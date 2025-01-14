Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: "Senden son istek sandıktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, kurmaylarının, grup toplantısını Beşiktaş Belediyesi önünde yapmayı önerdiğini açıkladı.

"KONUŞULMASIN İSTEDİKLERİNİ KONUŞMAYA GELDİM"

Özgür Özel, "Konuşulmasın istediklerini konuşmaya, üstünü örtmeye çalıştıklarının üstünü açmaya geldim" dedi.

Özel konuşmasına köprü ücretlerine yapılan zamdan bahsederek devam etti:

"Boykot bekleyenlerin iktidarı nasıl boykot edeceğini görmemek için çabalayanlara karşı susmayacağız, konuşacağız. Kendisi salon adamı, 27 derece sıcakta karşısında atadıkları il başkanlarına kendilerini alkışlatıyor. Devletin en güzel araçlarıyla geziyor. Ne sokaktan, ne pazardan, ne manavdaki yangından haberi var."

"TAYYİP BEY'İN FİLESİ 21 YILDA 40 KAT ZAMLANMIŞ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Senin dediğin yere değil, milletinin bağrının yanında yere bakıyorum" dedi ve şunları söyledi:

"Tayyip Bey en son 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı pazara gittik aynı fileyi hesapladık: 1.044 lira. 21 yılda 40 kat zamlanmış. 20 yılda pazarın 40 kat zamlandığını bildikleri için 'gelemezsin' diyorlar. Var mısın, 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım.

Emekli, asgari ücretli, çiftçi, Erdoğan'ın tuttuğu küfeye ağır geliyor. Bu sene büyük şirketlerin ki yol, havaalanı, hastane, köprü yapan 43 büyük şirket var, bunların 37'si 0 lira vergi verdi. Beşli çete 0 lira vergi verdi.

Ekmeğe yüzde 25 zam geldi, maalesef bunların ortaya koydukları tablo, muhalefet partisi liderinin, her ne kadar gelecek seçimlerde iktidarı almaya hazırlansak da benim böyle söylerken yüzüm kızarıyor.

'EN ETKİLİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'

Emeklilere reva görülen bu sefalet maaşına karşı en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız. Ak Parti'nin grup başkanına da sesleniyorum. Günü geldi mi kibirden yanınıza yaklaşılmıyor. Yaptığın bir iş daha var. Bu meclis yine yıla giderken içinde olumlu şeylerin de olduğu ama çok tehlikeli maddelerin de olduğu kanunlarla muhatap oldu.

9 maddelik bir kanunun içine emekli maaşını koymuşlar, yanına da 8 tane muhalefete hak verip daha önce çıkardıkları maddeyi aynı torbaya eklemişler. Bu Meclis'in bir ahlakı var. Burada verilen söz tutulur, millete karşı kumpas kurulmaz. Ak Parti bu ahlaksızlığı, bu kumpası bu hafta Meclis'te hayata geçirmeye çalışacak. Bunu kayda geçireceğiz. Günü geldiğinde açınıp okunsun, Ak Parti buna da tenezzül etti densin diye bunu kayda geçireceğiz."

YUNUS EMRE VAKFI'NDA YAPILAN YOLSUZLUKLAR

BirGün'ün ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı'ndaki skandallara ilişkin de detaylıca konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vakıfta yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı. Suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusundan 3 gün sonra iki kişi istifa edip kaçıştı, sekiz kişi tutuklandı hapse atıldı.

'AİLE BAKANI'NIN EŞİ VE MHP'Lİ YALÇIN'IN OĞLU KAÇTI'

Suç duyurusundan bir gün önce de vakfın başkanı tabanları yağladı yurt dışına kaçtı. Toplam 700 milyon liraya karşılık gelen bugünkü parayla bir büyük yolsuzluktan bahsediyoruz. Vakfın başkanı Şeref Ateş, böyle AK Partilinin, böyle şeylisi fiyonklusu. "Kaç!" demişler, kaçtı yurt dışında. Aile Bakanı'nın ki kabinenin tek kadın bakanıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın bakanlara ve kadınla ilgili siyaset yapanlara hep özenli olduk, hep özenli olduk. Genel Kurul'da, bütçede ama Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra yargıdan kaçırılmak için, soruşturma açılmadan istifa edip kaçtılar.

