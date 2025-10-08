Özgür Özel'den Erdoğan'a: "Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın"

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında başlattığı ve bugün 60'ıncısı gerçekleşen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingini Şişli'de yapıldı.

Öncelikle 200 gündür Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu'nun Silivri'den Şişli'ye gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubuna,

"Değerli hemşehrilerim, sevgili İstanbullular… Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, çocuklarımız, elleri öpülesi büyüklerim… Bu şehrin, bu ülkenin namuslu, mert vatandaşları… 200 gündür sizlerden uzaktayım. Çarşıda, pazarda sizlerle karşılaşmayı, sohbet etmeyi özlüyorum. Sizleri dinlemeyi özlüyorum. Hep aklımdasınız, her birinize teker teker sarılıyorum,” sözleriyle başladı. “Ben ve çalışma arkadaşlarım, milli iradenin temsilcileri, seçilmiş belediye başkanlarımız, aylardır görevimizden ve sizlerden uzak tutuluyoruz,” diyen İmamoğlu, “Bizler, hukuki bir davada yargılanmıyoruz. Bu, baştan sona siyasi bir davadır. Bizler yargılanmıyoruz. Bizi siyasi amaçlarına ulaşmak için, yargılamadan cezalandırıyorlar. Bizler, milletin siyasi iradesinin temsilcileriyiz. Bizler, milletin refah ve mutluluk, adalet ve hürriyet talebinin temsilcileriyiz. Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar. Her derdin çaresi vardır ama, içine millet korkusu düşenler çaresizdir, zavallıdır,” şeklinde konuştu.

“BİZLERİ HUKUKSUZ HAPSE ATAN ZİHNİYETE KARŞI AYLARDIR, YILMADAN DİRENİYORSUNUZ”

“Benim güzel hemşerilerim; onlar milletten korkuyor ama siz hiçbir şeyden korkmuyorsunuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli il, ilçe belediye başkanlarımızı haksız, hukuksuz hapse atan zihniyete karşı aylardır, yılmadan direniyorsunuz. Cumhuriyetin ve demokrasinin, adaletin ve hürriyetin yanında dimdik duruyor ve tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi haykırıyorsunuz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Milletin egemenliğini gasp etmeye çalışanlar, yarattıkları ekonomik, siyasi, idari krizlerle ülkemizi bir uçuruma sürüklüyorlar. İktidar; demokrasiden, hukuktan uzaklaşıp zorbalaştıkça ekonomi düzelmez hale geliyor. Devlet; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel hizmetleri doğru dürüst yerine getiremez oluyor.”

“BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Tek bir şahsa göre dizayn edilmiş, ilk günden beri kriz üreten, bir avuç insanı zenginleştirirken milletin çoğunluğunu yoksullaştıran bu sistemi değiştireceğiz. Milletin değil, bir avuç insanın çıkarları için işleyen bu insafsız düzeni değiştireceğiz. Herkes için, her yerde, adaletin ve hürriyetin güvencesi olacak, tam demokratik bir rejim kuracağız. Herkese refah ve bereket getirecek, herkesin birbirini kendisine denk ve eşit gördüğü, insanca, hakça bir düzen inşa edeceğiz. Çıktığımız bu zorlu, acılı, meşakkatli yolun hedefleri, çok ama çok büyüktür. Milletimizin umutları, özlemleri, hayalleri ne kadar büyükse, o kadar büyüktür.”

“86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİYLE BAŞARACAĞIZ”

“Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Bu cennet vatanda özgür, mutlu ve onurlu yaşamak için, kim olduğumuz, nerede olduğumuz hiç fark etmeyecek. İstanbul Boğazı’nın kenarında… Dicle Nehri’nin kıyısında… İç Anadolu’nun bozkırında… Ege’nin ovalarında… Karadeniz’in ormanlarında… Akdeniz’in yaylalarında aynı imkanları, aynı fırsatları bölüşeceğiz. Ortak değerlerimize, ortak sorumluluklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, sevinçleriyle hüzünleriyle aynı hayatı paylaşacağız. Birbirimize sarılıp, birbirimizden güç alacağız. Her şey çok güzel olacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”7

ÖZEL: "ADALETSİZLİKLERE MEYDAN OKUMAYA GELDİK"

