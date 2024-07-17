Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren ben miyim?

CHP lideri Özgür Özel ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ortak basın toplantısı düzenliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de yaşanan faciaya ilişkin 'sorumlulardan özür beklediğine' yönelik açıklamasına yanıt veren Özgür Özel, "Elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren ben miyim?" diye sordu. Sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine karşı mücadele edeceklerini de vurgulayan Özel, "Grup olarak kırmızı alarmdayız" dedi.

Demokrasi ve Atılın (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki parti lideri ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Özgür Özel, 3 gündem maddesi görüştüklerini ve görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Ali Babacan ise ülkedeki ekonomi gündemini ve yoksulluğu, Suriye ile diplomatik temas görüşmeleri ile sığınmacıların durumunu ve yeni anayasa tartışmalarını konuştuklarını söyledi.

Babacan, anayasa tartışmalarıyla ilgili "Öncelikle anayasaya bağlı bir iktidar anlayışının olması gerektiğini ifade ettik. Yeni anayasa tartışması sırasında iki parti arasındaki temasların sürmesinin kıymetli olduğunu belirttik" dedi.

Emekli aylıklarına yapılan zammın sorulduğu Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili toplumda oluşan tepkiye dikkat çekerek şu eleştirilerde bulundu:

"Milletimizin yaşadığı gerçek enflasyonu saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var. TÜİK'te derhal iç denetim mekanizması kurulmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Merkez Bankası'nın hangi enflasyonla mücadele edeceğini belirlemesi de zor olur. 1 Temmuz'da asgari ücret zammının pas geçilmesi de kul hakkıdır. IMF programlarının bile bir sosyal ayağı olur. Şu anki uygulamaların bir sosyal ayağı da yok."

"ZAM DEĞİL CEPTEN ÇALMA"

Özgür Özel ise en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Emekliler yıl başında 25 kilo kıyma alabilirken şimdi 20 kilo alabiliyor. Emeklinin sofrasından 5 kilo kıymayı aldılar. Dün yapılan ayarlama zam değil, emeklilerin cebinden çalmaktır."

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİ ÖZELLEŞTİREN BEN MİYİM?"

İzmir'de iki yurttaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine dair AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim Erdoğan mıydı? 'Elektrikte özelleştirme cinayettir' diyenlerden özür istiyorlar. Bunu söyleyen Erdoğan'ın 22 yıldır iktidarda olanla isim-soyisim benzerliği var herhalde. Yaşanan her şeyden sorumlu olan biri bunu söylüyorsa bunu verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor.

'DEPREMZEDELERDEN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİN?'

Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?"

Özel ve Babacan, sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasa teklifine karşı atacakları adımları da değerlendirdi. Ali Babacan, yanlış politikalar nedeniyle sokak hayvanlarının sayısında 'patlama' yaşandığını söyledi. "Hayvan haklarından ödün vermeden çözüm bulmak durumundayız. Zor bir konu" diyen Babacan, iktidarın bu işi belediyelere devredip geri çekilme ihtimalini de takip edeceklerini söyledi.

"KIRMIZI ALARMDAYIZ"

Özgür Özel ise hayvan hakları komisyonunun raporuna dikkat çekti. Oluşturulabilecek bir fon bütçesiyle aşılama, kısırlaştırma ve barınaklar yapılabileceğini belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bu, belediyelere sokak hayvanlarını katledin demek. CHP'li belediyeler bunu yapmayacak ama yapacak onlarca belediye çıkacak. Muğlak ifadeler var. Kamu tehdidine kim karar verecek? Engelli hayvanların itlafına yol açabilecek kötü ifadeler var. Biz bu teklife karşı kırmızı alarmdayız. Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı mazaretler hariç grubumuz mücadelesini sürdürecek. Tarih önünde yapmamız gerekeni yapacağız."

Kadınların yalnızca kendi soyisimlerini kullanmalarının önüne geçmek için de yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Özel, "Bu konuda karar kadınlarındır. CHP'nin de buradaki tutumu kadın haklarından, bu konuda mücadele eden derneklerden yanadır. Bu konuda da kırmızı alarmdayız" dedi.