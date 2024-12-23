Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Suriye' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçlı yemin töreni sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler hakkında açıklama yapan Özgür Özel, "Önce sosyal medyada, sonra yazılı basında, bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. Böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden siyasi çıkarın tenezzül edileceği, bir kutuplaştırma ortamanın getirilmesi için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları andı sanki bir disiplinsizlik olarak gösterileceği hiç aklımın ucundan getirmezdi" dedi.

Özel, "Sayın Erdoğan bu işi 8 gün sonra bir siyaset konusu yapmaya, gencecik teğmenlerin onca emeğini çöpe atmaya, onların geleceğini karartmaya küçücük bir siyasi çıkar uğruna tenezzül etti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Erdoğan'a seslenen Özel, şunları söyledi:

"O teğmenler 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedi. Mustafa Kemal'in bir tane ordusu vardı ve halen daha bir tane ordusu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teğmenleridir. Onların komutanı Mustafa Kemal'dir. O Mustafa Kemal'in ordusu, Yunan ordusunu yenerek İzmir'den denize dökmüştür. Şimdi Mustafa Kemal'in ordusu diyenler yerine sizin birlikte siyaset yaptığınız ve cenazesine 5 bakan yolladığınız Fesli Deli Kadir'e sağlığında siz gittiniz, cenazesinde 5 bakan yolladınız. O diyordu ki 'Keşke Yunan kazansaydı.'" Ben kutuplaşmadan, kamplaşmadan yana hiç olmadım ama burada herkes tarafını gösterecek. Ben o genç teğmenlerle beraber Mustafa Kemal'in ordusunun tarafındayım, Mustafa Kemal'in askeriyim. Şimdi siz takınacağınız tavırla hepimize şunu göstereceksiniz; siz hocanız Fesli Deli Kadir gibi Trikopis'in tarafında mı duracaksınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında mı duracaksınız?"

ERDOĞAN'A TEPKİ

"Her geçen gün kendi acziyetlerini, milletin içinde bulunduğu durumu örtbas etmek için yeni gündemler yaratmaya devam ediyorlar. Buna karşı kararlılıkla, birlik ve beraberlik halinde, özgüvenli yürüyüşümüzü devam ettirmek durumundayız" diyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye üzerinden CHP'yi hedef almasına tepki gösterdi.