CHP Lideri Özgür Özel, mitinge gelen vatandaşları "Yine meydanlara sığmayan, omuz omuza dayanışmaya gelen, seçtiğinin arkasında duran, iradesinin arkasında duran tüm Şişlilere selam olsun, hoş geldiniz. İlk mitinglerden birini Şişli'de gerçekleştirmiştik, İstanbul'u tamamlayıp, umarım ihtiyaç kalmaz, biliyorsunuz 39 mitingden sonra Şişli'ye gelecekti ancak tutukluluğun 200'üncü günü, 200'üncü kara gece bu gece. Ve bugün 100'üncü günde nasıl hep birlikte Saraçhane'deysek sembolik bir yerde olalım dedik ve bu büyük adaletsizliklerin, haksızlıkların merkezi Çağalayan Adliyesi'ne yakın bu meydanda, bu adaletsizliklere meydan okumaya geldik" sözleriyle selamladı.

Özel, şöyle konuştu:

"HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZLUĞA DİRENİYORUZ"

"Kaldır başını utangaç vatanın mutluluğa birkaç fırça vuracağız. Bütün renklerle onurlu güzel yarınlar kuracağız. Saklında dursun umut, yarını bunlar saracak. Elinden tut, eğme başını. Biliyorsun hiçbir güzellik sen olmadan yaşanmayacak. Siz olmadan yaşanmayacak.

Burada 19 Mart darbesiyle birlikte Silivri zindanında olan Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı, önce kent uzlaşısı diye alıp götürdükleri konjonktür değişince 'Hadi bakalım ne yapacağız diğer dosyaya dahil edelim' dedikleri kumpaslardan kumpas beğendirttikleri bileğini bükemedikleri, baş eğdiremedikleri Resul Emrah Şahan'a selam olsun. 16 belediye başkanımız zindanlarda tutuluyor. Ve büyükşehir belediye başkanımız suçu büyük, Erdoğan'ı yenme suçundan dolayı hapiste tutulan, 31 yıl önce aldığı diploması iptal edilen yenemeyeceğini bildiği için tüm gücüyle saldırdığı ama başını eğdiremediği, bileğini bükemediği ve hepimizin arkasında olduğu bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem Başkan'a selam olsun. 200 gündür burada meydanlardayız. Haksızlığa, hukuksuzluğa direniyoruz. Ve bu akşam 60'ıncı kez, tam 60'ıncı kez, bir miting yapmak için değil, bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber 60'ıncı eylemi yapmak için buradayız. Otobüsün üzerinde her çarşamba birlikte olduklarımız da var, Türkiye'deki tüm büyükşehir belediye başkanlarımızı temsilen bugün de burada Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın evladınız var. Olanlar gibi bir de maalesef olmayan var. Partimizin en genci Saraçhane'de her akşam orada duran her mitinge koşan gelen buraya çıkıp tüm ısrarımıza rağmen 'Partimin, genel başkanımın arkasındayım' diyen sevgili Hikmet Çetin Genel Başkanımız. Partinin Hikmet abisi maalesef bir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyor. Yoğun bakımda ama yoğun bakımda hayati tehlikeyle değil tedbiren tutuluyor. Kuvvetli ihtimal kalbi burada atıyor. Gözü burada, kulağı burada. Genel Başkanım Hikmet Çetin'e bir kuvvetli destek alkışı.

"200 GÜNDÜR AHLAKSIZCA SALDIRIYORLAR"

Biliyorsunuz Çağlayan Adliyesi'nde bir iftiranameyi bir türlü hazırlayamadılar. Bakın elbette büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar var. Ama en önemlisi ilk günden beri önce gizli tanıklar, içlerinde gizli tanıkların ne suçları, ne ahlaksızlıkları çıktı. Ardından insanlara çocuklarıyla, yakınlarıyla tehditler, şantajlar, sürgünler var. Sağlığıyla uğraşan Mehmet Murat Çalık'la, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'le onları adeta ölümle tehdit etmek, hayatlarıyla tehdit etmek, ailelerinin, annelerinin, evlatlarının gözyaşları önünde onlarla uğraşan bir vicdansız anlayış var. Ve artık hep beraber bu işin bir son bulmasını iddianamenin ortaya çıkmasını, ne iftiraları varsa ortaya dökülmesini yanıtları vermemizin zamanının geldiğini söylüyoruz. Tam 200 gündür haysiyetimizle oynuyorlar. 200 gündür ahlaksızca saldırıyorlar. Her sabah başka bir yalanı servis edip günlerce üzerinde tepinip yalan olduğu çıkınca onu geri çekip yenisini ortaya koyuyorlar. Buradan beklentimiz şudur: Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil bu iftiracıları yargılamak için bekliyoruz."

