Özgür Özel'den Erdoğan'a: Seni yüzde 29 ile orada oturtmam

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ’Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Aksaray'da düzenlendi.

Aksaray'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenen miting için binlerce kişi miting alanında toplandı.

Miting öncesi konuşan yurttaşlar, "İmamoğlu, Özgür Özel canımız ciğerimiz. Son kanımıza kadar mücadele edeceğiz. İmamoğlu’nun özgürlüğü için toplandık. Çok seviyoruz Özgür Özel’i de İmamoğlu'nu da" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Aksaray mitingine katılan yurttaşlar:



"İmamoğlu’nun özgürlüğü için toplandık. Çok seviyoruz Özgür Özel’i de İmamoğlu'nu da"https://t.co/I3XwXR9JLq pic.twitter.com/gIxj25hU2p — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 1, 2025

Mitingde ilk olarak 4 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

İmamoğlu, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir tarafından okunan mektubunda şunları kaydetti:

“Cennet vatanımız Türkiye’nin, Anadolu’nun güzel şehri Aksaray’a selam olsun. Gençler, kadınlar, beyefendiler… Merhaba! Merhaba! Yiğitler, evliyalar diyarı Aksaray’ın güzel insanları; ülkemizin dört bir yanında herkes huzur arıyor, refah arıyor, bereket arıyor. Bu cennet vatanın kaynakları çok bol, çok zengin ama adalet olmayınca huzur da refah da bereket de olmuyor. Soruyorum size: Mahkemelerde adaletin terazisi herkesi eşit tartıyor mu? Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet var mı? Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit olarak ulaşabiliyor mu? Herkes devletin kaynaklarından, imkanlarından eşit koşullarda yararlanabiliyor mu? Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Bu güzel ülkenin her yanında, hayatın her alanında adaletsizlik kol geziyor. Bu güzel ülkenin her hanesinde haksızlıkların, adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Türkiye böyle büyüyemez, böyle güçlenemez.

'HERKES DEVLETİN ADALETLİ, MERHAMETLİ, GÜÇLÜ ELİNİ YANINDA BULACAK'

Biz, her şeyden önce adalet temeli üstünde yükselen, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, şu ya da bu kesimin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Herkes barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına, insanca yaşama koşullarına sahip olacak. Tüm çalışanlar, emekçiler alın terlerinin karşılığını alacak, dünyadaki en ileri çalışma koşullarına, en ileri haklara sahip olacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada; nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak.

'HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET…'

Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Onun için Aksaray’dan haykırıyoruz: Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet… Türkiye; adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın; millet büyüktür. Millet ne derse o olur. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Biz hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız ve her şey çok güzel olacak."

İmamoğlu'nun mektubunun ardından CHP lideri Özgür Özel konuşmasına başladı.

"KUTUPLAŞMAYA DEĞİL KUCAKLAŞMAYA GELDİK"

Özel, şunları söyledi:

"Aksaray kimsenin kalesi değildir. Kutuplaşma siyasetinden millet çok çekti. Biz Aksaray'a kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geldik. Bizim siyasetimizin ötekisi, berikisi yok. Kimseyi itmez, kakmaz, yukarıdan görmeyiz. Vaktiyle 'erdemliler hareketi' diye yola çıkan ama bugün Türkiye'ye kara bir düzen dayatanlar var. Maalesef bu kara düzen artık sınıflara ayıran ve ötekini düşünmeyen, toplumu zengin-fakir, iktidara uzak-yakın diye ayıran, sadece yandaşları, menfaat çetelerini gören, vatandaşa sırtını dönen bir kara düzen var.

'BU MEYDAN BOŞUNA DOLMADI'

Bu meydan boşuna dolmadı. Biz yazın ortasında Aksaray'a miting yapmaya gelmedik. Biz buraya, adaletsizliklere isyan etmeye, pazardaki yangını görmeye, Silivri'deki yangına isyan etmeye geldik. Bugün kuyumcuda bir teyzem geldi. 'Ne alıyorsun?' diye sordum, '4 bin 250 TL alıyorum' dedi. Bir başına teyzemi bu paraya mahkum eden düzene yazıklar olsun. Bundan sonra hep beraber omuz omuza bir büyük mücadeleyi vereceğiz. Gıda enflasyonunda dünyada ikinci olan, herkese para bulup emekliye, asgari ücretliye para bulmayan bu düzen, işsizlikte yüzde 33 ile rekor kırdı."

