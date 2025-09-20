Özgür Özel'den eski genel başkanlara telefon

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarın düzenlenecek 22. Olağanüstü Kurultayı öncesi, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak Kurultay'a davet ettiği bildirildi.

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, kurultay için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak.

Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.