"AK PARTİ ARTIK SİYASET ÜRETMEYİ BIRAKTI"

Özel, dün partisinin TBMM grup toplantısında slogan atan Kadim isimli vatandaşa, "Bağırılacak zaman bağırmıyorsun ben konuşunca bağırmaya başlıyorsun. Sen bir iki mitinge gel, ben sana slogana nerede girilir, nerede çıkılır göstereceğim" demişti. Özel, Şişli mitingine gelen Kadim isimli vatandaşla beraber "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti artık siyaset üretmeyi bıraktı. Erdoğan malum mindere çıkamıyor. Kendisine güvenmiyor. Partisine güvenmiyor. Ana kademeye kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmiyor. Ne yapıyor? 'Bunlarla olmaz. Bizden olmaz. Artık bana bunları yenecek başka bir kuvvet lazım' dedi. Ve Bakan Yardımcısını İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak yolladı. AK Parti yargı kollarını kurdu. Bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Çünkü Anayasa'ya göre, yasalara göre bir hakim, bir savcı siyasete atılırsa, bırak atılmayı meylederse, aday adayı olursa bir daha oraya dönemez. Ankara'ya gitti, Bakan Yardımcısı oldu, fevkalade siyasi bir görevi üstlendi. Sonra buraya bu operasyonu yürütmek üzere özel olarak yollandı. Bu büyük yasağa rağmen Anayasa yazılırken 'bakan yardımcılığı yok' diye arkasından dolanıp kendisini buraya getirenlere söylüyorum: Aldığı hiçbir karar, yaptığı hiçbir soruşturma ne Anayasa'ya uygundur, ne vicdana uygundur, ne etiğe uygundur. Bir partinin yargı kolları genel başkanlığından başka hiçbir görevi yapmamaktadır. Biz ona bu yaptığı zulmü de onu oraya atayana da günü geldiğinde bunun hesabını soracağız. Ant olsun ki soracağız.

"ORTADA BİR İDDİANAME YOK"

200 gün önce bu milletin iradesine darbe yaptılar. Kimse neyle suçlandığını bilmiyor. Ortada bir iddianame yok. Ancak tarafsız olması gereken HSK'nın kararına göre hazırladığı iddianameyi, mahkemeyi görecek yargıcı etkileyecek şekilde konuşmaması gereken başsavcı çıkıyor diyor ki 'Bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyasıdır.' Hakimler ve Savcılar Kurulu açık yasağa rağmen buna hiçbir şey söylemiyor. Gizli olan soruşturma evrakları yandaş gazetecilere servis ediliyor. 200 gün boyunca adalet aramak yerine bir algı yönetimiyle uğraştılar. Arkadaşlarımızı perişan ettiler. Boyun eğdirmeye çalıştılar. Büyük haksızlıklar yaptılar. Ve 200 günün sonunda verdikleri sözü tutmayıp, iddianameleri halen hazırlamayıp bir de basına bilgi notları yolluyorlar.