TÜRK-İŞ'in grev kararına da değinen CHP lideri, "İşçi kurtulmadan memleket kurtulmaz, çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Karşı karşıya getirdikleri gençler kurtulmadan polis, polis kurtulmadan memur kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Özel'in "Türkiye'de bir piramit olmuş. En tepede Saray oturuyor. En aşağıda Aksaray eziliyor. Türkiye'de yüzde 80'e, ülke zenginliğinin sadece yüzde 10'u kalmış. Ant olsun ki; kısa çöp uzun çöpten, küçük gördükleri, uzun adamdan, Aksaray Saray'dan hakkını alacak. Söke söke alacağız" şeklindeki konuşmasının ardından "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ormanlar yanıyor, insanlar bidonlarla su taşıyor. Deprem oluyor millet elleriyle enkaz kaldırmaya çalışıyor. Asker mağaraya giriyor metan gazından ölüyor. 301 madenci bir hiç uğruna hayatını kaybediyor. Pandemi oluyor millet çaresiz, aç kalıyor. Nerede, kim koşacak, kim gelecek diyorsunuz. Onu atayan cumhurbaşkanının gözüne bakan, milletin yüzüne bakmayan, bakanlık yapmayan; sadece cumhurbaşkanına methiyeler düzen bir sistem geliyor. Bu kara düzene karşı, sadece kendini bilen bu düzene karşı hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte başaracağız.CHP iktidar olunca, cumhurbaşkanımız birinci cumhurbaşkanımız gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi, 'Çiftçi milletin efendisi' diyen Ekrem İmamoğlu olacak.

'SADECE İFTİRA ATIYORLAR'

Aksaray bizi seçmiyor, 'Hata bizde' diyoruz. Benim partim 47 yıl boyunca birinci olamadı ama darbeye kalkışmadı. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz Ankara'daydı, yüz verdikleri bunlara darbeye kalkıştı, çıktık dedik ki, 'Atatürk'ün partisiyiz. 100 yıldır seçimlere gireriz ama millet ne derse ona saygı duyarız. Darbenin karşısındayız, demokrasinin Meclis'in arkasındayız'. 23 yıldır Aksaray'dan oy alan, Türkiye'nin dört bir yanından oy alan Erdoğan, bu seçimde CHP'ye yenildi. Biz doğru adaylar belirledik, çok çalıştık, millete inandık birinci parti olduk. 47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı 47 ay gösterecekti, bırak 47 gün sabredemedi. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına, gelecek seçimlerin iktidar partisine, seçeceği cumhurbaşkanına darbeye giriştiler. O günden beri sadece iftira atıyorlar, delil var mı, ispat var mı, iddianame var mı, bunlara inanan var mı?

'AK TOROS ÇETESİNİ DAĞITACAĞIZ'

Bir kuruş rüşvet ispatlayamadılar. Lüks arabaları var dediler, MHP'li vekilin çıktı. Valizlerde para taşıdılar, jammerlar çıktı. Bu koca, 135 gün boyunca atılan iftiralara rağmen, birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız diyordu. İşte buradan bütün Türkiye'nin gözüne bakarak söylüyorum ki, arkadaşlarım bu sınavdan alınları ak çıktı. Şımartılmış 3-5 savcı iyice çığrından çıktı. Beyaz Toros gösterip bizi tehdit ediyorlar. And olsun ki Ak Toros çetesini dağıtacağız.

Bugünkü İETT ve İSFALT memmurlarının adliyeye sevk görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösteren Özgür Özel, "Ey Erdoğan, sen de İstanbul'da sorgulandın. Kapına polis gelmedi, yargılandın, tutuksuz yargılandın. O günden bugüne o mağduriyetin ekmeğini yiyorsun. Yaşar Kemal'in, Tuncer Kurtiz'in kurumuna zulmediyor. Erdoğan sana sesleniyorum: O çeteyi dağıt, ya da o çeteyi biz dağıtacağız" dedi.

