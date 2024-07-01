Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Kayseri' yanıtı: Sorumlusu sensin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, "'Her şeyin sorumlusu benim' diyor, o zaman bunun da sorumlusu sensin" dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşülmesi çağrısında bulunan Özel, "Esad'la oturulacak, konuşulacak, anlaşılacak, Suriye'de huzur sağlanacak. Avrupa Birliği elini cebine atacak, hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve bu sığınmacılar Suriye'ye gidecekler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yangından zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kayseri'de dün yaşanan olaylara değindi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz" ifadelerine yanıt veren Erdoğan, "Nefret siyaseti, ayrımcı dil, muhalefetin zehirli dili diye hangi muhalefeti kastettiğini bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kimi söylüyorsa sayın Cumhurbaşkanı bütün olarak muhalefet deyip de bir genelleme yapmak durumunda değil, net söylesin kime söylüyorsa ondan cevabını alsın" ifadelerini kullandı.

"SORUMLUSU SENSİN"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Dün yaşanan olaylar ve Türkiye'deki sığınmacı sorunu varsa iktidar sorumludur dediğimde herhalde sayın Erdoğan 'Ben değil, diğer iktidar odakları' diyemeyecek. Bir tane iktidar var. Ne diyor, 'Her şeyin sorumlusu benim' diyor, o zaman bunun da sorumlusu sensin."

ERDOĞAN'A TEPKİ

"Ülkeyi yöneten iktidar tutup da her şeyi muhalefete yükler mi?" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Elbette bazı muhalefet figürlerinin bazı söylemleri son derece sert olabilir, bizim hatalı bulduğumuz ifadeleri olabilir. Ama bu ülkenin kurucusu sana bir vasiyet bıraktı; komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşundaki devlet dışı unsurları muhatap alma... Sen Özgür Suriye Ordusu'na Kuvayi Milliye dersen, getir-eğit-donat savaşsın dersen komşunun iç işlerine saygılı oluyor musun, olmuyor musun? 'Emevi Camii'nde namaz kılmaya giderim 3 saate' dersen komşunun toprak bütünlüğüne, hükümranlık haklarına saygılı mısın, değil misin?"

"SIĞINMACI YARATAN POLİTİKALARA KARŞIYIZ"

"Türkiye'de resmi rakamlara göre 4.6 milyon, yaygın kanıya göre 10 milyona yaklaşan sığınmacı sorunu varsa tek sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yıllardır yaptığı kötü dış politikadır" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Sığınmacılara düşman olmak kolay, biz sığınmacı yaratan politika ve politikacıların karşısındayız. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Buna itiraz eden varsa çıksın karşımıza konuşalım. Bu kadar sığınmacının ülkeye gelmesinde hangimizin suçu var. Biz Esad'la küfürleşme, Esad'ın adını değiştirip Esed değil, dün tatil yaptığını bugün düşman belleme, otur işbirliği yap bu iç savaşı durdur derken sen ateşe benzinle gittin. Ondan sonra göç dalgaları oldu. Biz dedikten sonra Esad'la görüşeceğim dedi. Arabuluculuk teklif edeceğim dedim. Bir şekilde masaya oturalım ve sığınmacılar gitsin dedim."

"ESAD'LA KONUŞULACAK, ANLAŞILACAK"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiğini kaydeden Özel, şunları söyledi:

"Esad'la oturulacak, konuşulacak, anlaşılacak, Suriye'de huzur sağlanacak. Avrupa Birliği elini cebine atacak, hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve bu sığınmacılar Suriye'ye gidecekler. Esad bu noktada üzerine düşeni yapacağız. Şimdi diyor ki 'eskiden tatil yapıyordum, yine yaparım.' Sen tatil yap da Türkiye'nin tatil yörelerinde denize girecek yer kalmadı. Sen keşke o tatili hiç bozmasaydın, Esad'la hiç bozuşmasaydın."

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yaşanan olaylara ilişkin sağduyu çağrısında bulunan Özel, "Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bizim adımıza silahı taşıyan polistir, jandarmadır. Bizim adımıza cezayı verecek olan hakimdir, cezanın çekileceği yer cezaevidir. Cezayı kendin vermeye çalışırsan, polisin, jandarmanın yerine güç kullanmaya çalışırsan haklıyken haksız duruma düşülür. Bu olayların olmaması için sığınmacı sorununun çözülmesi lazım" ifadelerini kullandı.