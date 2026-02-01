Özgür Özel'den Erdoğan ve Kurum'a tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Çorum Mecitözü Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özgür Özel, "Ekrem Başkan’ın Anadolu’ya bakış açısı çok çok önemli. İki yılda burası yapıldı, 280 milyon liraya mal oldu. 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, 192 kişilik bir konferans salonuna sahip iki tane eğitim salonuyla, organizasyon fuaye alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet" dedi.

"Ekrem Başkan’ın bu Anadolu’ya 36’ncı dokunuşu, 36’ncı yatırımı" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Yani Anadolu’da Çorum’da da Rize’de de deprem bölgesinde de bu ve benzeri 36 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla, Ekrem Başkan’ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri ve gayretleriyle, İstanbul Büyükşehir belediye meclisimizin olaylarıyla kazandırdığımız 36’ncı eser bu. Bütün imkansızlıklara rağmen yapıyoruz. İnanın ki bütün engellemelere rağmen yapıyoruz. Şaka değil, belediye başkanımız ve belediyeyi yönettiği bütün bürokratlar; neredeyse en önemli, en kilit noktadaki bütün arkadaşlarımız cezaevine konmuşken, ‘CHP çalışamasın, hizmet edemesin. CHP’yi, İBB’yi felç edelim. Onları meşgul edelim ki milletin gönlüne girmesinler, bir kez daha bizi yenmesinler. Gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar’ diye bu kötülükler yapılırken bu hizmetler yapılıyor. Bunu bir kez daha sizlerin… Zaten burada hani derler ya ‘yer - gök’ insan. Mecitözü dediğinizde mütevazi, küçük bir kalabalık bekliyor olabilir birileri. Ama nereye baksak Mecitözü’nün güzel insanlarının parlayan gözlerini, sıcacık kalplerini görüyoruz. Bu fevkalade önemli."

ERDOĞAN'A TEPKİ

"Ama bir yandan da bir karalama kampanyasıyla Tayyip Erdoğan gidiyor ‘Efendim taş üstüne taş koymadılar’ diyor" ifadesini kullanan Özel, şunları söyledi:

"Bunların deprem bölgesine ‘Bir yılda yapacağız’ deyip, bir yıl sonunda yüzde 2’sini sadece yaptıkları, iki yılda yüzde 30’unu yaptıkları, nihayet üç yılın sonunda devletin bütün imkanlarıyla bile yüzde 70’e ulaştıkları deprem konutları var. Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar. Deprem kanunu, afet kanunu ‘Faiz yasak’ diyor. Faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar. Bir de çıkmış ‘Cumhuriyet Halk Partisi taş üstüne taş koymuş mu?’ diyor. Taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak Tayyip Bey. 280 milyon Mecitözü’ne. Bu Hitit Kültür Merkezi’ni görmeyen, Allah muhafaza Allah’ın gücüne gider. Taş olursun. ‘Taş üstüne taş koymadın’ dersen bu eserin karşısında taşa dönersin böyle. O yüzden bu tabii insanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Şimdi bunlar ilk zamanlarda ne yapsalar övülüyor, ne yapsalar övülüyor. Diyorlardı ki ‘Ne yapsak yarıyor. Allah’ım verdikçe veriyor.’ Şimdi millet bunların gerçek yüzünü gördü. Hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor. Kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış. ‘Biz emekliye 28 verelim.’ ‘Hayır’ diyor oy kullanıyor burada bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü artık. Öyle ki öyle bir noktaya geliyor ki bu insanlar artık kendileri açken yoksulken saraylarda yaşayanları, şatafat içinde yaşayanları ve kendine hizmet edenleri hapse atanları ve hasetlik yapanları gördü."

"BUNLAR KÖTÜLEDİKÇE MİLLET TAKDİR EDİYOR"

İsim vermeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösteren Özel, şunları ifade etti: