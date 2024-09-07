Özgür Özel'den Erdoğan'a 'teğmenler' tepkisi: "Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez, vazgeçin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kara Harp Okulu'nda resmi törenin bitmesinin ardından bir araya gelerek kılıçlarla yemin eden teğmenlerin ordudan ihraç edileceğini dair açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" dedi.

Erdoğan'ın 8 gün bekledikten sonra bu tepkiyi vermesine 'manidar' diyen Özel, "Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!"

8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.



Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.



Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 7, 2024

NE OLMUŞTU?

21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin bir araya gelerek yaptıkları yemini eleştirmiş ve teğmenleri "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek hedef göstermişti.

Erdoğan, "Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir" sözleriyle askerlerin TSK'den ihraç edileceklerinin sinyalini vermişti.