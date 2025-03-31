Özgür Özel'den Erdoğan'a: O artık bir cunta başkanıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara'da siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma programlarından çekildiklerini anımsatan Özel, "CHP olarak resmi bayramlaşma törenlerinin tamamından Ankara'da çekildik. Çünkü bayramı bayram olmaktan çıkardılar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Özel, "Tayyip Erdoğan cunta başkanlığına soyunmuştur. Artık o bir cunta başkanıdır" diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramı bayramı olmaktan çıkaran Cumhur İttifakı'yla bir işimiz olmadığına göre, Saraçhane'de bizimle birlikte duran muhalefet partileri ile ayrımız gayrımız olmadığından. Bu otoriter iktidar gidip yerine demokrasi gelene kadar adil bir siyasi rekabet zemini olur."

31 Mart seçimlerine işaret eden Özel, CHP’nin yedi bölgede de il belediyesi kazanan tek parti olduğunu ifade ederek "Bize ‘Sivas’ın doğusuna gidemiyorsun’ diyenler, Ege’deki illerin hiçbirinde yoklar. Artık milletin gönlünde de yoklar" dedi.

Özel, konuşmasında kısaca şunları söyledi:

"Kötülüğe karşı milletimiz ile birlikte bu yıl yapacağımız bayramlaşma için Saraçhane'de buluştuk. Hepinizin bayramı kutlu olsun.

AKP, 31 Mart’ta yenilmezliğini kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yıllardır aşamadığımız yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik.

Tayyip Erdoğan, artık Saraçhane’yi alamayacağını anlamış ve buraya kayyum atamaya kalkmıştır. Kendinden sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya teşebbüs etmiştir. Tayyip Erdoğan cunta başkanlığına soyunmuştur. Artık o bir cunta başkanıdır.

9 Mart'ta yapılacak tutuklama 8 gün öncesinden bir kanalda ifade ediliyorken ve kaynak, Cumhur İttifakı’nın bir Genel Başkan Yardımcısı iken bu milletin bayramını zehir edenlere söyleyecek, bayrama yakışır uygun söz yoktur.

Bir tecavüzcü, yalancı, kalpazan gizli tanığın ifadesiyle milli iradeyi sakatlayanlarda ahlak kalmamıştır.

Psikolojik üstünlük, Erdoğan’ın yaptıklarını savunamayan, susan AK Partilerdedir. Ahlaki üstünlük ise bizdedir."