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş diye bir iftiracı, 11 yıl önce AK Partili belediyeden aldığı ihalenin parasını tıkır tıkır almış ama sırf zulm olsun diye İstanbul'da tutuyorlar Zeydan Başkanı. Aylarca, yıllarca iddianame beklesin istiyorlar. Bütün arkadaşlarımızın masumiyetlerine inanıyoruz. Hepsi için TRT'den canlı yayın istiyoruz. Millet iftirayı da görsün gerçeği de görsün. İşine gelince ver, yoksa çık diye bir canlı yayın değil. Yargılamanın tamamını izleyeceğiz, göreceksiniz ki ardaşlarımız masum, onlara bu iftiraları atanlar gerçek suçlulardır. Hepsini bu milletin önünde mahkum edeceğiz. Aziz İhsan Aktaş denen adamın girip çıkmadığı delik yok. Toplam 388 ihale almış, 300'ünü AK Parti'den almış. Yüzde 77'ye kimse bir şey sormuyor. Bu adamın en çok çalıştığı belediye Kütahya Belediyesi. Kütahya Belediyesi MHP'de olduğu için dosyayı ayırmışlar ama bizim bütün arkadaşları Silivri'ye doldurdular."

"SENDE FİLİSTİN HASSASİYETİ DEĞİL TRUMP KORKUSU VAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında kendisiyle ilgili sözlerine de yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Trump Gazze'yi boşaltmak istiyor, Ayşenur Ezgi Eygi Filistin'de öldürülüyor, Amerika'da genç kadın aktivist kardeşim aylarca hapiste tutuluyor, Rümeysa Öztürk için bir kelime konuşmuyorsun, Madleen gemisine bir kelime konuşmuyorsun. Erdoğan ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti değil Trump korkusu var. Katil diye Netanyahu'ya laf ediyorsun ama korkundan azmettirici Trump'a ses çıkaramıyorsun."

Özel kalabalığa, "Biz başımızdan bu diplomasızı yollayıp namusuyla, şerefiyle diploma alan Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak mıyız?" diye sordu.

Erdoğan'ın "Türk-Kürt-Arap ittifakı" söylemine de yanıt veren Özgür Özel, "Bu ülkede Lazlar da var Çerkezler de, Pomaklar da var benim gibi göçmenler de, Balkanlardan gelenler de. Hepsinin hukuku, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e ve CHP'ye emanet" dedi.

"CUMHURİYETİN KOLONUNA ÇİVİ ÇAKTIRIRSAK NAMERDİZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack için 'ABD'nin haddini aşan büyükelçisi' diyen Özel, Barrack'ın sözlerine "Geçenlerde 'Osmanlı millet sistemi' dedi. En son da 'mezhepsel bir düzenden' bahsetmiş. Amerika'nın büyükelçisi de duysun, Erdoğan gibi bu sözlere susanlar da duysun. Cumhuriyetin kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz" sözleriyle yanıt verdi.

"KİMSE TAYYİP ERDOĞAN'I GÖZÜNDE BÜYÜTMESİN"

TBMM'de kurulan komisyona üye verme sebeplerini de anlatan Özgür Özel, "Bunun için geçtiğimiz günlerde konuştuk, tartıştık. Meclis'teki komisyona arkadaşımızı gönderdik. Bir yerde CHP yoksa, bir komisyonda CHP yoksa o komisyondan korkun. CHP varsa Cumhuriyet'in teminatı orada. Bazıları endişe ediyor. Şuna inanın ki bizim olduğumuz yerde kimse bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dokunamaz. Bizim olduğumuz yerde anayasaya uymayanlarla anayasa yapılamaz. Kimse Tayyip Erdoğan'ı gözünde büyütmesin. Bugün CHP Türkiye'nin birinci partisi. Tayyip Erdoğan'ın ne eskisi gibi bıçağının iki tarafı da kesiyor, ne millet anlattıklarına inanıyor. Son anketler geldi, yüzde 28.5'ten 29 Erdoğan. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam. Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak" diye konuştu.