinin yerel seçimlerden sonra genel seçimlerde de sürmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA TEPKİ

İktidara tepki gösteren Özel, "Bugün ülke, çarpık bir zihniyetin işgali altındadır. Gazi’nin getirdiği Cumhuriyet'in kazanımı sandıkla gelmiş ama ‘sandıkla gitmem’ diyen bir anlayışın işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldırmak için yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmanın, yenemediği 47 yıl sonra birinci parti olmuş, 24 yıl sonra kendisini ilk kez yenmiş partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan, demokrasiden nasibini almamış, sandıktan korkan bir anlayışın zulmü altındadır" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Erdoğan'a söylüyorum; bu kadar haksızlık, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikastı, bu kadar yalan ve dolan senin de önünde seni öven TRT’den 30 tane kanala kadar bir ton kanal var. Sen bize oradan haysiyet suikastı yapıp, gece uykunda sayıklamaya başlasan, canlı yayında konuşmanı veren 30 tane televziyon kanalın var. Buradan sana açıkça şunu söylüyorum. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında, erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün" ifadelerini kullandı.

Özel, son olarak şunları söyledi: "Hani diyorsunuz ya ‘CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık.’ Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz."