Özgür Özel'den Erdoğan'a: "İstanbul senden korkmuyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepki mesajı paylaşan Özgür Özel, "Ey Erdoğan, meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan korkarsın, kalabalıklardan korkarsın, sokaklardan korkarsın. Ama İstanbul senden korkmuyor" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımda dün (19 Mart Çarşamba) Saraçhane'de İmamoğlu'na destek mitinginde yaptığı konuşmadan bir bölüme de paylaşımında yer verdi.