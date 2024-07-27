Özgür Özel'den Erdoğan'a SGK prim borcu tepkisi: "Şimdilik ne öderiz ne de inkar ederiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gemlik'te yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere gönderilen SGK prim borcuna ilişkin konuştu. Özel, Erdoğan'a seslenerek, "Beşli çeteden 43 firmanın 660 milyar borcunu sildi, belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne de inkar ederiz. Çünkü bu borcun neredeyse tamamını sizinkiler yaptı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de sarf ettiği "CHP borcun üstüne yatmaya çalışıyor" sözlerine yanıt verdi.

Bursa’daki ziyaretlerine devam eden Özgür Özel, Bursa'da Harmancık ve Gemlik'te ziyaretlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, ilk olarak Harmancık Belediye Başkan Haşim Ali Arıkan ile bir araya geldi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Özel, kendisini bekleyen çocuklar ve Bursalılarla fotoğraf çektirdi. Özel, ardından Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Özel'i karşılayanlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, İlhan Uzgel ve Gökan Zeybek yer aldı.

Harmancık ilçesine gelen ve Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ı makamında ziyaret eden Özel, ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi.

Yerel seçimlerde büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Özel, çok sayıda ilçede, çok yüksek oy oranlarıyla seçildiklerini kaydetti.

Özel, partisinin Bursa'da 2 oydan 1'ini aldığını ifade ederek "Dediler ki CHP'ye oy vermeyin. CHP gelirse onlar ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler dediler. Bir yıl sonra seçim yaptık. CHP Bursa'da 2 oydan 1'ini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy alarak birinci parti oldu" dedi.

"KİMLİK KAVGASI YAPMAYIZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik konuşan Özel, "Birileri istiyor ki kavga olsun. Elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Beyle, Devlet Beyle onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" sözlerine yer verdi.

Özel, anket sonuçlarını anımsatarak partisinin "3 firmadaki ankette her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruduğunu" söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz." diyen Özel, dün "bayrağı indirecek" dedikleri partinin bugün bu memleketin menfaatini en çok savunan parti olduğunu aktardı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes şunu bilsin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevi'nin inancıyla, ibadetiyle sorunu vardır. Cemevi de cami de bizimdir. Her inanç, her inanca inanan kişi, başımızın tacıdır. Biz, bu ülkeyi hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi etnik kökenden olursa olsun hangi mezhepten olursa olsun bir bütün olarak seviyoruz."

"HARMANCIK'IN BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK ÖNEMİ VAR"

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Harmancık CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan’ı yerel seçimlerdeki başarı için tebrik eden Özel, "Haşim Başkan bu seçimlerde Harmancık’taki başarının Bursa’daki büyük başarının içinde nüfus olarak baktığınızda 6 bin 300 nüfuslu bir yer. Harmancık’ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa’nın en küçük ilçesi. ‘Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz’ diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Ahmet Başkan ile birlikte CHP’de uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Kendisinin ilçe başkanlığı, sizin belediye başkanlığınızda birlikte çalıştığınız bu süreçte başarıdan dolayı en başta şahsınızı, tüm partilerden seçilen belediye meclis üyelerini kutluyoruz" diye konuştu.

"Biz Harmancık’ta belli eserleri ortaya çıkarıyoruz. İzler bırakıyoruz. Bizim dışımızdaki iktidarlar, Harmancık’ı yerinde saydırıyor deyim yerindeyse” ifadelerini kullanan Özel, “Harmancık’ın yeniden atılım zamanı geldi" dedi.

"GELECEK SEÇİMLERDE 4'TE 4 İSTİYORUZ"

Harmancık Belediyesi çalışanlarının banka promosyonları 7 bin lirayken, 17 bin liraya çıkarılmasını takip ettiğini söyleyen Özel, "Harmancık’tan uzun yollar katederek, uzaktaki iş yerlerine servisle giden kadın işçilerimizin sorunları var. O konuda da gayret içinde olduğunu duyduk. Bu sefer Harmancık’taki belediye başkanlığımız 47 yıldır ilk kez aldığımız Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden ve büyükşehir yasasının yetkileriyle çok daha kıymetli, önemli. Buraya bundan sonra çok güzel dokunuşlar yapılacak. Diğer dağ ilçeleri de Harmancık’a CHP’nin gelmiş olmasının yeniden ne çok katkı sağladığını görecekler. Gelecek seçimlerde 4'te 4 istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CEMEVİ DE CAMİ DE BİZİMDİR"

"Dün cuma namazında Ulu Cami'de cemaatin yarısıyla kucaklaştık, selamlaştık. Fotoğraf çektiler, büyük bir memnuniyet duydular. Herkes şunu bilsin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevi'nin inancıyla, ibadetiyle sorunu vardır. Cemevi de cami de bizimdir. Her inanç, her inanca inanan kişi, başımızın tacıdır. Biz, bu ülkeyi hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi etnik kökenden olursa olsun hangi mezhepten olursa olsun bir bütün olarak seviyoruz."

Özel, CHP'nin dürüst ve çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçmişim. İyi ki büyükşehir CHP'de.' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SGK BORCU AÇIKLAMASINA YANIT

Özel, Harmancık ziyaretinin ardından Gemlik'e geçti. Burada konuşan Özel, kentsel dönüşüme dikkat çekerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Başta kentsel dönüşüm olmak üzere belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankası'ndan ya da finans şirketlerinden bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın" diyen Özel, "Bir kalpsizlik yapmayın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın" sözlerine yer verdi.

Belediye borçları ile ilgili konuşan Özel, "Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz. Çünkü bu borcun neredeyse tamamını sizin belediyeler yaptı" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaten bu belediyelerin nüfus ve ekonomik olarak çoğunluğu biz de. Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var.

Beşli çeteden 43 firmanın 660 milyar borcunu sildi, belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz çünkü bu borcun tamamını neredeyse sizinkiler yaptı. Geçmiş dönem borcu var.

Getireceksin Meclis'e kanunu. Onların faizlerini kaldıracaksın, ana parasını böldüreceksin herkese eşit davranacaksın. Yediğiniz içtiğiniz parayı bize ödetemezsin. Haciz koyarız koy, vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Ortalığı çöp götürüyor deyip siyaset yapacakmış.

Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse genel başkan, milletvekilleri, 1.6 milyon CHP'li ellerimizle o çöpleri toplarız, kendimizi sana muhtaç etmeyiz.

Hazımsızlık doğru değil. Erdoğan mali darbe yapmaya çalışıyor. Asla ve asla teslim olmayız. Bu yaptığı hizmet ettirmemektir. İstanbul'da olduğu gibi demokrasi tokadını yersin."