Özgür Özel'den Fethi Açıkel'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’e taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel'e Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, 31 Mart'ta X üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP İstanbul Milletvekilimiz Prof. Dr. Fethi Açıkel'in kıymetli annesi Resmiye Açıkel’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Açıkel Ailesi’ne, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer vermişti.