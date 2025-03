Özgür Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı: Gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "eylemlerde zarar gördü" denilen Şehzadebaşı Camisi'ndeki mezarlığı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İBB'ye yönelik operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart tarihinden bu yana Saraçhane'de bir "demokrasi devrimi" yaşandığını vurguladı.

Polisin meydanda çıkan tüm yolları kapattığına dikkat çeken Özel, eylemlerde yaşanan polis müdahalesini anımsatarak, "İBB'nin zabıtasıyla tedbir aldık, polis kendi tedbirini aldı ama kargaşada gaz sıkarken zabıtanın gözüne polisin gaz sıktığı görüntüler bile var. Ama biz bunların hepsini yeter ki provokasyonlara, yanlış anlamalara, birtakım ithamlara sebebiyet verecek olumsuz görüntüler ortaya çıkmasın diye hepsini sineye çektik. Şimdi bugün geçmişten bildiğimiz bir tuhaf durumla, bir koca iftirayla karşı karşıyayız" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Polis hızla gaz sıkıp kovalamaya başlayınca buradan kaçanlar olmuş. İki mezar taşı devrilmiş ertesi sabah Vali gelmeden onarılmış. Vali'ye de bunu anlatmışlar. Tayyip Bey, kadir gecesinin arefesinde yalana sarıldı" diye konuştu.

"SENDE GRAM KADAR VİCDAN KALMAMIŞ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan ifadelerine de yanıt veren Özel, "Gevelediğin şey ölümle tehditse vız gelir tırıs gider. Sende gram kadar vicdan kalmamış" dedi.

Erdoğan, Özgür Özel'e ve CHP'ye şu sözerle yüklenmişti: "Bu marjinal gruplar, Şehzadebaşı Camii'ne toplayıp oradaki kabristanı yerle bir ediyorlar. Eyy Özgür Özel, senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar. Senin de kabrini birileri ya kazar ya yıkar. Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Bu eserleri, bu edep yoksunu namussuzlar gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.

"YENİ TURP MURP YOK, BENDEN UTANACAKLARI BİR ŞEY YOK"

Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar" sözleri de sorulan Özel, "O işin tadı kaçtı. Yeni turp murp yok. Eğer çıkacak bir kanıt ailemin yüzüne baktırmayacak haldeyse ortaya çıksın. Külliyen yalan" şeklinde konuştu.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ortaya çıksın, kabul ediyorum, çıkmadığında da aynısını iade ediyorum. Erdoğan süreçlerin, bu tip yaşanan süreçlerin bir yerinde artık kamuoyunu ikna edemeyince yalanı ve iftirayı büyütmeyi tercih eder. Şimdi kamuoyu araştırması, bugün aldık. Toplumun, muhalefetin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir operasyona kurban gittiğine inanıyor. Geri kalan iktidar, MHP ve AKP seçmeninde de AK Parti ve MHP'nin tezine inananlar 55, diğerleri 45. Bunların içinde fikri olmayanlar var, yanlış bulanlar var yapılan işleri. Şimdi muhalefetten kimseyi ikna edemediği gibi kendi tarafının da dörtte biri bize hak verirken ve kendi tarafında yarı yarıya bir kafa karışıklığı varken daha büyük turp, bu kadar büyük herkes her şeye merakla bakarken siz Ekrem Bey'le ilgili hala turp mu sakladınız? Ekrem Bey'le ilgili, bu süreçlerle ilgili daha elinizde kanıt var da koymadınız, öyle mi? Böyle bir kanıtın olmadığını Ağrı Dağı'nın gerçek olduğu kadar eminim. Böyle bir kanıtın olmadığına Ağrı Dağı'nın gerçek olduğu kadar eminim. En büyük yalanı atıyor. En büyük yalanı atıyor ve bu vakitten sonra onun çıkarıp çıkaracağı turp Gezi olaylarından sonra "Cuma günü göreceksiniz." dediği kanıt kadar gerçektir. Savcının elinde olmayan, Ekrem Bey'e sorulmayan, ortaya konmayan, bu kadar iftiralar atılmışken birine kanıt yok, hepsine gizli tanık. Şimdi turpun büyüğü daha heybede. O işin tadı kaçtı. Bunu söyledin, ortaya döktün, millet darbe girişimini püskürttü. Yeni turp murp yok. Bundan sonra eğer çıkacak bir kanıt, bir çıkarılacak kanıt ailemin yüzüne baktırmayacak hale beni getirecekse ben kabul ediyorum ama her hafta, bugün hafta saymaya başlıyorum. Haftaya bugün diyeceğim ki hani Erdoğan, turpun büyüğü? Yine bir hafta oldu, çıkmadı. Bundan daha büyük turpun büyüğünü çıkarsın. Öyle kanıtlar çıkacakmış ki birbirimizin yüzüne bakamayacakmışız. Külliyen yalan. İlk günden beri bu kadar emin oluşum arkadaşlarımın namusuna, arkadaşlarımızın tertemiz yönetimine kendi namusum kadar kefil oluşumdandır. Benden utanacakları bir şey yok. Buradan sonra o sorumluluğu üstüme alıyorum ve her hafta sayacağım. Nasıl binlerce haftadır Gezi'de attığı yalanı ispatlayamıyorsa her hafta sayacağım. Hani kanıt çıkaracaktın da ben utanacaktım diye? Çıkara çıkara yalancı tanık çıkarıyor, adı Çınar. Ağaç isimleri vermiş, insan ismi bile yok. Adı Meşe, adı Ladin. Ladin'in, Meşe'nin, Çınar'ın iftiralarına inanmamı bekliyor, odun. İnanmıyoruz. Çıkar, gerçek kanıt koy, gerçek kanıt."