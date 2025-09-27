Özgür Özel'den Erdoğan'a: Meşruiyet uçtu gitti, meydan "istifa" diyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD ziyareti üzerinden eleştirdi. Erdoğan'ın meşruiyeti ABD'de aradığını söyleyen Özel, "Meşruiyet uçtu gitti, meydan "istifa" diyor!" ifadelerini kullandı.

Özel, Afyonkarahisar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşması sırasında alanda bulunanlar sık sık "Tayyip istifa" ve "Hükümet istifa" sloganları attı.

"ERDOĞAN'I UYARIYORUM..."

Erdoğan'ın çıkarlarının halkın çıkarlarıyla uyuşmadığını söyleyen Özel, "AKP kendi çıkarları için halkın refahını yok sayıyor. Size kaynak yok diyenler yalan atıyor. Erdoğan'ın önceliği başkaları" dedi.

Cumhurbaşkanlığının imkanlarının bir partinin lehine kullanıldığını söyleyen Özel, "Buradan Erdoğan'ı uyarıyorum; Bu millet bunu görür, unutmaz. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'NİN G'SİNİ KONUŞMADI"

İktidarı Gazze politikası üzerinden eleştiren Özel, Erdoğan'ın ABD ziyaretini anımsatarak, "Gitti Amerika'ya. Görüşmeyi yaptı ve görüşmede Boeing'in B'si var. Nükleer enerjinin N'si var. Enerji sıvılaştırılmış doğalgazın N'si var ama maalesef Gazze'nin G'si yok. G'si yok. Gazze'nin G'sini konuşmadı" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Çünkü bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır. Trump'ın dostu Netanyahu'dur. Erdoğan Netanyahu'nun dostudur. Nokta. Filistin bizim dostumuzdur. "

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri meydanlardan kaçarken, birileri kalabalıklardan korkarken, birileri 'aman aman sıcak salonlarda, serin salonlarda oturayım. Buradan siyaset yapayım, gücü, icazeti millette değil Amerikalarda arayım' derken buraya buraya 'milli iradeyi, milletin gücünü göstermeye, patron benim, ben seçerim, kim dersem o yönetir. Bunu bilen benim. Çünkü milli iradeyim' diyenler gelmiş. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

1950'den beri Afyon'da belediye seçimleri yapılıyor. Tam 15 kez sandık başında şehrin kime emanet edileceğine Afyonlular karar verdi. 15 kez kazanamadık biz.15 kez kaybettik ama dönüp de Afyon'a küsmedik. 'Sen doğrusunu bilmiyorsun, doğrusunu bilmiyorsun' demedik. Sabrettik, çalıştık, hatayı kendimizde aradık, doğru adayı bulduk. Afyon'un önüne koyduk, seçimleri kazandık. İşte genel başkanı olduğumda grup başkan vekilim olan mecliste 4 dönem 8 yıl aralıksız birlikte görev yaptığımız, iyi günde kötü günde yan yana durduğumuz, birbirimize sahip çıktığımız, partimize, ülkemize sahip çıktığımız, benim kardeşim sizin evladınız Burcu Köksal....

Bu millet bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı çekerken kendi müteahhitlerine bu paraları peşkeş çekenlere yazıklar olsun. Afyon bunu unutmaz. AK Parti'nin kalesi olan yerde meydan inliyor; 'Erdoğan istifa' diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump'ta arandı. Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan kurtarsın seni de Trump'ta göreyim Afyonluların elinden. Hadi bakalım... Ey Erdoğan altına sandalye sürmekle altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle, karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla, çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor.

"ERDOĞAN'IN ÇIKARLARI SİZİN ÇIKARINIZLA ÇATIŞIYOR"

İsrail'le güya kayıkçı kavgası yapıyorlar haşhaş tohumunu İsrail'den getiriyorlar ve İsrail meşeli tohumlarla üretimi bitirme noktasına getirdiler. Patates 10 liraya maliyeti var. 5 liraya tarlada alıyorlar. Patates üreticisini perişan ettiler. Ama markette 25 liraya atıyorlar. Tarlada 5 markette 25 maliyeti 10 lira ve patates üreticisi de perişan olmuş durumda.Bunun için bu cennet şehri bu tarih şehrini bu üretimin topraklarından bereket fışkıran insanının alın terinde bereket olan namusuyla kazanan namusuyla harcayan bu şehri perişan edenleri ilk seçimde gönderecek Afyon. İlk seçimde. Değerli Afyonlular sizin sorunlarınızı çözmeyenler Türkiye'de de bir kara düzen tutturdular gidiyor. AK Parti'nin kara düzeni hakim oldu memlekette. Bu düzende Erdoğan'ın çıkarları sizin çıkarınızla çatışıyor. Erdoğan kendi çıkarları için milletin huzurunu da refahını da hiçe sayıyor.

