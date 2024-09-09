Özgür Özel'den Erdoğan'a "teğmenler" tepkisi: O kılıçtan Türkiye düşmanları korkar!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit ve 4. Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada yaptığı konuşmaya partisinin Tüzük Kurultayı'nı anımsatarak başlayan Özel, "Geride bıraktığımız Tüzük Kurultayı'nda partimizi nasıl yöneteceğimize ilişkin müzakereleri tetkik ettik. CHP'nin nasıl yönetileceği konusunda, ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda mutabakatızlık yok" dedi.

İktidara dünden bir gün daha yakın olduklarını söyleyen Özel, "Her gün daha yakın olacağız. Bundan sıra 4-9 Eylül CHP'nin kuruluş haftası olarak kutlanacak" diye konuştu.

Devamla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın teğmenleri hedef alan konuşmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Harbiye'nin kurulduğu günden beri olan bir gelenek gerçekleştirildi. Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. İmam hatiplilerin bir toplantısında bu konuşmayı yapmak 'ben bir kutuplaşma istiyorum' demek. Durup düşünüp tasarlayarak, imam hatiplilerin olduğu yerde teğmenlere had bildirmek 'ben tükendim, ben bitiyorum' demektir. O kılıçtan Türkiye düşmanları, Atatürk düşmanları korkar."

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