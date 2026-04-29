Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Psikolojik ve ahlâkî üstünlük bizde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etti.

Özgür Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.

AYM'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından konuşan Özgür Özel, “Değerli arkadaşlar biliyorsunuz dün Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili tören vardı, bu törene davetliydik. Ancak saat 14.30’da olduğu ve grup toplantı saatimizle çakıştığı için törene katılamamıştık. Anayasa Mahkemesi Başkanımıza, değerli heyetine bir hayırlısı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Bu ziyaretimizi de Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftci, grup başkanvekillerimiz adına Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte gerçekleştirdik” dedi.

“TÜM VATANDAŞLAR İÇİN EN BÜYÜK GÜVENCEDİR”

Özel, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi bugünlerde Türkiye’de herkesin üzerine titremesi, sakınması gereken, her türlü tartışmadan uzak tutması gereken bir mahkeme... Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalleri noktasında vermiş olduğu kararlar, kararların uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gittiğinde orada verilen kararların Türkiye’de uygulanması, bunların hepsi aslında hangi siyasi görüşten olursanız olun Türkiye’yi seviyorsanız, Türkiye’nin menfaatlerini düşünüyorsanız, Türkiye’nin ekonomisini düşünüyorsanız, Türkiye’nin dünyadaki itibarını düşünüyorsanız üzerine titrenmesi gereken meseleler. Biz Anayasa Mahkemesi’nin önünden aracımızla geçtiğimizde de aklımızdan bunlar geçiyor. Böyle bir ziyareti yaptığımızda da aklımızdan bunlar geçiyor."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin bugünkü grup toplantısında kullandığı "Beytü'l-male el uzattınız" ifadesine tepki gösteren Özel, kendisine şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan daha iddia edilen, iddia için ispatlardan yoksun bir iddianameye dayanarak mahkeme kararı olmadan; olsa ne yazar, istinaf da onaylanmadan; onaylansa ne yazar, Yargıtay’da kesinleşmeden hükmü kendi zihninde kesinleştirmiş zaten. Ve millete diyor ki, ‘Beytü'l-male el uzattınız’ diyor bize, ‘Hesap vermeye alışacaksınız’ diyor. Bir kez hesap verme iddiayla, yargılanmayla, kararla, istinafla değil; bir cezanın kesinleşmesiyle, infaz olur."

"ÇOĞUNLUK ENERJİSİ BİZDE"

İBB davasının iddianamesi hazırlanmadan önce yargılamaların canlı yayınlanmasına yönelik açıklamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini, Erdoğan'ın da Bahçeli'nin açıklamalarını onayladığını hatırlatan Özel, psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: