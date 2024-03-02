Özgür Özel'den Erdoğan'ın ifadelerine tepki: Onun duyduğu ses, zenginlerin sesi!

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. 2014 yılında Soma'da yaşanan maden faciasını anımsatan Özel, "Madencilere verilen sözler tutulmadı" dedi, Soma'ya halkçı belediyeciliği getireceklerini söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili sözlerini eleştiren Özel, "Eğer emekliye para yoksa Erdoğan'a da oy yok. O emeklinin sesini duymaz, onun duyduğu ses zenginlerin sesi" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasını anımsatarak başlayan Özel, "Madencilere verilen sözler tutulmadı" diye konuştu.

Şehre halkçı belediyeciliği getireceklerini kaydeden Özel, "Seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Soma'ya halkçı belediyeciliği getireceğiz" dedi.

"ERDOĞAN'IN DUYDUĞU SES ZENGİNLERİN SESİ"

Devamla iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, emekli aylıklarına yapılan yetersiz zamlara tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın 'maliyet' açıklamalarını eleştiren Özel, "Dünyanın en pahalı uçağına para buluyor. En pahalı makam arabasına para buluyor. Dünyanın en pahalı sarayına para buluyor. Uçan saraya para buluyor ama emekliye para yok. Eğer emekliye para yoksa Erdoğan'a da oy yok. O emeklinin sesini duymaz, onun duyduğu ses zenginlerin sesi. Ancak ona sözümüzü duyuracağımız gün 31 Mart" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi miktarı beklentilerin altında kalırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam önerisine de kapıyı kapatmış, yurttaşlardan 'sabır' istemişti.

Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum" diye konuşmuştu.