Neymiş efendim? 'Tuğla gibi iddianame geliyormuş.' Bu lafı bir yerden hatırlıyor musunuz? Tuğla gibi iddianame, FETÖ'cüler balyoz kumpasına tuğla gibi iddianame demişlerdi. Ergenekon safsatasına 'tuğla gibi iddianame' demişlerdi. O gün tuğla gibi iddianameyi Zekeriya Öz yazmıştı. Kuddusi Okkır'a 'Örgütün kasası' diyordu, beş parasız halde cenazesini Silivri Belediyesi kaldırdı. Ahmet Tatar'a 'suikastçı' dediler. Kendi yaşamına son verdi. Ama sonunda tamamen iftira olduğu suikastle hiçbir alakası olmadığı ortaya çıktı. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a 'terörist' dediler. 'Terör örgütü başı' dediler. İlhan Selçuk'a 'darbeci' dediler. Mustafa Balbay'a, Mehmet Haberal'a, Tuncay Özkan'a müebbet hapis verdiler darbe planlamaktan. Ama ne oldu? Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Meclis koridorlarında alnı açık, başı dik dolaşıyor, 'tuğla gibi' iddianameyi hazırlayan Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı Amerika'ya. Şimdi, o günlerde Zekeriya Öz'ün altına Mercedes veren Erdoğan'dı. 'Ben bu davanın savcısıyım' diyordu. 'Kapı gibi arkasındayım' diyordu. Ahmet Tatar'ın ölümüne sebebiyet veren Kuddisi Okkır'ın ölümüne sebebiyet veren, hatırlayın şuracıkta Türkan Saylan'ın evini bastılar. 74 yaşında kanser hastası Türkan Saylan'ın evini bastılar. O gün Zekeriya Öz polislere o kanunsuz emri verdi. Aynen bugün yaptıkları gibi ev arandı, tarandı. O sırada bir polis memuru kaşla göz arasında Türkan Saylan'ın kulağına eğildi, 'Çok ihtiyacım var. Evladıma burs olabilir mi' dedi. Türkan Hoca böyle yaptı, ismini aldı. Sonra polisler gittiler. Türkan Hoca bu ricayı görev bildi. Aileye ulaştı. Burs ayarlandı. O gün evi basmaya gelen polisin çocuğu Çağdaş Yaşam'dan yıllarca burs aldı, mezun oldu. Demek ki neymiş? En acımasız zulümlere bile direnirken bizim gibi insanlar düşmanlarına benzemiyormuş.

"KÖTÜLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYEN BİR KORKAK VAR KARŞIMIZDA"

Bakın nasıl bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu AK Partili, MHP'li kimi görürseniz anlatın. Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken öyle yüzde 50 oyla 1 milyon farkla falan da değil, beş altı güçlü rakibin içinden yüzde 23 oyla seçilip geldiğinde, İstanbul'da kendisi hakkında başkanlığı sırasında dünya kadar soruşturma açıldı. İddianameler düzenlendi. Rüşvetle, irtikapla, ihaleye fesat karıştırmakla terör örgütüne yardım yapmakla suçlandı. Sorun bakalım bir gün kapısına polis dayandı mı? Kapıyı açan Emine Hanım'a 'Çekil sen. Tayyip'i almaya geldik' diyen oldu mu? Bize öyle diyorlar, ittiriyorlar. Sorun bakalım, Tayyip Erdoğan bir gün Vatan Emniyet'te tutuldu mu? Sorun bakalım, hiç tutuklandı mı? Bir gün cezaevinde yatıp tutuklu yargılandı mı? Tüm süreçleri tutuksuz oldu. Mahkeme Siirt'te okuduğu bir şiirden ceza verdi. Onun cezası Yargıtay'a gitti. Onaylandı. O durumda bile Pınarhisar Cezaevi'ne telefonla çağırıldı. Bir tane kolunda, polisle, jandarmayla fotoğraf servis edildi mi? Türkan Saylan evini arayan polisin evladına burs ayarlayıp beş yıl boyunca okutacak gibi düşmanına benzemeyen bir yapıda insan bu tarafta kendine yapılmayanı 30 sene sonra rakibine yapan 17 yaşındaki bir çocuğun diplomasını 31 sene sonra iptal ettiren kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir korkak var karşımızda.

"EY ERDOĞAN, SEN BU MİLLETİN GÖNLÜNDEN DE DÜŞTÜN, GÖZÜNDEN DE DÜŞTÜN"

Bugün çıkmış grup toplantısını AK Parti Genel Merkezi'nde yapıyor. Diyor ki 'Aman efendim Allah bunların eline düşürmesin' diyor. Şimdi diyor ki 'Allah bunların eline düşürmesin.' Bu milleti Allah senin eline düşürdü. Sana yapılmayanı yapıyorsun. Sen rüşvetten, irtikaptan, zimmetten yargılanırken iktidar olmak yetişti. Akbil davasından ayrıldın. Senin mahkemelerini, görenleri lehine oy verenleri Anayasa Mahkemelerine, Yargıtaylara taşıdın, onu yaptın, bunu yaptın. Hepsini bu millet görüyor. Ama gücü eline geçirdiğinde sana yapılmayan kötülüğü arkadaşlarımıza yaptığını da bu millet gözleriyle görüyor. Senin notunu veriyor. Ey Erdoğan, sen bu milletin gönlünden de düştün, gözünden de düştün artık."