Böyle olunca aklanıyorsun. Sütten çıkmış ak kaşığa dönüyorsun. Kimse Semih Yalçın'ın oğlunun ya da bakanın eşinin peşinde değil yargı mercilerinde, soruşturma mercilerinde. Birkaç namuslu gazeteci ve buna itiraz eden sizler bizler dışında "E istifa etmiş bunlar, sorumlu değil.

Şimdi size göstereceğim belgelerle bir bakın bakalım gerçek sorumlu kimmiş neymiş. İlk kez altında imzalarıyla görüyorsunuz ki: Bir, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetmenleri, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı Yunus Emre Vakfı'na yazar Ağustos ayında, yani istifa eden iki kaçak hala görevdeyken.

MEB'İN ÜLKÜ OCAKLARI İLE PROTOKOLÜNE TEPKİ

MEB'in Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokole de değinen Özel, şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu kendi kurtaramadı ama sıkıştıkça MHP'ye yanlardı, daha bu iyi günler, yargının önünde hesap verecek. Bu Milli Eğitim Bakanı da milletvekillerimizin her gün ifşa ettiği rezilliği örtmek için MHP'ye yanlayım demiş.

Okullara tarikatları sokuyorlar, yetmezmiş gibi Ülkü Ocakları ile sözleşme yapıyorlar. Ülkü Ocaklar'ına iyi niyetle gidenlere sözüm yok ama son zamanlarda bir siyasi partinin genel başkanına tehditler savunanlar gençlere ne öğretecek? Başkanımızla bir gün yollarınız ayrı düşer, yol ortasında torbacılara vurdurulur mu diyecekler, bunu mu öğretecekler?"

"DÜŞMAN HUKUKU İŞLETİLİYOR"

Özel, Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyon hakkında ise şöyle konuştu:

"Millet, 47 sene sonra bizi birinci parti yaptı. Erdoğan'ı devletin de partinin de başındayken milletten aldığımız oyla yüzde 38 oyla Erdoğan'ı yendik. Bu seçim başarısının üzerinden, bir yandan CHP'li belediyelere zorluklar çıkarıp kamu gücünü kullanarak süreçli işlerin kötüye gideceğini, bunun kendisine yarayacağını sanıyordu.

Belediye başlkanlarımız yoksullukla mücadele ediyorlar, halka dokunuyorlar, boş tencereyi kaynatıyorlar. Erdoğan ne yapacağını bilemedi, biraz da belediyeleri silkeledi. Arkadan çelme takmaya, belediyenin döner tekerine çomak sokup hasetlik yapmaya devam ederken dün sabah Rıza Akpolat'ın evinin kapısı çalındı. Bu yapılan düşman hukukudur. Belediye başkanı kanun gereği ihale sorumlusu değildir. Öyle olsa her gün 300 belediye başkanı ifadeye gider.

Beşiktaş, 31'de 31 belediye meclis grubunu CHP'ye verdi. Bi hesap soracaksan ilçe örgütüne soracağına Rıza Akpolat'a rekortmen olmanın, başarılı olmanın hesabını soruyor."

KIRMIZI KARTLI ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Kırmızı kart kampanyasını da tekrarlayan Özgür Özel, erken seçim çağrısını kırmızı kart ile yaptı:

"Kırmızı kart eylemleri derken dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana 'Bu Kaan uçağımızım milli kartı yeşil kart' diyor. Bu bakanlarda ilginç bir akıl tutulması oluyor. Bu ülkenin bir varlığı varsa iyisiyle kötüsüyle bizimdir. Emekliye aç bırakanlara benden kırmızı kart. Biz kırmızı kartı açlığa mahkum edilen emekliler için kaldırdık ama onlar bizden önce kaldırdı. Kırmızı kartı atanmayan öğretmenler, iş bırakan memurlar, aile hekimleri gösteriyor. Adalet talep edenler gösteriyor. Biz CHP olarak ellerimizdeki kırmızı kartları sefalete karşı kaldırıyoruz. Kırmızı kart bu ülkenin ezilenlerin eylemidir. CHP tüm emekçileri ayağa davet ediyor. Ayağa kalkın ve kırmızı kartı gösterin. Senden son istek sandıktır. Getir sandığı göreceksin kırmızı kartı."