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Özgür Özel'den Faik Öztrak’a tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcısı seçilen milletvekili Faik Öztrak'ı tebrik etti.

Güncel
  • 08.06.2024 10:03
  • Giriş: 08.06.2024 10:03
  • Güncelleme: 08.06.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Faik Öztrak’a tebrik
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekili ve eski parti sözcüsü Faik Öztrak'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Sn. Faik Öztrak’ı tebrik ediyorum. Sn. Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

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