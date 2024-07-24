Özgür Özel'den Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt: Mali darbe yapmaya çalışıyor, şantaja boyun eğmeyiz

CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalif belediyeleri hedef alan ve Hazine'nin borç tahsiline başlayacağına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. "Biz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor" diyen Özel, şantaja boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" sözlerine "Bunlar ucuz oyunlar, bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor" şeklinde yanıt verdi.

CHP lideri Özel, Adalar Belediyesi'ni ve partisinin Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında kullandığı ifadelere de yanıt verdi.

"ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ"

AKP'den aldıkları belediyelerin hiç borç ödemediğini aktaran Özel, "Millet bu zihniyetten bıktığı için bize oy verdi" dedi.

İktidara gelmemeleri için belediyelerinin iş yapamaz hale getirilmeye çalışıldığını kaydeden Özel, "Hangi AK Partili belediye bu zamana kadar borcunu ödemiş. bunlar ucuz oyunlar. Biz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Çöpleri kendi ellerimizle toplar yine de onun şantajına boyun eğmeyiz" dedi.