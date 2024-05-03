Özgür Özel'den Erdoğan'la görüşmesi hakkında açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Özgür Özel, Genel Merkez'de Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı karşıladı.

Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Görüşmenin ardından Özgür Özel ile Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, ziyaret için Eş Genel Başkanlara teşekkür etti. Özel, görüşmede yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Tuncer Bakırhan, "Bugün hem seçim sonuçlarını değerlendirdik. Verimli bir görüşme oldu. Kendilerini yerel seçimlerden aldıkları sonuç nedeniyle tebrik ettik. Bugüne kadar siyaset kurumu arasında duvarlar örülmüştü, kutuplaşma vardı. Siyaset kurumu özgürce, rahat bir ortamda tartışamıyordu. 31 Mart'ta halk, siyaset kurumuna çok önemli bir mesaj vermişti" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceklerini ifade etti.

Tuncer Bakırhan, "Anayasa tartışmaları da değerlendirildi. Samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bir yol temizliğine ihtiyaç var" diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları ise "Hem CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını hem de ondan sonraki seçimde Türkiye ve bölgedeki siyasal süreçleri görüşmeleri değerlendirmek için bir görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan sizleri tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel ise, "Bu seçimde önce Van'daki durum ortaya çıktı. Orada çok önemli bir dayanışma sergilendi. Şu ana kadar herhangi bir kayyum uygulaması yaşanmamış olmasından dolayı ihtiyatlı bir memnuniyet duydum" dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşmesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde özülmüş oldu.

Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."

HATİMOĞULLARI'NDAN TEŞEKKÜR

Hatimoğulları, "Kayyum meselesi ile ilgili Özgür Bey de ifade etti; Van konusunda bizlerle dayanışma gösteren Türkiye'deki bütün siyasi partilere, demokrasi güçlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...