Özgür Özel'den Ferrero'ya tepki: Türkiye'ye artistlik yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için geldiği Ordu’da Aysan Fındık’ın fabrikasını ziyaret etti. Buradan kadın işçilerle bir araya gelen Özel, fındık ayıklama işlemine katıldı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 67’ncisi bugün saat 15.00’te Ordu’da yapılacak. Mitingde konuşacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah Ordu’ya geldi. Özel’i Ordu Havalimanı’nda partisinin Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Ordu İl Örgütü karşıladı.

Özel’in Ordu’daki ilk durağı Aysan Fındık’ın fabrikası oldu. Özel burada Aysan Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aydın’dan üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı ve fabrikayı gezdi. Kadın işçilerle bir araya gelen Özel, işçilerin kavrulmuş fındıkları ayıkladıkları masaya oturarak beraber fındık ayıkladı.

ÜRETİM SÜRECİNE DAİR BİLGİ ALDI

Özgür Özel’e fabrikanın ürünlerine ilişkin bilgi veren Ömer Aydın, şunları söyledi:

“Bu ülke normal şartlar altında 750-800 milyon kilogram fındık üretmekte, ancak bu seneki ağır don şartlarından ziyadesiyle nasibini almış ve beklenen rekolte 350-400 milyon kilogramlara kadar düşmüştür. Fındık çok önemli bir tarımsal ihraç ürünüdür ancak biz bunu yeteri kadar değerlendiremiyoruz. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi de bu 750-800 kliogram ürettiğimiz ürünü sağlıklı, çağdaş depolarda saklamıyoruz, muhafaza edemiyoruz. İlkel depolarda sakladığımız müddetçe de fındık ekonomik değerinden taviz vermek zorunda kalıyor. Bir başka önemli sorunumuz da üretirken modern tarım üretimine, modern fındık üretimine, makine tarımına bir türlü geçemedik. Devletin gücünün buna artık ziyadesiyle el atması lazım. Eğer el atmazsa elin oğlu gelip bize burada akıl vermeye kalkışıyor.

"DEVLETİN ÜRETİCİYİ DESTEKLEMESİ LAZIM"

Devletin mutlaka işin içerisinde olması lazım. Üreticiyi mutlaka hem desteklemesi lazım hem de modernize etmekte geç kalmaması gerekir. Tabii bu arada organize sanayi bölgesindesiniz. Enflasyon halkın düşmanıdır, enflasyonun düşmanı da üretimdir. Bizim mutlaka üretimimizi artırmamız lazım her konuda. Üretmezsek enflasyonla başa çıkamayız. Üretimin de önünde en büyük engel bu yüksek faizlerdir. Bu yüksek faizlerle maalesef ne ot yeşerir ne yaprak yeşerir. Sanayicinin önünde en büyük engel ne asgari ücret ne ödenen ücret; en büyük engel üretimimize mani olan yüksek faizlerdir. Bu faizlerin mutlaka kabul edilebilir, dünyanın kabul edebildiği seviyelere çekilmesi lazım. Ezcümle bir cennetin üzerinde oturuyoruz ama cenneti yeteri kadar değerlendiremiyoruz.”

FERRERO TEPKİSİ

Fabrikada üretilen ürünlere dair bilgi alan Özel, fındığın işlendiğinde hangi fiyata satıldığını sordu. Aydın, “Eğer fındık kavrulmamış fındıksa bugünlerde kilosu 12-15 dolar arasında. Eğer kavrulmuş hale getirirseniz kilosu 20-22 dolar arasında. Eğer krema haline getirirseniz 24-25 dolara yükseliyor” dedi.

Özel, bunun üzerine “Bu Manisa’da fabrikası var meşhur, Türkiye'ye artistlik yapan, o kaç paradan satıyor” sorusunu yöneltti. Aydın, “O da o fiyatlardan satıyor. Günde 2 milyon kilogram bu kremadan satıyor. Eğer çikolata haline getirirseniz de bu sefer marka değerinize göre kaça tutturursanız" yanıtını verdi.

Özel, “Manisa’da o çikolata hamurunu üretiyor, bütün dünyaya satıyor. Dünyanın çikolata üreticileri onu kullanıp kendi markalarından pazarlıyorlar. Türkiye bu işlerde yerli sanayisini doğru desteklerse bu 10 dolarlık fındık, bir anda 50-55 dolarlık çikolataya dönebilir.”

Kadın işçilerle fotoğraf çektiren Özel, ardından fabrikadan ayrıldı.