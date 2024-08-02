Özgür Özel'den fındık üreticisine çağrı: "Bu fiyattan fındık yok" diyeceğiz!

Partisinin Giresun'da düzenlediği fındık mitinginde konuşan CHP lideri Özel, TMO'nun açıkladığı 130 liralık fındık alım fiyatına tepki gösterdi. Üreticinin üretim maliyetini 140 lira olarak açıkladığına vurgu yapan Özel, çiftçiye ellerindeki ürünü satmamaları için çağrı yaptı. Özel, "Fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin. Elinizdekini bedavaya vermeyin" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da 'fındık' mitinginde açıklamalarda bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatını miting öncesi açıkladığını anımsatan Özel, "160 liranın altında bir fiyat kabul edilecek bir fiyat değildi ama utanmadan 130 liralık bir fiyat açıkladılar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

Üreticiye ellerindeki ürünü satmama çağrısı yapan Özel, "Fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin. Elinizdekini bedavaya vermeyin" ifadelerini kullandı.

Üreteni ezen, tüketiciyi soyan bir iktidar mantığı olduğunu söyleyen Özel, fındık alım fiyatını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sabaha kadar beklediler. Biz buraya geldik diye fındık fiyatlarını açıkladılar, mitingi boşa düşürmek için bugün açıkladılar. Önce sevindim iyi bir fiyat verdiklerini düşünerek, sonra fiyatın 130 TL olduğunu duydum. Bugün birçok ilin geçim kaynağı olan fındık fiyatına 118 -120 lira maliyet biçtiler. Üreticinin kendisi maliyetin 140 TL olduğunu söyledi. Bu kabul edilecek bir fiyat değildi. Birileri utanmadan, sıkılmadan erinmeden 130 TL fiyat açıkladılar.

20 yılda nüfus 20 milyon arttı ama 500 bin çiftçi kayboldu. Büyükşehirlere gittiler. Onlar gittiği için Hollanda'nın yüzölçümü kadar olan bir alan ekilmiyor dikilmiyor.

Bu fiyattan fındık yok dersek bu fiyat biraz daha yukarıya gidecek. Fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin. Elinizdekini bedavaya vermeyin.

"ÜRETENİ EZEN, TÜKETİCİYİ SOYAN BİR MANTIK VAR"

Dünya'daki fındık üretiminin yüzde 70'i burada. Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı burada üretiliyor. Siz ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar... Yani bütün gün sen çalışıyorsun parayı dünya devi şirketler kazanıyor. Bu düzen değişmelidir.

Üreteni ezen, tüketiciyi soyan bir mantık var. Bu iktidar zengin seviyor, yoksul sevmiyor, fakir sevmiyor, işçi sevmiyor. Bu iktidar uluslararası kartelleri seviyor, beşli çeteyi seviyor.

Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; hodri meydan eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, 'Giresunlu bununla geçinir' diyorsan haftaya gel burada benim bulunduğum yerde miting yap."