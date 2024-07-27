Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin, çiftçilerin kavgasıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi'ni ziyaret ederken yurttaşlara seslendi. Özel, "Birileri istiyor ki kavga olsun. Elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Beyle, Devlet Beyle onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" dedi. CHP'nin Bursa'da 2 oydan 1'ini aldığını söyleyen Özel, anket sonuçlarını anımsatarak partisinin "3 firmadaki ankette her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruduğunu" söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip beyle, Devlet beyle onlar istedi diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" dedi.

Bursa’daki ziyaretlerine devam eden Özgür Özel, Harmancık Belediye Başkan Haşim Ali Arıkan ile bir araya geldi.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Özel, kendisini bekleyen çocuklar ve Bursalılarla fotoğraf çektirdi. Özel, ardından Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Özel'i karşılayanlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, İlhan Uzgel ve Gökan Zeybek yer aldı.

Özel, partisinin Bursa'da 2 oydan 1'ini aldığını ifade ederek "Dediler ki CHP'ye oy vermeyin. CHP gelirse onlar ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler dediler. Bir yıl sonra seçim yaptık. CHP Bursa'da 2 oydan 1'ini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy alarak birinci parti oldu" dedi.

"KİMLİK KAVGASI YAPMAYIZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik konuşan Özel, "Birileri istiyor ki kavga olsun. Elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Beyle, Devlet Beyle onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" diye konuştu.

Özel, anket sonuçlarını anımsatarak partisinin "3 firmadaki ankette her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruduğunu" söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün 'Bayrağı indirecek' dedikleri bugün bu memleketin menfaatini en çok savunanlardır. CHP'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır. Cemevi de bizimdir camii de bizimdir. Her inanca inanan kişi başımızın tacıdır."

"HARMANCIK'IN BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK ÖNEMİ VAR"

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Harmancık CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan’ı yerel seçimlerdeki başarı için tebrik eden Özel, "Haşim Başkan bu seçimlerde Harmancık’taki başarının Bursa’daki büyük başarının içinde nüfus olarak baktığınızda 6 bin 300 nüfuslu bir yer. Harmancık’ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa’nın en küçük ilçesi. ‘Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz’ diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Ahmet Başkan ile birlikte CHP’de uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Kendisinin ilçe başkanlığı, sizin belediye başkanlığınızda birlikte çalıştığınız bu süreçte başarıdan dolayı en başta şahsınızı, tüm partilerden seçilen belediye meclis üyelerini kutluyoruz" diye konuştu.

"Biz Harmancık’ta belli eserleri ortaya çıkarıyoruz. İzler bırakıyoruz. Bizim dışımızdaki iktidarlar, Harmancık’ı yerinde saydırıyor deyim yerindeyse” ifadelerini kullanan Özel, “Harmancık’ın yeniden atılım zamanı geldi" dedi.

"GELECEK SEÇİMLERDE 4'TE 4 İSTİYORUZ"

Harmancık Belediyesi çalışanlarının banka promosyonları 7 bin lirayken, 17 bin liraya çıkarılmasını takip ettiğini söyleyen Özel, "Harmancık’tan uzun yollar katederek, uzaktaki iş yerlerine servisle giden kadın işçilerimizin sorunları var. O konuda da gayret içinde olduğunu duyduk. Bu sefer Harmancık’taki belediye başkanlığımız 47 yıldır ilk kez aldığımız Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden ve büyükşehir yasasının yetkileriyle çok daha kıymetli, önemli. Buraya bundan sonra çok güzel dokunuşlar yapılacak. Diğer dağ ilçeleri de Harmancık’a CHP’nin gelmiş olmasının yeniden ne çok katkı sağladığını görecekler. Gelecek seçimlerde dörtte dört istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin dürüst ve çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçmişim. İyi ki büyükşehir CHP'de.' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım" diye konuştu.