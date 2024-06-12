Özgür Özel'den Erdoğan'la görüşmesine tek kelimelik yorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne giderek CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmesi gündemdeki yerini korurken Özel, Erdoğan’la yaptığı bir buçuk saatlik görüşmeyi tek kelimeyle yorumladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı 1,5 saatlik görüşmeyi tek kelimeyle yorumladı.

Erdoğan’ın 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin yankılar sürüyor. Tarihi görüşmeden sonra Özgür Özel ilk açıklamasını İsmail Küçükkaya'ya yaptı.

Halk TV’de 'Yeni Bir Sabah' programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Özgür Özel’e "Tek kelimelik bir soru sormuştum CHP lideri Özgür Özel’e. Onu ifade etmek istiyorum. Aklıma takıldı birden, bu kadar yorumluyoruz ya. 'Sayın Genel Başkan, dünkü görüşmeyi tek kelimeyle nasıl özetlersiniz?'" şeklinde sorduğunu anlattı.

Fotoğraf: CHP

"OLUMLUYDU"

Küçükkaya, Özel’in "Olumluydu" yanıtını verdiğini aktardı.