Özgür Özel'den Erdoğan'ın "deprem turisti" sözlerine yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Şambayat Belde Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi ziyaretlerinin ardından konuşan Özel, kentte yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

Son bir haftadır deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Özel, kendilerini deprem bölgesini yalnız bırakmakla suçlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretleri anımsatarak "Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Özel, "Tayyip Bey Suudi Arabistan'da prense kucaklaşmaya gitti. Herkes sevdikleriyle buluştu ben de sevdiklerimle bir aradayım" ifadelerini kullandı.