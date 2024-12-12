Özgür Özel'den Erdoğan'ın talimatına tepki: Daha da çirkinleşeceklerini gösteriyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi'nin temel atma törenine katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yerel seçim sürecinden bahsederek, "İstanbullu düşünce ve Ekrem Başkana bir kez daha artan bir destekle görev verdi. Bunun üzerinden daha 8-9 ay geçti. Daha 1 sene dolmadı ama bir anda Tayyip Bey'de bir hareketlenme başladı. 'Bu belediyelerin elini kolunu bağlayalım, hizmet edemez hale getirelim' diye her yola başvurdu" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini biraz silkeleyin' talimatı vermesine tepki gösteren Özel, "Bundan sonra daha da çirkinleşeceklerini gösteriyorlar. Diyor ki, 'belediyeleri biraz daha silkeleyin.'" ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 58

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltı şunu söylüyor; o da bir şeyi görüyor, ben de görüyorum. Belediyelerimizin ilk 7-8 aylık performanslarını ölçtürdük. Türkiye çapında CHP'li belediyelerin memnuniyet oranı yüzde 58 ortalama. Tek bir belediye olsa, vatandaşa sorduğunuzda yüzde 58 oyla yeniden seçilecek. Biz görüyoruz bunu, gurur duyuyoruz."

VATANDAŞ İLK SEÇİMDE SIRTINDAN SİLKELEYECEK

"Tayyip Bey'in de 'vatandaşıma iyi hizmet ediliyor' deyip mutlu olması gerekirken ama o hasetlik yapıyor, kıskançlık yapıyor, bu başarının bize yeni seçim başarıları, 31 Mart'lar ve iktidar başarıları getireceğini görüyor, o yüzden de talimatlar yağdırıyor" diyen Özel, şunları kaydetti: "Siz bunu yapmaya devam ederseniz zaten vatandaş sizden yaka silkeliyordu, ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey."

'EMEKLİ AYLIĞI' ÇAĞRISI

Emekli aylığı ile ilgili çağrı yapan Özel, "Emekli maaşı mutlaka ama mutlaka asgari ücrete denk olmalıdır. Şimdilik. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Şu anda 0,7 asgari ücret! Emekliye geçim haktır ve bir asgari ücret şarttır!" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET SÖYLENTİLERİNE TEPKİ

Asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özel, "Asgari ücretin belirlenmesi için toplandılar. Diyorlar ki, 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.' Hayatımda bu kadar büyük bir yalan görmedim. Geçen yıl 17 bin liralık asgari ücreti bir yıl boyunca bir kuruş zamlamadılar. Seçimden önce diyorlardı ki '3 kere zam yapacağız.' Ne oldu? Enflasyon yüzde 50 oldu" dedi.

"Sadece enflasyonu telafi etmek için bile 30 bin lira olması gerekir" diyen Özel, "Bugün birtakım yamyamlar '21 bin lira, 22 bin lira, Tayyip Bey belki yapar 23 bin 500 lira' yapar diyorlar. 23 bin 500 lira ile bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" ifadelerini kullandı.