Öyle bir noktadayız ki artık bundan kötüsü olur mu dediğimiz günü ertesi gün arar hale geliyoruz. Bu milletin refahını, bu milletin huzurunu feda ediyorlar. Bugün 1 gram altın 5 bin lirayı geçti. AK Parti geldiğinde bundan 23 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor.

"SİZE KAYNAK DİYENLER YALAN ATIYOR"

Emeklinin partisi CHP'dir. Asgari ücretlinin partisi CHP'dir. Öğrencilerin, çiftçilerin partisi CHP'dir. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Bu yüzden CHP meseleye şöyle bakıyor; bizim önceliğimiz meydandır. AKP kendi çıkarları için halkın refahını yok sayıyor. Size kaynak yok diyenler yalan atıyor. Erdoğan'ın önceliği başkaları. O, 19 Mart darbe sürecinde sizin bizim rezervimizi sadece zenginlere paralarını alıp gidenlere borsadan çıkanlara döviz yaptıranlara yabancı yatırımcılara harcadı ve sen dönüp isteyince yok diyor. Bakın o gün harcadığı para 160 milyar dolar. O günden bugüne. Avrupa'da son 10 yılda asgari ücretin en az arttığı ülkedeyiz.

"HER ŞEYİ VERDİ, KENDİSİ ABD'DEN ELLERİ BOŞ DÖNDÜ"

AKP geldiğinde 10 emekliden 3'ü çalışıyordu. Şimdi 6'sı çalışıyor. Yine Avrupa Birliği ülkelerinde emekliler gayri safi milli hasılanın yüzde 10'unu alıyorlar ama Türkiye'de sadece 3.7'sini alıyorlar. Ve bizde bakan çıkmış hala daha emekliden tasarruf etmekten bahsediyor. Buradan bakana şunu söylüyorum; Sen de haklısın. Doğrusunu sen de biliyorsun. Bu meydanda biliyor. Sen böyle söyle. Sandık gelecek. Oylar sandığa girecek. Bir de bir kapanacak. Yeni bir devir başlayacak. Bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak.

Vatan evlatlarının Erdoğan'ın kendine çalıştığı yetmedi. Zenginlere çalıştığı yetmedi. Şimdi elde avuçta kalanla Trump'a çalışıyor. Gitti Trump'ın kapısını aşındırdı. Oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye para yokken asgari ücretliye para yokken don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok. 225 tane Boeing uçak sıvılaştırılmış gaz yetmiyor. Bademden pirince cevizden Amerikan otomobiline Amerikan viskisine makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Yani senin ürettiğinde vergi var. Pahallılık alıyor. Amerika'dan gelen ucuz kalıyor. Kapış kapış gidiyor. Türk çiftçisine Türk üretimine atılan en büyük kazık. Gitti kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın hiçbir cevap yok. Meşruiyet almış. Milletin gözünden düşmüş meşruiyeti Amerika'da aramış Trump'ın kendisini övmesiyle güya meşruiyet kazanmış.

İsrail büyük bir katliam yapıyor. Gazze'de çok büyük çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 65 bin çoğu çocuk ve kadın öldü. Savaştan etkilendi. Bu soykırıma karşı Erdoğan Amerika'ya giderken Filistin'in bir ümidi vardı. Bizim hakkımızı savunur mu? Biz de dedik ki git Filistin'in hakkını savun. Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyle. Trump'a İsrail'i desteklemekten vazgeç de ve oradan Filistin için iyi bir sonuç al. Ben Amerika dönüşü Esenboğa havaalanında seni karşılayıp tebrik edeceğim dedim. En büyük en büyük teşekkürü ben edeceğim dedim. Gitti Amerika'ya. Görüşmeyi yaptı ve görüşmede Boeing'in B'si var. Nükleer enerjinin N'si var. Enerji sıvılaştırılmış doğalgazın N'si var ama maalesef Gazze'nin G'si yok. G'si yok. Gazze'nin G'sini konuşmadı. Çünkü bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır. Trump'ın dostu Netanyahu'dur. Erdoğan Netanyahu'nun dostudur. Nokta. Filistin bizim dostumuzdur. Netanyahu Filistin'in düşmanıdır. Biz Netanyahu'ya düşmanız. Filistin'e dostuz.Biz Bülent Ecevit 3. Cumhurbaşkanımız Bülent Ecevit. Yaser Arafat'a nasıl destek verdiyse Mahmut Abbas'a o desteği veririz. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin'e nasıl destek verdiyse Filistin'e o desteği veririz. Ama işi gelince milli görüşçü olan işi gelince milli görüş gömleğini çıkaran işine gelince Filistin davası benim davam diyen ama şimdi gidip Netanyahu'ya Savaş kahramanı diyen Trump'la öğle yemeği yiyen Erdoğan'dan Filistin'e dost olmaz. Buradan buradan bütün dünyanın gözü önünde Sumud filosu Filistin'e doğru ilerlerken İspanya cesaret gösterip filoyu koruyor. İtalya filoyu koruyor ama esas koruması gerekenler Trump'tan korkularına susuyorlar. Sumud filosunu Deniz Kuvvetleri korumalıdır. Türkiye Filistin'e sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Ve her şey bittiğinde mazlum Gazzeliler bugünlere bakınca bugünlere bakınca tepelerine yağan bombaları değil belki onu unutacaklar ama Netanyahu'nun dostu Trump'la yemek yiyen, şakalaşan ve kendilerini unutan Erdoğan'ı asla affetmeyecekler.

