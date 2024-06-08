Özgür Özel'den Faik Öztrak’a tebrik
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcısı seçilen milletvekili Faik Öztrak'ı tebrik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekili ve eski parti sözcüsü Faik Öztrak'ı tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:
"NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Sn. Faik Öztrak’ı tebrik ediyorum. Sn. Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum."
NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Sn. Faik Öztrak’ı tebrik ediyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 8, 2024
Sn. Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum. pic.twitter.com/7tia54KNSR