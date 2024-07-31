Özgür Özel'den 'Erdoğan' yorumu: Kötü söz söylemezsen, kötü söz duymazsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Sayın Erdoğan'a hiç hakaret davası açmadım. Cumhurbaşkanı da bana dava açmadı. Aramızda bir anlaşma mı var? Hayır... Birbirimize hakaret etmediğimiz için dava açılmıyor. Kötü söz söylemezsen, kötü söz duymazsın" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birbirlerine hakaret etmedikleri için dava açılmadığını belirtti.

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Donat, Özgür Özel ile yaptığı söyleşinin üçüncü bölümünü köşe yazısında aktardı.

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi genel başkanının el sıkışmadığı bir fotoğraf karesinin içinde olmak istemiyorum. Olmaz yani... Türkiye'ye yakışmaz bu fotoğraf" dedi.

Kuzey Kıbrıs'taki törenden bahseden Özel, "Eğer biz siyasetteki yumuşamayı, normalleşmeyi başarmasaydık Kıbrıs'a ya ben gitmeyecektim ya da Sayın Cumhurbaşkanı gitmeyecekti. O gidiyor diye biz gitmeyecektik. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri selamlaşmadığı, tokalaşmadığı zaman böyle bir törende nasıl birlikte olacaklar? Rahmetli Kayahan, 'Konser diye gittik, kanser olduk' diyordu... Konserle kanseri birbirine karıştırmamak lazım. Siyaset hem rekabet, hem nezaket, hem müzakere, hem mücadele işi. Bu dengeyi tutturmak lazım" ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZLIK DUYAN BİR KİTLE DE VAR"

Donat, "'Makama saygıdan asla taviz yok' dediniz. Sabah'ta manşet oldu. Bu konu, sizin mahallede nasıl karşılandı?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"İyi karşılandı. Tabii bir grup kötü niyetliyse diyecek bir şey yok. Çok iyi niyetli olan ama rahatsızlık duyan bir kitle de var. Onları anlıyorum. Seneler süren gerginlik ortamı... Ve diyorlar ki: 'Onlar bize şunu etti bunu etti... Şimdi sen geldin, böyle diyorsun.' Ama zaman içinde ne demek istediğimi gördüler."

"CUMHURBAŞKANI'NI BAYRAMDA ARAMAMAK NE DEMEK?"

"Muhalefet etmekle hakaret etmek arasında bir fark var. Doğruları söylemeye devam edeceğiz... Fakat kesinlikle hakaret etmeyeceğiz" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Yurdun dört bir yanında miting yapıyorum. Çay mitingi... Buğday mitingi... Emekli mitingi... Asgari ücret mitingi. Miting niçin yapılır? İktidarın dikkatini çekmek için... Muhalefetin doğru tarafı budur. Ama Anıtkabir'de el sıkışmamak ne oluyor? Veya Cumhurbaşkanı'nı bayramda aramamak ne demek?"

"KÜLLİYE'DEN CUMHURBAŞKANI FORSU İSTEYİN" TALİMATI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyareti ve Erdoğan'ın iadeiziyareti hakkında değerlendirme yapan Özel, şunları söyledi:

"Arkadaşlarıma şunu dedim... Bu devletin gelenekleri var... Biz bunları unutmuş olabiliriz. Önce ben gittim. Randevu istedim ve Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim. Sonra... Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi... 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim... Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim. Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik... Niçin? Cumhurbaşkanı bir yere giderse... Orada... İçeride olduğunun herkes tarafından bilinmesi için. Biz bunu yaptık... İyi ettik... Elimize mi yapıştı?"

"HAKARET ETMEDİĞİMİZ İÇİN DAVA AÇILMIYOR"

5 Kasım'da genel başkan seçildiğini anımsatan Özel, "Ve şu ana kadar da Sayın Erdoğan'a hiç hakaret davası açmadım. Cumhurbaşkanı da bana dava açmadı. Aramızda bir anlaşma mı var? Hayır... Birbirimize hakaret etmediğimiz için dava açılmıyor. Kötü söz söylemezsen, kötü söz duymazsın" ifadelerini kullandı.