"BİLİYORSUNUZ DARBECİLER HEP AMERİKA'DAN İCAZET ALIR"

Şöyle ben başlayadayım madem istiyorsunuz. Diyor ki şöyle diyelim diyor. Her şey çok güzel olacak. Afyon'da bir misafiriniz var. 19 Mart darbesinden sonra yani bu milletin sofrasından kalkıp Trump'ın sofrasına oturanlar ondan icazet alanlar Cumhurbaşkanı adayımıza siz takdir ederseniz millet takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanımıza Ekrem İmamoğlu'na geleceğin iktidar Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmaya kalkıştılar. Biliyorsunuz bu darbeciler hep Amerika'dan icazet alır. Kenan Evren 1980'de Amerika'dan icazet almış darbeyi yapmıştı. Ertesi gün Amerikalılar haberi birbirine 'bizim çocuklar başardı' diye duyurdular. 1980 darbecileri Amerika'nın bizim çocuklarıydı. 31 Mart'ta seçimleri kaybedince demokrasiden ayrılanlar 19 Mart darbesine kalkışanlar Trump'ın bizim çocuklarıdır. Trump Erdoğan'ın 19 Mart darbesini görünce 'bizim çocuklar başardı' demiştir.

"MANSUR BAŞKANIMIZA SALDIRI BAŞLATTILAR"

CHP 192 gündür saldırı altında. 192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Şimdi de Mansur başkanımıza saldırı başlattılar. Buradan öncelikle şunu söyleyeyim. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuş, bu milletin sevdiği inandığı güvendiği tertemiz insanlardır. İkisinin de arkasında halk vardır, millet vardır. Onu kimseye onları kimseye kurban etmeyiz.

Güya konserde usulsüzlük vardı diye yalan atıyorlar. Sayıştay gelmiş denetlemiş hiç kusur görmemiş. Müfettişler gelmiş denetlemiş hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan bu haksız ithamlara karşı iç denetleme yapmış bir kuruş yolsuzluk çıkmamış. Çıka çıka bir kişide kusur çıkmış. O kişi Melih Gökçek döneminde işe alınan bir memurmuş. Hakkında işlemler yapılmış.

Bunun MASAK raporu kim tarafından Melih Gökçek'in oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum tarafından MASAK raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı iftiracı yapmışlar. Etrafındakilere kara çalıyor ama kendi elleri kara. İftira attığı kimsenin hesabında bir kuruş hareket yok. Zenginleşme yok. Rüşvet yok. İrtikap yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu iftiracı da var ve bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Kardeşim zimmet olsa zimmete geçen para olur. Mal olur. Tertemiz insanlara bu iftirayı atıp Mansur Başkana uzanmaya çalışıyorlar. Mansur Yavaş'a uzanan kirli elleri bu millet kırar.

"BUNUN HESABINI ER YA DA GEÇ VERECEKSİNİZ"

Buradan Ankara Adliyesi'nin namuslu savcılarına, hakimlerine sesleniyorum; Bozuk tohumun adliyede ne işi var? Bu bilgilerin bozuk tohumda ne işi var? Eğer adalet bu bozuk tohuma babasına kaldıysa bu memleket yandı demektir.

Buradan Erdoğan'ı uyarıyorum, buradan İletişim Başkanı'nı uyarıyorum; Cumhurbaşkanlığının imkanlarını bir partinin lehine kullanıyorsun yetmedi bir partinin aleyhine kullanıyorsun yetmedi. Utanmadan namuslu insanlara kara çalmak için kullanıyorsunuz. Bu millet bunu görür. Bunu bilir. Bunu unutmaz. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Er ya da geç."