Özgür Özel'den Erdoğan'a Venezuela mesajı: Trump'tan korkan, cesareti olmayan birisin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yılın ilk mitinginde Çankırı'da konuştu. CHP'nin 2026'daki ilk mitingi Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlendi.

Özel, "Millet iradesine Sahip Çıkıyor" mitinginden önce Çankırı’da CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek parti örgütü ile bir araya geldi.

Özel'den önce 9 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

İmamoğlu şu mesajları verdi:

“ONLARIN TEK DERDİ, KENDİ GELECEKLERİ”

“Milletçe krizlerle, yokluk ve yoksullukla dolu bir yılı geride bıraktık. Adaletsizliğin, eşitsizliğin, güvencesizliğin arttığı, hukukun ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bir yıl oldu. Milletin derdi ve isyanı büyüdükçe, iktidarın zulmü de arttı. Ömrünü tüketmiş, geleceğe ilişkin hiçbir sözü olmayan, günleri sayılı bu iktidar, devletin tüm imkanlarını kendi çıkarları uğruna kötüye kullanıyor. Projeyle, icraatla, hizmetle yarışacak enerjileri, kadroları kalmadığı için, en güçlü rakiplerini siyasete alet ettikleri yargı aracılığıyla saf dışı etmeye çalışıyorlar. Onlar için siyasetin tek amacı; ne pahasına olursa olsun koltuklarını korumak. Ülkenin geleceğini düşünmüyorlar. Onların tek derdi, kendi gelecekleri. Onun için birbirlerinin de altlarını oymaya uğraşıyorlar.

'VAKTİ GELMİŞ BİR DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ'

Milletimiz, bu gerçekleri çok iyi görüyor ve önüne seçim sandığı geldiği ilk anda, ülkemizi bu çürümüş iktidardan kurtarmayı özlemle bekliyor. Vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. İktidar değişecek, bir avuç insan çekilecek ve ülkemiz, milletin ortak aklıyla, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Bizim siyaset anlayışımızın temeli, herkesi kendimiz gibi görmek, herkesi eşit ölçüde değerli ve saygın kabul etmektir. Hedefimiz; vatandaşlarımızı her alanda hak ettikleri adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımaktır. İktidara gelince neyi nasıl yapacağımızı, belediyelerdeki başarılarımıza bakarak anlayabilirsiniz.”

Daha sonra mitingde konuşmaya başlayan Özel, saat 15.30 sularında kürsüye geldi.

"ÇANKIRI'DAN MİLLETVEKİLİ İSTİYORUM"

Özgür Özel, konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Biz Çankırı'yı hiç kazanamadık ama suçluyu başkasında aramadık, Çankırılılara küsmedik. Bu meydana bakınca hem İl Başkanımıza, hem ilçe başkanımıza bu meydan için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimde Çankırı'dan milletvekili istiyorum."

"BU ÜLKE PADİŞAHLIK DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse 10 aydır cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Özel, "Bu ülke padişahlık değildir, bu ülkede milletin dediği olur. İktidar olmak istemek, seçim kazanmak suç değildir" dedi.

"İKTİDRI BİTİRME VAKTİ SİZE GELDİ"

Emeklilere seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Bu iktidar sizi bitirmiştir, bu iktidarı bitirme vakti size gelmiştir. Meydanın yüzde 70'i emekli, emeklilerin yüzde 75'i de en düşük emekli maaşını alıyor. Bu katlanılacak bir durum değil. Biz iktidar olduğumuzda en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Kimse şaşırmasın, olmadık bir şey söylemiyorum. Ak Parti geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60'ına geriledi.

'YENİ BİR DEVRİ BAŞLATMAYA GELİYORUZ'

Bir devri kapatmaya, yeni bir devri başlatmaya geliyoruz. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Biz buradayız, sıcak salonların adamı Erdoğan sen neredesin? Yoksul için, emekli için, çalışan için buradayız. İktidar istiyoruz, adalet istiyoruz. İktidara geldiğimizde herkesin insanca yaşayabileceği bir maaş almasını, işi yoksa temel vatandaşlık maaşıyla yaşamasını, borçlardan artık bunalmamasını savunuyoruz."

VENEZUELA MESAJI

Özel, sabah saatlerinde ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına ve devlet başkanı Maduro ve eşini esir almasına da tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Venezuela'da ülkenin lideri ve eşine ABD tarafından operasyon yapıldı ve ülke dışına kaçırıldı. Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan, ‘Kardeşim Maduro’ diyordu. Bugün Erdoğan'ın randevu almak için boeingler, kıymetli toprak elementleri verdiği Trump'ın Venezuela darbesine, Maduro'yu alıp ülesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Erdoğan, Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyemedi, bugün yanlış Venezuela'ya yapıldığında, ABD BM sistemini alt üst ettiğinde, 400 yıl önce Westphalia Anlaşmasıyla belirlenen ilkeleri ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusundan bir kelime edememektedir. Bir danışmanı tweet atmış, sildirdiler. Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sen Trump'tan korkan, meşruiyeti Oval Ofis'te arayan, sıkışınca tükürdüğünü yalayan ve cesareti olmayan birisin. Dünyanın düzeni Trump'ın düzeni olamaz."

"TÜM MUHALEFETLE OMUZ OMUZA OLACAĞIZ"

Toplumdaki kutuplaşmayı bitirmeyi hedeflediklerini ve iktidarı yenmek için bütün muhalefetle omuz omuza mücadele edeceklerini belirten Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı: