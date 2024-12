Özgür Özel'den Erdoğan'a: "Suriye’den zafer çıkarmaya uğraşacağına mutfaktaki yangını söndürsün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın ikinci günü çalışmalarına katıldı.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Fas temaslarının ikinci gününde devam etmekte olan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantı bugün "Yeni bir enternasyonalizm için bir araç olarak Geleceğin Paktı" ve "İklim değişikliğinin ve doğal afetlerin sosyo-ekonomik etkileri" başlıklarıyla yapılıyor.

Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, PM Üyesi Erbil Aydınlık ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan CHP heyeti eşlik etti.

CHP Lideri Özel, toplantının başında, Meksika muhalefetinden Kurumsal Devrimci Parti (PRI) Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Alejandro Moreno Cardenas ile selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "İşine baksın. Onun işi emeklinin, memurun, işçinin, esnafın ve çiftçinin yüzünü güldürmek. İşini çok kötü yapıyor, sonra dönmüş bizim işimize karışıyor. O eski ezberleri konuşuyor. CHP'ye küfrediyor. . Bunların ne Türkiye siyasetine ne Erdoğan gibi yorulmuş, yıpranmış bir siyasetçiye faydası var. Kendisine bir diriliş, bir ayağa kalkış yaratmak istiyorsa o Suriye'de yaşananlardan bir zafer çıkarmaya uğraşacağına mutfaktaki yangını söndürmeye uğraşsın” ifadesini kullandı.

Özel, Fas temaslarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

Şimdiden şekillenen bir gündemi var. Birleşmiş Milletler’in (BM) de üzerinde bir gelecek paktı var küresel sorunlara bütüncül çözümler üretme noktasında. Bu konu, burada bir raporla tartışıldı ve büyük ihtimalle İstanbul'daki toplantının ana teması olacak. Esas kalkınma, yeni bir kalkınma modeli; insana değer veren, yoksullukla mücadele eden, her türlü ayrımcılıkla mücadele eden ve dünyadaki herkes için hem eşitliği hem demokrasiyi hem de barışı savunan kapsayıcı bir kalkınma modelini hep birlikte İstanbul'da tartışacağız.

Bu toplantı çok sıcak bir gündem içinde gerçekleşiyor. Hiç şüphesiz hiç terk edilmemesi gereken bir gündem ki ben de her aldığım sözde üzerinde durdum. Filistin'de yaşananları unutturmamak, dünyanın ilgisini yeniden Filistin'e çekmek gerekiyor. İsrail, bir yandan Filistin'deki zulmünü sürdürürken bir yandan Suriye'de yeni ortaya çıkan durumu, domine ederek dikkatleri Filistin'den Suriye'ye çekmiş durumda. Biz Suriye ile ilgili Suriye'de yaşayan tüm etnik, mezhepsel, dini yapıları kapsayan yani hem Sünnileri hem Alevileri kapsayan, hem Müslümanları hem Hristiyanları kapsayan, Türkleri, Türkmenleri Arapları ve Kürtleri ve tüm yapıları birlikte kapsayan ve temsil eden bir hükümetin kurulmasının, bir demokrasinin kurulmasının ve Suriye sınırları içerisinde Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak bunun yapılmasını savunuyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi her fırsatta söyledik. Biz Suriye'nin parçalanmasından Suriye'nin içinden birden fazla devletin çıkmasından ne Suriye'ye ne bölgeye ne Türkiye'ye bir fayda gelmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden herkesin kendini ait hissettiği bir Suriye demokrasinin inşa edilmesi için ortaya irade koyuyoruz.

Filistin ile ilgili her fırsatta yaptığımız vurguyu bir daha söylüyoruz: İsrail'in katliam yaptığını, İsrail'in yaptıklarının bir bir insanlık suçu olduğunu, devlet terörü olduğunu aldığımız her sözle ifade ettik. Burada da bu konuya bir kez daha dikkat çektik."

Özel, Erdoğan'ın, "CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Sayın Özel'in, iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi, Türk siyaseti adına utandırıcıdır" ifadelerinin anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

O yüzden Erdoğan'ın ekonomi konuşmamak için iç siyasette kavga yapmaya çalıştığını görüyorum. İşine baksın. Yerel seçimler öncesinde olduğu gibi, şimdi de asla ve asla onunla kişisel polemiklere, kişisel tartışmalara girmeyeceğim. Sadece kendisine şunu söyleyeceğim: Kendi adıma benle ilgili söylediklerinden dolayı değil. Millilik, gayri millilik vurgusu yapmış. İstanbul Havalimanı’nda 45 can bize emanet, devlete emanet 45 can gitti. Onları IŞİD'çiler öldürdüler. O İŞİD'çiler 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Suriye'de yaşananlardan sonra bir sihirli el, o ne söylenirse onu yapan, seçilmiş milletvekilini bile Anayasa Mahkemesi kararına rağmen içeride tutan Üçüncü Daire tarafından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alanları salıverdiler. Allah bilir şimdi hepsi Suriye'ye geçmiştir bile. Şimdi burada, bu tavır içinde olan mı milli bir tavırda? O 45 kişinin içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da var, her siyasi görüşten insan var. Onların hepsi, ‘Evladımı koruyamadın, bari adaleti sağla’ diyordu. Hapisteki katliamcıyı saldı, bıraktı, gidiyor şimdi onlar. Bu mu milli duruş?