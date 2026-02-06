Özgür Özel'den Erdoğan'ın "deprem turisti" sözlerine yanıt
Adıyaman'da, Şambayat Belde Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "deprem turisti" suçlamalarına yanıt verdi. Edoğan'ı depremin yıl dönümünde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri üzerinden eleştiren Özel, "Tayyip Bey Suudi Arabistan'da prensle kucaklaşmaya gitti. Herkes sevdikleriyle buluştu ben de sevdiklerimle bir aradayım. Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Şambayat Belde Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi ziyaretlerinin ardından konuşan Özel, kentte yapılan çalışmalardan örnekler verdi.
Son bir haftadır deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Özel, kendilerini deprem bölgesini yalnız bırakmakla suçlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretleri anımsatarak "Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz" dedi.
Özel, "Tayyip Bey Suudi Arabistan'da prense kucaklaşmaya gitti. Herkes sevdikleriyle buluştu ben de sevdiklerimle bir aradayım" ifadelerini kullandı.