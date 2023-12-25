Özgür Özel'den, Erdoğan'ın 'gövde gösterisi' sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze provokasyonuna ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine verdiği yanıtta, "Bu kadar kalpsizlik olur mu, şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutunun eline koyup, bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Meclis'e geldi.

Meclis'in girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nu terk ederek "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" sözlerini sarf etmesine yanıt verdi.

Özel, açıklamasında, "Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması, artık son zamanlarda alışkanlık haline gelen anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Sayın Bahçeli'nin canı sağolsun, geçen konuşmamızı dinleyip övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grup konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik de bir yaklaşım olabilir. Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Ancak madem ki sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. Ve MHP'nin bu tavrıyla ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun."

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Manisa'daki cenaze provokasyonuna ilişkin "Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor" sözleri sorulan Özel, "Oraya birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş lafını utanarak ve ürpererek dinledim" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Ne gövde gösterisi ya! Bu kadar kalpsizlik olur mu, şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutunun eline koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş. Bindirilmiş kıtalarla, komçu ilçelerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Peki buna kim karar versin! Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı, hangisi şehidi incitiyor. Şehit ailesi bugün konuşmuş. 'Özgür Özel bizim ailemizin evladı' diyor. Daha söylenecek bir şey var mı?"

Özgür Özel, son olarak şunları söyledi: "Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak, camilerin avluları siyasi protesto mekanına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aile ile duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum, bu açıklamasını duyduysa sayın Bahçeli, Erdoğan’ı da dinlemeye gitmez artık."